EURUSD stúpa po prejave Powella! 💶📈

Predseda amerického Fedu a FOMC, Jerome Powell, vo svojom prejave 14. októbra upozornil na zhoršujúce sa vyhliadky pre podnikateľské prostredie a sprísňujúce sa podmienky na trhu práce. Podľa neho je za týchto okolností oprávnený posun menovej politiky k neutrálnejšiemu postoju, aby sa zabránilo zbytočnému napätiu v hospodárstve a finančnom systéme.
Powell vyhlásil, že „v súčasnosti neexistuje žiadna bezriziková politika“ – existuje len spektrum možných scenárov, ktorých pravdepodobnosť sa mení na základe prichádzajúcich dát a ekonomických signálov. Zároveň dodal, že napriek viditeľnému tlaku na trhu práce zostáva riziko pretrvávajúcej inflácie a dopadu ciel na ceny naďalej významnou výzvou pre menovú politiku.
Hlavné body Powellovho prejavu:
Smerovanie menovej politiky bude závisieť od dát a hodnotenia rizík.
Pred uzavretím americkej vlády dáta naznačovali silnejší rast, než sa očakávalo.
Neexistuje úplne bezrizikový prístup k menovej politike.
Stav ekonomiky je porovnateľný so septembrom.
Riziká pre americký trh práce vzrástli, čo odôvodnilo zníženie sadzieb v septembri.
Dostupné dáta naznačujú, že clá prispievajú k rastu cenového tlaku.
Trh práce sa vyznačuje nízkou zamestnanosťou a malým počtom prepustených.
Fed má k dispozícii aj iné dátové zdroje ako len vládne štatistiky.
Znižovanie bilancie môže skončiť v „najbližších mesiacoch“.
Časti peňažného trhu vykazujú sprísnené podmienky.
Fed má možnosť byť flexibilnejší, pokiaľ ide o veľkosť bilancie.
Súčasný súbor nástrojov Fedu funguje efektívne.
Obmedzenie schopnosti Fedu platiť úroky by skomplikovalo riadenie sadzieb.
Straty Fedu nemajú vplyv na menovú politiku, očakávajú sa budúce zisky.
Fed bude diskutovať o zložení bilancie.
Cieľom zostáva mať v dlhodobom horizonte bilanciu tvorenú výhradne štátnymi dlhopismi.
Predčasné zastavenie znižovania bilancie by malo minimálny dopad.
Bilancia ostáva kľúčovým nástrojom menovej politiky.
Hoci mal Powellov prejav vyvážený tón, trhy ho vnímali ako mierne holubičí (dovish). Dôraz na zhoršujúcu sa situáciu na trhu práce a rastúce riziká v ekonomike sa vykladá ako náznak, že Fed zvažuje rýchlejšie znižovanie úrokových sadzieb. Futures na hlavné americké indexy stúpajú a dolár oslabuje.
EURUSD (H1)
Zdroj: xStation5
