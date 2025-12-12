US OPEN: Valuácie pod tlakom uprostred vlny deregulácií

-
Na začiatku piatkovej seansy v USA možno pozorovať pokračovanie nervóznej nálady zo včerajška. Vo štvrtok hlavné indexy Wall Street klesli o viac než 1 %, avšak ku koncu obchodovania sa kupujúcim podarilo získať iniciatívu. Piatkové obchodovanie začína poklesom cien kontraktov na US 100 o takmer 1 %. Trh tak môže opäť zvažovať udržateľnosť AI boomu a adekvátnosť očakávaných znížení sadzieb zo strany FEDu vzhľadom na stav ekonomiky.
Dnes vystúpi Austan Goolsbee, člen FOMC známy svojím konzervatívnym postojom k znižovaniu sadzieb. Trhy môžu očakávať náhľad na jastrabí postoj FOMC.
Donald Trump podpísal nariadenie, ktoré zakazuje jednotlivým štátom zavádzať vlastné regulácie týkajúce sa umelej inteligencie.
Ministerstvo obchodu má 90 dní na preskúmanie existujúcich štátnych zákonov, ktoré by boli v rozpore s novým dokumentom, vytvoreným v úzkej spolupráci so zástupcami spoločností Google, Nvidia, OpenAI a Apple.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafe možno pozorovať formáciu, ktorá by potenciálne mohla byť rozšíreným vzorom hlava a ramená (H&S). Pre kupujúcich bude kľúčové ubrániť úrovne FIBO 23,6 a FIBO 50, čo by mohlo zneplatniť scenár realizácie tejto formácie. Podporu dopytu budú tvoriť nielen úrovne Fibonacciho retracementu, ale aj kĺzavý priemer EMA100. Za potenciálne významné možno považovať aj náhle zúženie vzdialenosti medzi signálnou líniou a priemerom MACD, čo môže naznačovať prvé signály slabnúcej valuácie.
Firemné správy:
-
Lululemon (LULU.US) – Akcie rastú o 12 % po rezignácii súčasného CEO.
-
Broadcom (AVGO.US) – Stráca vyše 7 % po sklamaní z výhľadu tržieb v oblasti AI.
-
Roblox (RBLX.US) – Klesá približne o 4 % po negatívnom odporúčaní od investičnej banky.
-
Eli Lilly (LLY.US) – Americká FDA plánuje zrýchliť proces licencovania liekov.
-
Newmont Corp. (NEM.US) – Zlatokopi profitujú zo zvýšenia cien drahých kovov, akcie rastú o 1,5 %.
-
Quanex Building (NX.US) – Výrobca stavebných komponentov rastie o 25 % po výraznom prekonaní očakávaní za Q4. Zisk na akciu 83 centov vs. očakávaných približne 52 centov, aj keď EBITDA a tržby medziročne klesli.
-
Lockheed Martin (LMT.US) – Švajčiarsko znížilo objednávku lietadiel F-35A kvôli potrebe zachovať rozpočet po nečakanom náraste cien.
-
Canopy Growth (CGC.US) – Akcie spoločností z konopného segmentu rastú po vyjadreniach Donalda Trumpa, ktorý oznámil zrušenie niektorých obmedzení v obchode s touto látkou. Cena rastie približne o 25 %.
