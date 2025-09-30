Ranné zhrnutie (30.09.2025)

- Indexy na Wall Street včera uzavreli so ziskom, ale do konca seansy sa rast výrazne znížil. Futures dnes zaznamenávajú nepatrné zisky: US500 vzrástol o 0,02 % a US100 si dve hodiny pred otvorením európskych trhov pripísal 0,05 %.
- Väčšina ázijských trhov zaznamenáva pokles tesne pred týždňovými sviatkami v Číne. CHN.cash klesá o 0,05 %, zatiaľ čo japonský Nikkei 225 je v porovnaní so včerajšou uzávierkou mierne v červených číslach.
- Zlato pokračuje v raste a obchoduje sa na úrovni 3 866 USD za uncu, čo predstavuje takmer 11 % nárast ceny v tomto mesiaci.
- EUR/USD mierne obmedzil svoje zisky zo včerajška, ale dnes minimálne pokračuje v pohybe na sever.
- Najnovšie správy naznačujú nedostatočný pokrok v rozhovoroch medzi Trumpom a lídrami Kongresu, čo naznačuje vysokú pravdepodobnosť, že dnes po polnoci dôjde v USA k zatvoreniu vlády. Viceprezident Vance naznačuje, že na shutdown by sa mali pripraviť všetky strany.
- RBA (Reserve Bank of Australia) ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni 3,6 %, čo bolo v súlade s očakávaniami.
- RBA uviedla vyššie inflačné riziká, priaznivé ekonomické podmienky a napätý trh práce. Zároveň uviedla, že väčšine negatívnych vplyvov súvisiacich so sadzbami sa pravdepodobne podarí vyhnúť.
- Zápisnica Bank of Japan odhaľuje výrazný rozdiel medzi „jastrabmi“ a „holubicami“. Niektorí členovia BoJ sú za návrat k zvyšovaniu sadzieb a dosiahnutie neutrálnej sadzby, zatiaľ čo iní stále vidia riziká týkajúce sa ekonomiky a nedostatočné inflačné tlaky. Kurz USD/JPY zostáva stabilný, ale vracia sa k miernemu oslabeniu a rozširuje včerajší pokles.
- Čínsky oficiálny index PMI vo výrobnom sektore dosiahol hodnotu 49,8, čo je o niečo lepšia hodnota ako očakávaných 49,6 a predchádzajúca úroveň 49,4. PMI v službách však bol slabší a dosiahol úroveň 50,0, čím zaostal za prognózou 50,3 (ktorá sa zhodovala s predchádzajúcim údajom). Tento index zahŕňa predovšetkým väčšie štátne podniky.
- Index súkromného sektora od spoločnosti RatingDog bol výrazne lepší, keď dosiahol hodnotu 51,2 oproti očakávaným 50,3 a predchádzajúcej úrovni 50,5. Tento súkromný index sa zameriava na menšie podniky, ale často sa považuje za širší barometer.
- Citi je poslednou bankou, ktorá znížila svoju prognózu cien ropy, pričom v roku 2026 počíta s cenou 63 USD za barel ropy Brent. Citi predpokladá ďalšie zvýšenie produkcie zo strany OPEC+ a úplné zrušenie pandemických škrtov. Hlbší pokles bude zároveň obmedzený obnovou zásob v Číne a OECD.
- Goldman Sachs, vzhľadom na nedávne dohady OPEC+ o ďalšom zvýšení produkcie v novembri, naznačuje cenu ropy Brent v budúcom roku až na úrovni 55 USD za barel.
- Ropa pokračuje vo včerajšom masívnom poklese. Včerajší pokles ceny predstavoval takmer 3 %, čo je najprudší pokles od 3. septembra.
- Donald Trump sa chystá zaviesť nové clá týkajúce sa výrobkov z dreva. Na hotové drevené výrobky, ako napríklad nábytok, sa bude vzťahovať 25 % clo, zatiaľ čo surové drevo a dosky budú podliehať 10 % odvodu. Európa a Japonsko budú mať colný strop vo výške 15 %.
- Podľa China Securities Journal, Čínska ľudová banka (People's Bank of China - PBOC ) sa v 4. štvrťroku rozhodne pre zníženie úrokových sadzieb a využije aj ďalšie nástroje na udržanie vysokej likvidity trhu. Zároveň sa očakáva podpora trhu s jüanom.
- Denník Wall Street Journal informuje, že spoločnosť Boeing pracuje na vývoji nového modelu lietadla, ktorý by nahradil model 737 MAX.
- Z Európy sa dnes očakáva nabitý program dôležitých makroekonomických údajov vrátane nemeckých maloobchodných tržieb, údajov z nemeckého trhu práce, francúzskej inflácie a napokon v skorých popoludňajších hodinách aj nemeckej inflácie.
- Je dôležité poznamenať, že dnes sa končí štvrťrok, takže volatilita trhu môže byť potenciálne zvýšená.
