Striebro +10 % za týždeň, YTD +120 %

Striebro si udržiava silný rastový trend aj počas poslednej obchodnej seansy týždňa – nejde však o pohyb spôsobený jedným konkrétnym faktorom. Aktuálne výrazne rastie špekulatívny dopyt, pričom najviac je to viditeľné na trhu s ETF opciami. Podľa agentúry Bloomberg sú investori s krátkymi pozíciami v opciách nútení zvyšovať špekulatívne nákupy striebra, aby obmedzili svoje straty.
Hlavné faktory rastu striebra tento rok zahŕňajú ďalší rok výrazného deficitu v dôsledku silného dopytu zo sektora fotovoltaiky, podporu zo strany ETF fondov a pretrvávajúce problémy na strane ťažby – striebro je často vedľajším produktom pri ťažbe medi, zlata alebo zinku. Pridávajú sa aj menové faktory a neistota spojená s možným vymenovaním nového predsedu Fedu, čo zvyšuje záujem o drahé kovy.
Tohtoročný rast ceny striebra už dosahuje 120 %, pričom samotný tento týždeň pridal viac než 10 %. Stále častejšie sa objavujú názory, že dopyt po striebre je najmä špekulatívneho charakteru.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Pomer ceny zlata ku striebru zaznamenáva podobne prudký pokles ako v roku 2020. Aktuálne sa nachádza na najnižšej úrovni od roku 2021. Ak by pomer klesol k dlhodobému priemeru 53, znamenalo by to prelomenie hranice 80 USD za uncu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Striebro si pripisuje už štvrtý rastový deň v rade a približuje sa k potenciálnej technickej rezistencii. Úroveň 60 USD za uncu však aktuálne môže slúžiť ako silná technická podpora.
Zdroj: xStation5
