Dennie zhrnutie: Koniec shutdownu, slabnúca nádej na zníženie sadzieb a ústup od rizika

- Americká vláda bola oficiálne znovu otvorená po viac ako 40 dňoch rozpočtovej krízy. To však nestačilo na to, aby trhy zaplavila pozitívna nálada.
- Americké indexy dnes zaznamenávajú výrazné straty. NASDAQ100 a Russel2000 klesajú o 2 %. O niečo lepšie, ale stále výrazne v mínuse, sú S&P500 a DOW s poklesmi nad 1 %.
- Alphabet čelí ďalšiemu vyšetrovaniu zo strany EÚ kvôli podozreniu z porušenia pravidiel digitálneho trhu. Akcie technologického giganta klesli až o 3 %.
- Tesla musí stiahnuť viac ako 10 000 batérií „Powerwall“ po tom, čo regulačný úrad pre bezpečnosť spotrebiteľov zistil, že sa prehrievajú a môžu vzbĺknuť. Spoločnosť stráca viac ako 7 %.
- Členka FOMC Beth Hammack zvýšila tlak na trhy vyjadrením, že „nastal čas na prísnejšiu menovú politiku“ s cieľom zvládnuť infláciu.
- Európska obchodná seansa sa taktiež niesla v negatívnom duchu. Všetky hlavné indexy v Európe uzavreli obchodovanie so stratou. Najvýraznejší pokles zaznamenali britský FTSE 100 a nemecký DAX.
- Spojené kráľovstvo zverejnilo sériu kľúčových makroekonomických údajov, ktoré ukazujú na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu. HDP v septembri klesol o 0,1 % a priemyselná produkcia sa prepadla o 2 %.
- Nemecký Siemens stratil takmer 10 % svojej trhovej hodnoty po konferencii k výsledkom. Skĺamanie z EPS a výhľadu na ďalší rok viedlo investorov k výpredajom, napriek optimizmu vedenia a plánovaným investíciám.
- EIA zverejnila správu o týždenných zmenách zásob ropy a ropných produktov. Zásoby ropy vzrástli výrazne nad očakávania, zatiaľ čo zásoby benzínu pokračujú v poklese – ich celková hladina je už nízka. Export rastie a dovoz ropy do USA klesá. Správa však nemala výrazný vplyv na ceny ropy. Kontrakty sa pohybujú okolo otváracích úrovní.
- Drahé kovy oslabujú. Po nedávnom návrate nad hranicu 4000 USD za uncu sa zlato prepadáva o 1 %. Ešte horšie sú na tom platina a striebro, ktoré klesajú o viac ako 2 %.
- Na devízovom trhu je dnes citeľná slabosť dolára. Americká mena stráca viac ako 0,7 % voči franku, 0,45 % voči euru, 0,5 % voči libre a 0,25 % voči japonskému jenu. Libra a švajčiarsky frank naopak posilňujú voči väčšine mien.
- Ústup od rizika zasahuje aj trh s kryptomenami. Prebieha rozsiahly výpredaj, pričom menšie tokeny klesajú až o 10 %. Bitcoin opäť klesol pod hranicu 100-tisíc dolárov po poklese o viac ako 3 %, Ethereum stráca cez 5 % a obchoduje sa okolo úrovne 3200 dolárov.
