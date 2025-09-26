Ranné zhrnutie (26.09.2025)

- Indexy na Wall Street včera uzavreli nižšie, pričom index S&P 500 klesol o 0,50 % a Nasdaq o 0,5 %. K ústupu prispeli silné ekonomické údaje z USA a následné jastrabie komentáre centrálnych bankárov, ktoré spoločne znížili pravdepodobnosť zníženia sadzieb Fedu.
- Silné americké údaje zahŕňali revíziu rastu HDP za 2. štvrťrok smerom nahor, ktorý nakoniec dosiahol 3,8 % (oproti predbežným 3,3 %). Dopĺňali ich nízke počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti a solídne údaje o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby.
- Zlato preukázalo značnú odolnosť voči posilňovaniu dolára a zníženým očakávaniam zníženia sadzieb, pričom počas seansy dosiahlo zisk 0,3 %.
- EUR/USD skĺzol pod kľúčovú úroveň 1,17, čo pravdepodobne znamenalo jeho prvý týždenný pokles po troch týždňoch rastu za sebou.
- Prezident Trump oznámil zavedenie 100 % cla na značkové a patentované lieky, čo spôsobilo prudký výpredaj farmaceutických spoločností a vyvolalo obavy v globálnom sektore zdravotníctva. Trump tiež vystupňoval clá na nákladné vozidlá a nábytok.
- Neistotu na trhu zvyšuje návrat obchodného napätia, hroziace riziko uzavretia americkej vlády (Kongres musí schváliť rozpočet do 30. septembra ), začiatok výsledkovej sezóny a nejasnosti týkajúce sa budúceho smerovania Fed-u.
- Biely dom vydal vládnym agentúram pokyn, aby sa pripravili na prerušenie práce v súvislosti s vysokou pravdepodobnosťou zastavenia práce vlády.
- Protichodné názory Fedu: Stephen Miran je zástancom rýchlejšieho znižovania sadzieb; Michelle Bowmanová podporuje ďalšie znižovanie v dôsledku oslabenia trhu práce; zatiaľ čo Austan Goolsbee varuje pred infláciou vyvolanou sadzbami a nepodporuje sériu rýchlych znížení.
- Ropa počas seansy rástla v dôsledku pretrvávajúcej neistoty v súvislosti s možnými sankciami voči Rusku a obmedzeniami na domácom ruskom trhu s palivami. Po počiatočných poklesoch ropa WTI vzrástla nad 65 USD za barel, hoci dnes sa zaznamenal mierny ústup.
- Pozornosť sa dnes upriami na zverejnenie kľúčových údajov z amerického trhu práce, ktoré je stanovené na 13:30.
