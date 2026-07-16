🌏 Ranné zhrnutie: Ázia klesá po výpredaji polovodičov. Trh čaká na výsledky TSMC (16.07.2026)

📉 Indexy a obchodovanie v Ázii
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Futures na americké indexy otvorili mierne vyššie a držia sa blízko včerajšieho záveru po volatilnej relácii, najmä v sektore polovodičov. Futures na Nasdaq (US100), S&P 500 (US500), DJIA (US30) a Russell 2000 (US2000) rastú o približne 0,15 %, rovnako ako futures na európsky Stoxx 50 (EU50).
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Akcie SpaceX na historických minimách pred letom Starshipu: Cenné papiere SpaceX (SPCX.US) klesli na rekordne nízku úroveň 132,75 USD, čím sa prepadli pod cenu z burzového debutu (135 USD). Napriek všeobecnému optimizmu na Wall Street sa pozornosť investorov presúva na dlho očakávaný trináisty testovací let Starshipu naplánovaný na štvrtok, ktorý predstavuje kľúčový krátkodobý katalyzátor.
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Ázijské trhy klesajú pod tlakom výpredaja čipov a geopolitických obáv: Väčšina ázijských búrz zaznamenala vo štvrtok pokles, zaťažená silnou korekciou v sektore polovodičov a rastúcim napätím medzi USA a Iránom v oblasti strategického Hormuzského prielivu. Zatiaľ čo Nikkei 225 klesol o 2,7 % (JP225: -1,24 %) a juhokórejský KOSPI sa prepadol o viac ako 6 % – pri poklesoch gigantov ako SK Hynix a Samsung Electronics v rozsahu 8–11 % – hongkonský Hang Seng sa vymanil z tohto trendu a pripísal si 1,7 %.
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Investori čakajú na výsledky TSMC v hľadaní signálov o dopyte po AI: Napriek rozšírenej slabosti na trhoch zostáva pozornosť investorov silne sústredená na blížiaci sa kvartálny report TSMC, ktorý by mal pomôcť vyhodnotiť dlhodobú udržateľnosť globálneho dopytu po umelej inteligencii.
🌍 Ekonomika a geopolitika
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Bank of Korea zvyšuje úrokové sadzby na 2,75 % tvárou v tvár rastúcej inflácii: BOK sa rozhodol pre zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov – prvé od januára 2023 – aby čelil pretrvávajúcej inflácii na úrovni 3,2 %, a to pri súčasne silnej dynamike rastu HDP (1. štvrťrok: +3,8 %).
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Minister financií Katayama opakuje tokijské varovania týkajúce sa devízového trhu, pričom jen zostáva pod tlakom: Satsuki Katayama zopakovala štandardné varovania, že vláda je pripravená prijať príslušné opatrenia na devízovom trhu kedykoľvek to bude potrebné. Nepredstavila však žiadne nové podrobnosti, kým jen naďalej osciluje okolo úrovne 162 za dolár. Katayama odmietla komentovať konkrétne kurzové úrovne, poznamenala, že kurzy mien závisia od mnohých faktorov, a dodala, že posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti japonskej ekonomiky je kľúčom k zachovaniu dôvery v jen.
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Trump zvažuje vojenskú eskaláciu voči Iránu: Prezident Trump sa prikláňa k rozšíreniu amerických vojenských operácií. Operačné plány prerokúvané na najvyššej úrovni zahŕňajú intenzifikáciu náletov, rozmiestnenie pozemných síl za účelom obsadenia strategických ostrovov, ako je ostrov Chark, a útoky na opevnené podzemné objekty podozrievané z tajnej jadrovej činnosti.
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Trump uprednostňuje pauzu v sadzbách pred zvyšovaním, očakáva pokles inflácie: Prezident Trump vyhlásil, že podľa jeho názoru bude inflácia na konci roka nižšia ako v súčasnosti. Zopakoval, že hoci by privítal znižovanie úrokových sadzieb, zdržanie sa ich zmien je stále lepším riešením ako ich ďalšie zvyšovanie.
💱 Devízové trhy (FX)
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Pokojné obchodovanie na hlavných menových pároch: Index dolára (USDIDX) zaznamenáva len kozmetické zmeny na úrovni +0,05 %, pričom nižší údaj PPI mierne tlmí očakávania rastu sadzieb v USA. Volatilita na najplikvidnejších pároch (USDJPY, EURUSD, GBPUSD) nepresahuje +/- 0,05 %.
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Výnimkou sú antipodské meny (NZDUSD: +0,15 %, AUDUSD: -0,1 %). Spomedzi mien G10 najviac stráca švajčiarsky frank (GBPCHF, USDCHF: +0,25 %). Pár EURUSD získava 0,05 % na úroveň 1,1467.
🛢️ Komodity a drahé kovy
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Energetické komodity pod tlakom predávajúcich: Futures na ropu Brent (OIL) klesajú o 1,2 % na 84,50 USD za barel, zatiaľ čo ropa WTI zlacňuje o 1,65 % na 79,90 USD za barel. Futures na zemný plyn (NATGAS) klesajú o 0,5 % v USA, avšak v Európe rastú o 0,2 %.
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Ďalšia vlna poklesov na drahých kovoch: Drahé kovy opäť zlacňujú napriek upokojeniu dolára. Zlato klesá o 0,7 % na 4 030 USD za uncu, kým striebro stráca 0,8 % a dosahuje úroveň 57,30 USD za uncu.
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