Google a jeho problémy v Európe

Spoločnosť Alphabet Inc., známa skôr ako Google, sa opäť ocitla v hľadáčiku európskych regulátorov. Európska komisia vo štvrtok oznámila, že začína vyšetrovanie voči spoločnosti Alphabet, ktorá je podozrivá z porušenia tzv. zákona o digitálnych trhoch (Digital Market Act).
Firma je obvinená z uprednostňovania publikácií subjektov, ktoré sú s ňou obchodne prepojené, vo výsledkoch vyhľadávania. Zástupcovia Únie zdôrazňujú, že hlavným cieľom tejto regulácie je ochrana hospodárskej súťaže a zabezpečenie, aby menší distribútori obsahu neprichádzali nespravodlivo o svoje príjmy.
Únia má na uzavretie vyšetrovania lehotu 12 mesiacov. Google môže čeliť pokute až do výšky 10 % svojich celosvetových tržieb, čo by mohlo znamenať sankciu v hodnote niekoľkých desiatok miliárd eur.
Za zmienku stojí, že nejde o prvý významný postih. Len za posledný rok dostal Google pokuty v celkovej výške 9,5 miliardy eur. Najnovšia z nich, zo septembra, dosiahla 3 miliardy eur a týkala sa neférového zvýhodňovania vlastných technológií a reklamných služieb.
Komentátori očakávajú, že tento krok ešte viac zhorší vzťahy medzi Úniou a Spojenými štátmi. Prezident Trump sa k predchádzajúcim pokutám vyjadril ako k „diskriminačným.“ Neochota novej americkej administratívy zabezpečiť dodržiavanie miestnych zákonov americkými firmami sa nepochybne opäť dostane do centra pozornosti, ak Únia dospeje k záveru, že Alphabet skutočne porušil zákon a uloží mu primerané sankcie. V prípade maximálnej pokuty – pri predpokladaných ročných globálnych tržbách Alphabetu vo výške 400 miliárd dolárov – by sankcia mohla dosiahnuť až 34 miliárd eur. V polovici obchodnej seansy akcie Alphabetu klesajú približne o 2,5 %.
GOOGL.US (H1)
Zdroj: xStation5
