Ranné zhrnutie (26.08.2025)

- Akcie v regióne APAC sa po včerajšom oslabení na globálnych trhoch obchodujú prevažne nižšie, napriek piatkovej pozitívnej reakcii na komentáre Powella.
- Európske indexové futures naznačujú nižšie otvorenie. Futures kontrakt Euro Stoxx 50 (EU50) je momentálne nižšie o takmer 0,4 %.
- Kurz EUR/USD zostáva nad hranicou 1,16; USD/JPY sa pohybuje okolo 148.
- Euro je v súčasnosti najvýkonnejšou menou, zatiaľ čo NZD zaznamenáva zvýšený pokles.
- Trump pohrozil dodatočnými clami krajinám, ktoré zavádzajú digitálne dane alebo regulácie považované za diskriminačné voči americkým technologickým spoločnostiam. Ak tieto opatrenia nebudú zrušené, USA zavedú vývozné obmedzenia na technológie a polovodiče, ako aj clá na vývoz z týchto krajín do USA.
- Prezident Trump verejne oznámil okamžité odvolanie Lisy Cookovej z funkcie členky Rady Federálneho rezervného systému (Fed).
- Lisa Cooková obvinenia odmietla s tým, že neexistujú žiadne dôvody na jej odvolanie a že nemá v úmysle odstúpiť; prezident nemá formálnu právomoc ju odvolať. Cooková má v úmysle naďalej vykonávať svoje povinnosti vo Fede.
- RBA vo svojom zápise naďalej vidí významné riziká vyplývajúce z colnej politiky USA, hoci najhoršie scenáre sa zatiaľ podarilo odvrátiť.
- Rada RBA usúdila, že v priebehu budúceho roka môže byť potrebné ďalšie zníženie úrokových sadzieb – existujú argumenty pre postupné aj rýchlejšie uvoľňovanie.
- Situácia na trhu práce zostáva mierne napätá, inflácia je mierne nad cieľom a domáci dopyt rastie. Súčasná menová politika je označovaná za mierne reštriktívnu; diskutuje sa o tom, či by bolo lepšie postupné alebo rýchlejšie zníženie sadzieb – rozhodnutie závisí od údajov z globálnych ekonomík.
- RBA zvažovala zrýchlenie tempa znižovania svojho portfólia dlhopisov, ale v súčasnosti to nepovažuje za potrebné.
- Na začiatku dňa pozorujeme rozsiahly pokles na trhu s energetickými komoditami (zemný plyn a ropa), zatiaľ čo drahé kovy posilňujú v dôsledku pretrvávajúcej neistoty na trhu.
- Dnešné udalosti zahŕňajú: objednávky trvanlivých tovarov v USA (júl), index spotrebiteľskej dôvery Conference Board (august), prognóza HDP Atlantského Fedu, zápisnica Riksbank, rozhodnutie NBH (Maďarsko), rokovania o iránskom jadrovom programe, prejavy členov Fedu a BoE, aukcie dlhopisov v Taliansku a USA.
