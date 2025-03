Ranné zhrnutie (25.03.2025)

Zápisnica z rokovania Bank of Japan odhalila diskusie o zvýšení úrokových sadzieb, pričom tvorcovia politiky zvažujú tempo budúceho zvyšovania úrokových sadzieb. Členovia BOJ konštatovali, že reálne úrokové sadzby zostávajú „výrazne záporné“ napriek januárovému zvýšeniu na 0,5 %, pričom jeden z nich navrhol, že sadzby by mali do konca roka 2025 dosiahnuť približne 1 %.