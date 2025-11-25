Ranné zhrnutie (25.11.2025)

- Včerajšie obchodovanie v Spojených štátoch skončilo silným oživením, pričom index Nasdaq vzrástol o 2,69 %, index S&P 500 o 1,55 % a index Dow Jones o 1,4 %, pričom zisky podporilo zvýšenie pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb Fedom.
- Nedávne komentáre predstaviteľov Fedu, vrátane Dalyho, Wallera a Williamsa, naznačili, že zníženie sadzieb v decembri je čoraz pravdepodobnejšie, pričom zdôraznili, že rozhodnutie bude závisieť od aktuálnych ekonomických údajov, vrátane inflácie, dynamiky trhu práce a zdravia priemyselného sektora. Trhy v súčasnosti oceňujú pravdepodobnosť zníženia sadzieb v decembri na približne 70 až 75 %, čo ďalej podporuje sentiment voči akciám a rizikovým aktívam.
- Takaichi a Trump by mali diskutovať o Trumpovom rozhovore s Xi v kontexte rastúceho napätia okolo Taiwanu.
- Biely dom označil rokovania s Ukrajinou za produktívne, zatiaľ čo Európska komisia oznámila plány vyslať tím do Washingtonu, aby diskutoval o rôznych otázkach.
- Čínsky prezident Xi oznámil posilnenie energetického partnerstva s Ruskom a obe strany vedú rokovania o rozšírení vývozu ropy v reakcii na sankcie USA. V dôsledku toho sa ceny ropy stabilizujú na úrovni 58,5 USD za barel.
- V Ázii indexy mierne posilnili v nadväznosti na pozitívny vývoj na Wall Street. Nikkei 225 vzrástol o 0,14 %, Hang Seng o 1,2 % a Shanghai Composite o 1,1 %, zatiaľ čo austrálsky S&P/ASX 200 zaznamenal mierny pokles o 0,1 %.
- Kórejská centrálna banka (BOK) udržala úrokové sadzby na úrovni 2,50 %, ale slabý won a riziká na realitnom trhu môžu odložiť zníženie sadzieb až na začiatok roka 2026.
- Čínska ľudová banka stanovila kurz USD/CNY na 7,0826, čo je menej ako odhadovaná úroveň 7,1056.
- Na devízových trhoch sa dolár správal zmiešane, posilnil voči japonskému jenu, ale mierne oslabil voči euru a libre.
- Na komoditnom trhu vzrástli ceny drahých kovov. Zlato sa pohybovalo okolo 4 140 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa držalo blízko 51,4 USD za uncu.
- Na trhu s kryptomenami sa nálada mierne zlepšila, podporená zmenou naratívu týkajúceho sa možného zníženia sadzieb Fedu v decembri. Bitcoin sa obchoduje okolo 87 975 USD, zatiaľ čo Ethereum sa drží blízko 2 915 USD.
- V technologickom sektore spoločnosť Alphabet čoraz viac vstupuje na trh umelej inteligencie s novými čipmi TPU, čo môže ohroziť dominanciu spoločnosti Nvidia v oblasti grafických procesorov pre umelú inteligenciu. Okrem toho spoločnosť Meta zvažuje presun časti svojich dátových centier na Google TPU od roku 2027 a prenájom výpočtového výkonu od Google Cloud.
- Spoločnosť Tesla čelí obvineniam z porušenia patentov súvisiacich s jej robotickými systémami Autopilot.
Ranné zhrnutie (27.11.2025)
