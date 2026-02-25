Ranné zhrnutie (25.02.2026)

- Vracia sa chuť riskovať: oživenie technologických akcií, ktoré zdvihlo referenčné hodnoty Wall Streetu, sa prenieslo aj do Ázie, keďže obavy z „rušivého“ vplyvu umelej inteligencie na ekonomiku a podnikanie po týždňoch turbulencií ustúpili. Irán tiež vyhlásil, že je pripravený urobiť akékoľvek potrebné ústupky voči USA, aby dosiahol mier, čo pomohlo upokojiť trhy, ktoré sa obávali vojny a potenciálneho ropného šoku.
- Ázia na nových maximách: Ázijský akciový index MSCI stúpol o 1,5 % na nové maximum, zatiaľ čo Južná Kórea a Taiwan, ktoré sú často považované za barometre investičného cyklu umelej inteligencie, tiež dosiahli nové maximá.
- Technológie vedú s kľúčovým katalyzátorom pred sebou: silnejší výkon v predtým oslabených softvérových spoločnostiach zlepšil náladu v USA, zatiaľ čo trhy čakajú na dnešné výsledky spoločnosti Nvidia – kritický test pre naratív umelej inteligencie. Európa bola tiež pripravená na pevnejšie otvorenie; americké indexové futures, vrátane US100, dnes mierne stúpajú.
- Slabší dolár, silnejšie ázijské meny: americký dolár oslabil až o 0,2 %, čo podporilo jüan a zdvihlo ázijské meny na 16-mesačné maximum.
- Americké futures vrátili časť ziskov: kontrakty na americké akciové indexy stratili väčšinu svojich skorších ziskov po Trumpovom prejave o stave Únie, čo naznačuje opatrnejšie riskovanie po impulze z hotovostnej seansy.
- Úrokové sadzby stabilné: výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa pohyboval okolo 4,04 % (asi +1 bázický bod), čo naznačuje, že nedošlo k jasnému úteku do bezpečia.
- Volatilita jenu v dôsledku signálov BoJ: kolísanie JPY nasleduje po menovaní dvoch „reflacionistických“ akademikov do rady Bank of Japan, čo podnecuje špekulácie, že vláda môže uprednostňovať opatrný prístup k krátkodobému zvyšovaniu úrokových sadzieb.
- Drahé kovy zostávajú stabilné: zlato a striebro sú vyššie a rozširujú svoju relatívnu silu v tomto roku spolu s akciami.
- Kryptomeny sa stabilizujú: Bitcoin vracia časť svojich skorších ziskov, ale drží sa okolo úrovne 65 000 USD.
- PayPal sa zotavuje na základe špekulácií o prevzatí: podľa zdrojov zvažuje platobný gigant Stripe akvizíciu všetkých častí PayPal, čo posunulo akcie nahor takmer o 7 %.
- Nárast čínskych polovodičov: Čína si kladie za cieľ zvýšiť produkciu relatívne pokročilých čipov na 100 000 doštičiek za 1–2 roky, informoval Nikkei s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Zdroj: xStation5
