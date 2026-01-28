Ranné zhrnutie (28.01.2026)

- Ázijsko-pacifická seansa prebieha v euforickej nálade po tom, čo indexy na Wall Street zatvorili na rekordných maximách. Čínske indexy rastú o 1,70 % až 2,50 %, japonský index si pripisuje 1,65 %.
- Americké akciové benchmarky včera uzavreli obchodovanie na historických maximách, tesne pred dnešným rozhodnutím Fedu a zverejnením tržieb hlavných technologických firiem. US100 uzavrel nad 26 300 bodmi, US500 na úrovni 7 040 bodov a US2000 na 2 685 bodoch.
- Drahé kovy pokračujú v mimoriadnych ziskoch. Zlato dnes pridáva ďalších 1,60 % na 5 260 USD za uncu, striebro rastie o 2,20 % na 114,45 USD za uncu.
- Americký dolár vymazal väčšinu utorňajšieho výpredaja, ktorý spôsobili komentáre Donalda Trumpa. USDIDX rastie o 0,37 %, EURUSD klesá o 0,35 % a USDJPY posilňuje o 0,22 %.
- Austrálsky dolár je dnes v centre pozornosti, keď patrí medzi najsilnejšie meny G10 po zverejnení inflačných údajov.
- Inflácia v Austrálii bola kľúčovým hnacím motorom trhu – CPI za 4. kvartál aj mesačný údaj za december prekonali odhady.
- Inflácia sa v decembri opäť zrýchlila: hlavná CPI dosiahla 3,8 % r/r a jadrová inflácia 3,4 % r/r. Šesťmesačné anualizované tempo jadrovej inflácie naznačuje 3,9 %, čo nie je v súlade s rýchlym návratom k cieľu. Inflácia služieb vzrástla na 4,1 % r/r (z 3,6 %), najmä kvôli cestovaniu, ubytovaniu a nájmom – kľúčovým oblastiam pre RBA.
- Austrálsky dolár sa opäť dostal nad 0,70 USD, pričom trhy začali započítavať 25bodové zvýšenie sadzieb zo strany RBA vo februári. Pravdepodobnosť tohto kroku na zasadnutí 3. februára vzrástla na viac než 70 % (z približne 60 % predtým).
- Westpac sa pridal k predikciám 25 bodového zvýšenia vo februári, pričom ako rozhodujúci faktor uviedol jadrovú infláciu. Banka však považuje tento krok za jednorazový, s podmieneným prístupom k ďalšiemu sprísňovaniu.
- Čína schválila prvý dovoz AI čipov Nvidia H200, pričom prvá zásielka „niekoľko stotisíc kusov“ smeruje k trom hlavným technologickým firmám. Ide o pozitívny signál pre Nvidiu a jej dodávateľský reťazec.
- Zápisnica z decembrového zasadnutia Bank of Japan (BoJ) potvrdila, že tvorcovia politiky sa naďalej zameriavajú na dopad slabého jenu na infláciu – hoci to mohli zmeniť nedávne úspešné intervencie. BoJ už v decembri zvýšila sadzby o 25 bp na 0,75 %, čo je najvyššia úroveň od polovice 90. rokov, a zápisnica ponecháva otvorené dvere ďalšiemu sprísňovaniu, aj keď zdôrazňuje závislosť od dát.
- Goldman uvádza, že chuť k riziku ostáva zvýšená napriek rastúcej geopolitickej neistote. Jeho indikátor rizikového apetítu je na najvyššej úrovni od apríla 2021.
- Analytici zároveň naznačujú, že Trump môže oznámiť kandidáta na predsedu Fedu už tento týždeň. Funkčné obdobie Jeroma Powella trvá do mája, no Biely dom môže chcieť ovplyvniť diskurz skôr.
