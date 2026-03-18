Ranné zhrnutie (18.03.2026): Pokles ropy podporuje indexy, 📈US100 posilňuje o 0,7 %

- Globálne akcie predĺžili svoje oživenie už na tretiu obchodnú seansu po sebe, pričom investori pred dnešným rozhodnutím Federálneho rezervného systému ukazovali vyššiu ochotu podstupovať riziko.
- Trhy boli zatiaľ ochotné odložiť bezprostredné geopolitické napätie bokom, aj keď konflikt súvisiaci s Iránom naďalej vyvolával obavy okolo cien energií a inflácie.
- Ceny ropy klesali, zatiaľ čo akciové trhy väčšinou rástli, čo signalizovalo, že obchodníci sa v krátkodobom horizonte prikláňajú ku konštruktívnejšiemu výhľadu.
- MSCI All Country World Index, široko sledovaný ukazovateľ svetových akcií, vzrástol o 0,4 % a zaznamenal najdlhšiu sériu denných ziskov za takmer mesiac.
- Ázijské akcie prekonali ostatné regióny a posilnili približne o 2 %, k čomu prispeli silné pohyby veľkých technologických titulov, ako je Samsung, ktorý investori zrejme vnímajú ako relatívne odolný voči napätiu na Blízkom východe.
- Futures naviazané na americké a európske akciové benchmarky takisto vzrástli približne o 0,5 %, čo naznačuje možnosť ďalšieho rastu po otvorení týchto trhov.
- Celkový sentiment naznačoval skôr opatrnú dôveru než plné presvedčenie, keďže investori vyvažovali zlepšujúcu sa dynamiku trhov s nevyriešeným geopolitickým pozadím.
- Zároveň v regióne pokračovali vojenské akcie, pričom USA a Izrael pokračovali v úderoch a ponúkli len málo náznakov, kedy by sa táto kampaň mohla skončiť.
- Izrael uviedol, že počas nočnej operácie zabil iránskeho bezpečnostného šéfa Aliho Larijaniho, čím pridal ďalšiu vrstvu napätia do už aj tak krehkej situácie.
- Aj Donald Trump naznačil tvrdší prístup, keď uviedol, že útoky na ostrov Kharg — hlavný iránsky ropný exportný uzol — budú rozšírené, zatiaľ čo štáty Perzského zálivu naďalej čelili iránskym dronovým útokom.
- Na menových trhoch index amerického dolára oslabil o 0,1 %, keďže obchodníci pred oznámením menovej politiky Fedu vyčkávali.
- Americké štátne dlhopisy posilnili, pričom výnos 10-ročného štátneho dlhopisu USA klesol o 2 bázické body na 4,18 %, čo odrážalo určitý dopyt po bezpečnejších aktívach.
- Drahé kovy boli mierne slabšie, pričom zlato stratilo 0,1 %, hoci uvedená úroveň „pod 5 000 USD za uncu“ sa zdá byť v rozpore s bežným ocenením zlata na trhu a môže si vyžadovať overenie.
