📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (4.8.2026)

Víťazi:
-
Palantir Technologies Inc (PLTR) +29,45 %: Americká softvérová spoločnosť vyvíjajúca pokročilé platformy pre analýzu dát a umelú inteligenciu pre vládne zložky aj komerčnú sféru.
-
Zebra Technologies Corp (ZBRA) +26,47 %: Výrobca čítačiek čiarových kódov, RFID technológií a mobilných terminálov pre logistiku, maloobchod a priemysel.
-
Gartner Inc (IT) +22,61 %: Globálna výskumná a poradenská spoločnosť poskytujúca analýzy a poradenstvo v oblasti informačných technológií a obchodu.
-
Marvell Technology Inc (MRVL) +12,81 %: Výrobca integrovaných obvodov a polovodičových riešení pre dátové centrá, sieťové prvky a dátové úložiská.
-
Coherent Corp (COHR) +12,35 %: Výrobca laserových systémov, optických komponentov a pokročilých materiálov pre priemysel, telekomunikácie a polovodiče.
-
Sandisk Corp (SNDK) +10,84 %: Americký výrobca flash pamätí, pamäťových kariet a SSD diskov pre spotrebiteľov aj priemysel.
-
Intel Corp (INTC) +10,84 %: Významný americký výrobca mikroprocesorov, čipových sád a polovodičových komponentov pre počítače a dátové centrá.
-
Super Micro Computer Inc (SMCI) +10,65 %: Výrobca vysoko výkonných a energeticky úsporných serverových systémov a infraštruktúry pre dátové centrá a AI.
-
Teradyne Inc (TER) +10,32 %: Výrobca automatických testovacích zariadení pre polovodiče a priemyselných robotických systémov.
-
Leidos Holdings Inc (LDOS) +10,01 %: Americká spoločnosť zameraná na obranu, letectvo, kybernetickú bezpečnosť a IT riešenia pre vládne sektory.
Porazení:
-
Aptiv PLC (APTV) -16,62 %: Globálny dodávateľ automobilových súčiastok zameraný na elektroniku, bezpečnostné systémy a architektúru vozidiel.
-
NRG Energy Inc (NRG) -15,48 %: Americká energetická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou elektriny pre domácnosti a firmy.
-
Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) -9,72 %: Americký reťazec rýchleho občerstvenia špecializovaný na mexickú kuchyňu, ako sú burritá a tacos.
-
Vistra Corp (VST) -8,15 %: Energetická spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby elektriny z jadra, plynu aj obnoviteľných zdrojov a maloobchodného predaja energie.
-
Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) -7,84 %: Realitný investičný fond (REIT) zameraný na prenájom laboratórií a výskumných objektov pre vedy o živej prírode (life sciences).
-
Rockwell Automation Inc (ROK) -7,43 %: Poskytovateľ priemyselnej automatizácie, robotiky a digitálnych transformačných riešení pre továrne.
-
WW Grainger Inc (GWW) -5,16 %: Distribútor priemyselných potrieb, náradia, ochranných pomôcok a vybavenia pre údržbu a prevádzku firiem.
-
Prologis Inc (PLD) -3,54 %: Najväčší globálny realitný investičný fond (REIT) špecializovaný na logistické nehnuteľnosti a skladové priestory.
-
Diamondback Energy Inc (FANG) -3,46 %: Americký nezávislý producent ropy a zemného plynu pôsobiaci predovšetkým v Permskej panve.
-
Revvity Inc (RVTY) -3,32 %: Spoločnosť zameraná na vedecké prístroje, diagnostiku a zdravotnícke riešenia pre farmaceutický výskum.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Dosiahne SpaceX do roku 2030 tržby 1 bilión USD?
Nasdaq 100 odráža, výsledky spoločností a nižšie výnosy obnovujú chuť riskovať – 4 zaujímavé grafy 📈
Ranné zhrnutie (05.08.2026)
Denné zhrnutie: Nasdaq 100 rastie o 3,2 % – Je býčí trh späť? (04.08.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.