Ranné zhrnutie: Akciové indexy klesajú, keďže ropa opäť rastie na 100 USD (26.03.2026)

- Sentiment na akciových trhoch slabne, zatiaľ čo ropa sa vracia k úrovni približne 98 USD, keďže trhy zrejme započítavajú nižšiu pravdepodobnosť blízkeho prímeria na Blízkom východe po včerajších komentároch iránskeho vojenského vedenia. Futures na US100 klesajú o 0,3 % a po slabej seanse v Ázii európske indexy pravdepodobne tiež otvoria v negatívnom teritóriu.
- Dnešná makroekonomická pozornosť sa zameria na dáta z amerického trhu práce (žiadosti o podporu v nezamestnanosti o 13:30) a tiež na prejavy členov Fedu Stephena Mirana a Lisy Cook. Zlato klesá takmer o 1,5 %, zatiaľ čo EUR/USD ustupuje k 1,158 pre silnejší americký dolár a rastúce výnosy; výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov rastú o viac ako 3 bázické body nad 4,36 %.
- Americké sily uvádzajú, že lietadlová loď USS Abraham Lincoln pokračuje v operáciách proti iránskym pozíciám, zatiaľ čo Irán hlási útoky v Isfaháne v centrálnej časti krajiny, kde sa nachádza jedno z jeho jadrových zariadení.
- Izraelské obranné sily (IDF) potvrdili ďalšiu vlnu úderov na ciele v Iráne a izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdôraznil, že cieľom vojenskej operácie je úplná neutralizácia schopností iránskeho vedenia.
- Šéf Exxonu Ammann uviedol, že energetické trhy sú v počiatočnej fáze narušenia. Exxon maximalizuje produkciu na podporu trhov a usiluje sa o zdvojnásobenie ťažby z amerických bridlicových polí. Podľa WSJ zavedie US Postal Service (USPS) príplatok vo výške 8 % na zásielky, aby kompenzovala rastúce náklady na letecké palivo.
- Senátorka Elizabeth Warrenová uviedla, že chce zmraziť exportné licencie Nvidie, „kým spoločnosť nebude naše obavy o národnú bezpečnosť brať vážne“. Podľa Axiosu ekonómovia a investori vyzývajú Washington na zavedenie bezpečnostných regulácií v reakcii na stratu pracovných miest spôsobenú umelou inteligenciou.
- Podľa západných zdrojov citovaných denníkom Financial Times dodáva Rusko Iránu drony; odhady naznačujú, že jeho ropné príjmy sa od začiatku konfliktu na Blízkom východe strojnásobili. Donald Trump uviedol, že údery bombardérov B-2 zabránili Iránu v získaní jadrovej zbrane.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
