JPMorgan, Goldman Sachs a Citigroup: Prehľad sektora a výzvy

- Silný rast tržieb v investičnom bankovníctve a obchodovaní, podporený oživením trhu fúzií a akvizícií, najmä v technologickom a zdravotníckom sektore.
- Akcie bánk dlhodobo prekonávajú hlavné trhové indexy, aj keď priamo neprofitujú z boomu umelej inteligencie.
- Prípadné zníženie úrokových sadzieb zo strany Fedu by mohlo vyvíjať tlak na čisté úrokové marže, čo si vyžaduje ďalšiu diverzifikáciu a investície do nových obchodných segmentov.
Tretí štvrťrok 2025 priniesol silné výsledky pre najväčšie americké investičné banky — JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Citigroup — ktoré nielenže prekonali očakávania trhu, ale zároveň potvrdili svoju kľúčovú úlohu v globálnom finančnom prostredí. Napriek rastúcej makroekonomickej volatilite a geopolitickej neistote všetky tri inštitúcie preukázali odolnosť a prispôsobivosť, čo sa prejavilo v rastúcich tržbách a ziskoch.
Osobitnú pozornosť si zaslúži oživenie trhu fúzií a akvizícií (M&A), ktoré zohralo významnú úlohu vo výkonnosti bánk. JPMorgan aj Goldman Sachs sa aktívne zapojili do niektorých z najväčších obchodov štvrťroka a poradili pri kľúčových transakciách v hodnote desiatok miliárd dolárov. To viedlo k výraznému nárastu príjmov z investičného bankovníctva, podporenému zvýšenými poradenskými poplatkami a províziami z upisovania.
Citigroup, ktorá sa viac sústredí na reštrukturalizáciu svojich globálnych operácií, taktiež profitovala z oživenia kapitálových a transakčných trhov. Banka zaznamenala rekordné tržby, aj keď na zisku sa podpísal jednorazový reštrukturalizačný náklad.
Celkovo výsledky za tretí štvrťrok naznačujú stabilizáciu a návrat k rastu v sektore investičného bankovníctva, ktorý v posledných rokoch čelil regulačným tlakom, trhovej volatilite a ekonomickej neistote. Zvýšené rezervy na úverové straty zároveň odrážajú opatrný prístup a pripravenosť čeliť potenciálnym budúcim rizikám.
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase ukončila tretí štvrťrok 2025 s veľmi silnými výsledkami, čím opäť potvrdila svoje vedúce postavenie v oblasti univerzálneho bankovníctva. Tržby medziročne vzrástli o 9 % na 47,12 miliardy USD vďaka vyššej aktivite na kapitálových trhoch a v oblasti retailového bankovníctva. Čistý zisk dosiahol 14,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 12 %.
JPMorgan jednoznačne využila trhové príležitosti, keď prekonala odhady analytikov o 1,85 miliardy USD. Rekordné príjmy z obchodovania — 3,33 miliardy USD z akcií a 5,61 miliardy USD z fixného výnosu, mien a komodít (FICC) — boli podporené zvýšenou volatilitou a objemami obchodov.
Príjmy z investičného bankovníctva dosiahli 2,69 miliardy USD, čo odráža oživenie M&A trhu. JPMorgan radila pri významných transakciách, ako bola akvizícia spoločnosti Skechers firmou 3G Capital a veľká fúzia v energetickom sektore, čím posilnila svoju pozíciu vo firemnom bankovníctve.
Zisk na akciu (EPS) predstavoval 5,07 USD, čo je vysoko nad odhadom 4,74 USD, a znamená to návratnosť vlastného kapitálu (ROE) na úrovni 17 %, čo predstavuje výrazné zlepšenie efektivity.
Napriek náročnému ekonomickému prostrediu si JPMorgan udržala kvalitu portfólia. Rezervy na úverové straty boli vo výške 2,4 miliardy USD, čo je pod očakávaniami, zatiaľ čo odpísané úvery boli v súlade s prognózami na úrovni 2,59 miliardy USD.
Na strane súvahy boli celkové vklady vo výške 2,55 bilióna USD, mierne pod očakávaniami, zatiaľ čo úvery vzrástli na 1,44 bilióna USD, nad prognózy, čo signalizuje silný dopyt po úveroch. Kapitálový pomer CET1 zostal robustný na úrovni 14,8 %, mierne pod očakávaniami.
Banka efektívne riadila likviditu, keď hotovosť a pohľadávky voči bankám dosiahli 21,82 miliardy USD, mierne pod odhadmi, čo naznačuje aktívnejšie využívanie zdrojov. Prevádzkové náklady vzrástli mierne o približne 4 %, najmä v dôsledku investícií do technológií a bezpečnosti.
JPMorgan potvrdila svoju pozíciu jednej z najvšestrannejších a najefektívnejších bánk, schopnej využívať dynamické trhové zmeny a zároveň zachovávať silné základy a riadenie rizík.
Goldman Sachs
Goldman Sachs oznámila za tretí štvrťrok tržby vo výške 15,18 miliardy USD, čím prekonala očakávania analytikov na úrovni 14,16 miliardy USD. Zisk na akciu (EPS) dosiahol 12,25 USD, vysoko nad odhadovanými 11,04 USD, čo zdôrazňuje silnú ziskovosť.
Segment investičného bankovníctva podal mimoriadne silný výkon s tržbami vo výške 2,66 miliardy USD, čo výrazne prekonalo očakávaných 2,21 miliardy USD, a to vďaka intenzívnej aktivite v oblasti M&A. Goldman Sachs radila pri kľúčových transakciách, vrátane významnej akvizície v biotechnologickom sektore zo strany farmaceutického giganta a veľkej transakcie vo finančnom sektore, čím posilnila svoje globálne líderstvo v oblasti M&A.
Divízia Global Banking & Markets – pokrývajúca obchodovanie a kapitálové trhy – vygenerovala tržby vo výške 10,12 miliardy USD, čím prekonala očakávania na úrovni 9,40 miliardy USD. Obchodovanie s akciami prinieslo 3,74 miliardy USD, mierne pod odhadmi, zatiaľ čo FICC obchodovanie vzrástlo na 3,47 miliardy USD, nad predpokladaných 3,18 miliardy USD.
Čistý úrokový výnos (NII) dosiahol 3,85 miliardy USD, čo je výrazne nad prognózou 2,87 miliardy USD, a odráža efektívne riadenie úrokových výnosov v prostredí rastúcich sadzieb.
Vklady vzrástli medzikvartálne o 5,2 % na 490 miliárd USD, čo signalizuje rastúcu dôveru klientov. Úvery sa zvýšili na 222 miliárd USD, nad očakávania. Goldman Sachs si udržala silnú kapitálovú pozíciu a riadenie rizík, čo podporuje stabilné výsledky a rast hodnoty pre akcionárov.
Citigroup
Citigroup potvrdila stabilnú pozíciu v treťom štvrťroku 2025, keď vykázala tržby vo výške 22,09 miliardy USD, čím prekonala očakávania na úrovni 21,11 miliardy USD. Sila bola výrazná najmä v segmentoch obchodovania a investičného bankovníctva, ktoré poháňali celkové výsledky.
Príjmy z investičného bankovníctva dosiahli 1,17 miliardy USD, čím prekročili odhadovaných 1,05 miliardy USD. Obchodovanie s akciami prinieslo 1,54 miliardy USD (vs. očakávanie 1,33 miliardy USD), zatiaľ čo FICC obchodovanie dosiahlo 4,02 miliardy USD, nad prognózou 3,74 miliardy USD.
Výsledky úverového portfólia boli taktiež pozitívne: celkové úvery dosiahli 733,9 miliardy USD, nad očakávaných 728,15 miliardy USD. Tržby z osobného bankovníctva v USA vzrástli na 5,33 miliardy USD (vs. 5,25 miliardy USD) a správa majetku prispela sumou 2,16 miliardy USD, mierne nad prognózami.
Segmenty firemného bankovníctva a trhov výrazne prekonali očakávania, keď vygenerovali 2,13 miliardy USD (vs. 1,8 miliardy USD) a 5,56 miliardy USD (vs. 5,07 miliardy USD), čo potvrdzuje silné globálne postavenie Citi na trhoch a vo firemných službách.
Výsledky týchto hlavných amerických bánk za tretí štvrťrok 2025 jasne potvrdzujú oživenie trhu, ktoré je primárne poháňané zvýšenou aktivitou v oblasti M&A a silnými príjmami z obchodovania. Rastúce objemy obchodov, najmä v technologickom a zdravotníckom sektore, priniesli významné poradenské poplatky a upisovacie provízie, čím podporili ziskovosť investičného bankovníctva. Zároveň silné úrokové výnosy odrážajú priaznivú štruktúru súvahy a stabilná vkladová báza zabezpečuje finančnú istotu.
Za zmienku stojí, že aj keď výkonnosť akcií týchto bánk nezodpovedá spektakulárnym ziskom technologického sektora spojeného s AI, banky dlhodobo prekonávajú hlavné trhové indexy ako Nasdaq 100 a S&P 500. Hoci neprofitujú priamo z AI boomu, nepriamo ťažia zo zlepšenej trhovej nálady a zvýšenej aktivity investorov. Ich stabilita, diverzifikované operácie a rastúce príjmy z investičného bankovníctva a obchodovania im poskytujú výhodu oproti širšiemu trhu. To dokazuje, že napriek výzvam dokáže bankový sektor efektívne využívať priaznivé ekonomické a investičné podmienky na vybudovanie pevného základu pre budúci rast.
Napriek týmto pozitívnym signálom však bankový sektor čelí významným výzvam. Kľúčovým rizikom je možné pokračovanie cyklu znižovania sadzieb zo strany Fedu. Nižšie úrokové sadzby by mohli stlačiť čisté úrokové marže bánk, čo by obmedzilo ziskovosť z tradičných úverových aktivít. V reakcii na to bude pravdepodobne potrebné, aby banky ďalej diverzifikovali svoje príjmy, investovali do technológií a rozšírili poradenské a majetkové služby.
