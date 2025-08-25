Ranné zhrnutie (25.08.2025)

-
Wall Street uzavrela minulý týždeň so silným oživením (S&P 500: +1,5 %, Nasdaq: +1,9 %, DJIA: +1,9 %, Russell: +3,86 %) v reakcii na mierne vyjadrenia predsedu Fedu Jeromea Powella, ktorý s odvolaním sa na väčšie riziká pre trh práce otvoril dvere možnému zníženiu sadzieb v septembri. V súčasnosti sa futures kontrakty na americké indexy obchodujú mierne nižšie (US500: -0,05 %), zatiaľ čo EU50 klesol o 0,2 %.
-
V ázijsko-tichomorskom regióne vyhliadky na zníženie sadzieb v USA vyvolávajú všeobecný optimizmus. Index MSCI Asia Pacific vzrástol o viac ako 1,1 %, najmä vďaka ziskom v Číne (HSCEI: +1,8 %, Hang Seng: +1,7 %). V zelenej farbe sú aj japonský Nikkei 225 (+0,3 %), Shanghai SE Composite (+0,72 %), juhokórejský Kospi (+1 %) a indický Nifty 50 (+0,3 %). Austrálsky index S&P/ASX 200 sa obchoduje bez zmeny.
-
Čína by sa podľa denníka Securities Daily s odvolaním sa na odborníkov z odvetvia mohla zapojiť do vládou financovaných renovačných projektov na podporu svojho stále problematického trhu s nehnuteľnosťami. Čínski developeri zaznamenávajú silný rast (napr. Vanke: +15 %).
-
Maloobchodné tržby na Novom Zélande v 2. štvrťroku 2025 neočakávane vzrástli (+0,5 %, prognóza -0,3 %, predchádzajúca prognóza +0,8 %). Najväčší nárast bol zaznamenaný v elektronike (+4,6 % medzikvartálne), zatiaľ čo najprudší pokles bol zaznamenaný v odvetví farmaceutických výrobkov a „ostatných“ (-1,2 % medzikvartálne).
-
Na devízovom trhu: dolárový index sa mierne zotavuje po piatkovom výpredaji vyvolanom Powellom (USDIDX: +0,15 %). Najviac korekciu zaznamenávajú meny „bezpečných prístavov“, konkrétne japonský jen (USDJPY: +0,25 %) a švajčiarsky frank (USDCHF: +0,2 %). EURUSD klesol o 0,14 % a drží sa na úrovni 1,17. Najväčší odpor voči doláru kladú protipólové meny (AUDUSD: +0,05 %, NZDUSD: +0,03 %), ktoré vďaka rizikovému apetítu získavajú na sile.
-
Drahé kovy tiež klesajú: zlato kleslo o 0,2 % na 3 364 USD, striebro o 0,15 % na 38,82 USD, paládium o 0,3 %, s výnimkou platiny, ktorá vzrástla o 0,2 %.
-
Energetické komodity tiež klesajú: NATGAS klesol o 1,8 %, zatiaľ čo ropa Brent a WTI klesli (približne o -0,2 %), a to aj napriek hrozbám Donalda Trumpa, že na Rusko budú uvalené „masívne sankcie“, ak sa do dvoch týždňov nedosiahne žiadna vojnová dohoda.
-
Kryptomeny po volatilnom nedeľnom obchodovaní prehlbujú straty. Bitcoin klesol o 0,25 % na 112 500 USD, Ethereum klesol o 1,35 % na 4 722 USD a kontrakty na Dogecoin (-2,2 %), Sushi (-1,9 %) a Chainlink (-0,4 %) sú tiež v červených číslach.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.