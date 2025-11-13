Siemens po výsledkoch: Čo sa pokazilo?

Nemecký konglomerát Siemens zverejnil svoje kvartálne a ročné výsledky. Spoločnosť sklamala investorov na všetkých frontoch, čo ju stálo takmer 10 % trhovej hodnoty počas jedinej obchodnej seansy.
- Tržby dosiahli 21,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6 % a len mierne zaostali za očakávaniami trhu.
- Zisk na akciu však výrazne zaostal za očakávaniami, keď klesol na 2,08 eura oproti očakávaným 2,55. Tento výrazný pokles je spôsobený 13 % znížením čistého zisku z hlavného segmentu spoločnosti.
Z dlhodobejšieho a širšieho pohľadu sa však situácia spoločnosti začína zlepšovať.
- Ročné tržby vzrástli na 78,9 miliardy eur, objednávky dosiahli 88,4 miliardy a čistý zisk zaznamenal rekordný nárast o 16 % na 10,4 miliardy eur. Je dôležité pripomenúť, že tento výsledok je zaťažený akvizíciami spoločností Altair a Dotmatics, ktoré Siemens stáli 10 a 5 miliárd eur.
- Voľný cash flow dosiahol rekordných 10,8 miliardy eur a zásoba zákaziek ku koncu roka predstavovala už 117 miliárd eur.
Z pohľadu jednotlivých segmentov za kvartál:
- „Digital Industries“ zaznamenal najvyšší rast, a to až o 29 %.
- „Smart Infrastructure“ napriek nižšiemu zisku zaznamenala už 20. kvartál po sebe s rastúcou prevádzkovou maržou.
- „Mobility“ dopadol výrazne horšie, s masívnym poklesom o 45 %.
Tieto výsledky by boli pre trh plne uspokojivé, keby nešlo o výhľad spoločnosti na nasledujúci rok.
Zisk na akciu sa očakáva v rozmedzí 10,40–11,00 eura, čo je približne o 7 % menej, než predpokladal trhový konsenzus. Spoločnosť uvádza, že za týmto poklesom je tlak zo strany nepriaznivých kurzových rozdielov.
Generálny riaditeľ spoločnosti na konferencii k výsledkom obhajoval prijaté rozhodnutia a stratégiu a zdôraznil význam generovania voľného cash flow.
Spoločnosť si stanovila ambiciózne ciele na zvýšenie podielu v ziskovejších segmentoch trhu a zároveň plánuje zachovať veľmi štedrú dividendovú politiku. Sklamanie investorov z konzervatívneho výhľadu je pochopiteľné, no rozsah cenovej korekcie vyvoláva otázky o jej fundamentálnom odôvodnení.
SIE.DE (D1)
Zdroj: xStation5
