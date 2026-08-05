Zlato rastie o 2 % a prekonáva mesačné maximum 🔼 Dolár a ropa poháňajú kovy

Ceny zlata výrazne odskočili a dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku júla, pričom ťažili z kombinovaného oslabenia dolára a poklesu výnosov amerických štátnych dlhopisov. Investori čoraz pozornejšie hodnotia výhľad politiky Federálneho rezervného systému a zároveň sledujú vývoj geopolitickej situácie na Blízkom východe, ktorá ovplyvňuje inflačné očakávania a globálnu chuť podstupovať riziko. Kotácie drahého kovu zostávajú predovšetkým funkciou zmien reálnych úrokových sadzieb a očakávaní súvisiacich s politikou Fed, a až v druhom rade reagujú na samotné politické udalosti. Po poslednom zasadnutí Fed investori stiahli časť stávok na zvyšovanie sadzieb v tomto roku, čo v spojení so signálmi o diplomatickej a postupnej deeskalácii napätia medzi USA a Iránom dáva zlatu chvíľu oddechu.
Slabší dolár a nižšie výnosy opäť podporujú ceny zlata
Najsilnejším impulzom pre trh drahých kovov sa ukázalo oslabenie americkej meny a pokles výnosov desaťročných amerických štátnych dlhopisov. Takáto kombinácia historicky prospieva rastu cien zlata, pretože znižuje náklad príležitosti spojený s držaním aktíva, ktoré negeneruje úroky, a zároveň zvyšuje jeho atraktívnosť pre investorov mimo Spojených štátov.
Ďalšou oporou trhu boli signály naznačujúce možné zlepšenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Iránom. Výhľad na obmedzenie geopolitického napätia znížil obavy z opätovného rastu inflačných tlakov spojených s trhom energií, čo sa premietlo do poklesu výnosov dlhopisov a vytvorilo priaznivejšie podmienky pre rast cien drahého kovu.
Z makroekonomického pohľadu sa dnes investori nesústredujú výlučne na samotný konflikt, ale predovšetkým na jeho vplyv na infláciu, menovú politiku a oceňovanie amerického dlhu. Práve zmeny v týchto troch oblastiach zostávajú už mesiace hlavným faktorom určujúcim správanie trhu zlata.
Kľúčové budú údaje z trhu práce a ďalšie rozhodnutia Fed
Najbližším testom pre trh zostanú publikácie z amerického trhu práce, konkrétne správa ADP a najmä piatkové údaje NFP. Každý signál svedčiaci o ochladzovaní trhu práce môže obmedzovať očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb, čo zvyčajne podporuje kotácie zlata prostredníctvom ďalšieho poklesu výnosov dlhopisov.
Zároveň časť ekonómov naďalej predpokladá, že Federálny rezervný systém bude nútený udržiavať reštriktívnu menovú politiku, aby dokázal infláciu účinne dostať späť k cieľu. V takomto scenári by reálne úrokové sadzby mohli opäť vzrásť, čo by obmedzilo potenciál ďalšieho rastu cien zlata, prípadne by mohlo viesť k korekcii pod psychologické úrovne, ktoré sú na trhu momentálne sledované.
Pozornosť si zaslúži aj správanie ostatných drahých kovov. Striebro pokračuje v dynamickom raste, platina a paládium dosiahli najvyššie úrovne od júna, čo naznačuje, že zlepšenie sentimentu zasahuje celý segment drahých kovov, nielen samotné zlato. Investori začínajú opäť budovať expozíciu voči hmotným aktívam ako súčasť diverzifikácie portfólií v prostredí zvýšenej menovej a geopolitickej neistoty.
Graf GOLD (interval D1)
Cena zlata smeruje k otestovaniu 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru EMA50 (oranžová línia) pri 4 230 USD za uncu, čo by mohlo signalizovať zmenu momenta a prvé prerazenie nad tento priemer od marca — priemer, ktorý na jar tohto roku niekoľkokrát plnil funkciu „hornej hranice" sily predchádzajúcich odrazov. Dôležitou podporou zostáva úroveň 4 000 – 4 050 USD za uncu.
Zdroj: xStation5
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