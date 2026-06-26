Ranné zhrnutie: Ázia predlžuje výpredaj na Wall Street pre drahý hardvér (26.06.2026)

🇺🇸 Americké akcie a trhový sentiment
- Futures na americké akcie prehlbujú straty, zatiaľ čo technologický sektor sa trápi: Futures na Wall Street zvyšujú straty, keďže technologické akcie si nedokážu nájsť pevnú pôdu pod nohami. Širší trhový sentiment zostáva pod tlakom včerajšieho prudkého výpredaja akcií Apple a globálneho zvýšenia cien konzol Xbox, ktoré oznámil Microsoft. Pokles vedú futures na Nasdaq 100 (US100: -1,3 %), nasledované indexom S&P 500 (US500: -0,7 %), small-cap indexom Russell 2000 (US2000: -0,5 %) a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,3 %). Futures na európsky Euro Stoxx 50 (EU50) takisto klesajú o 0,6 %.
🌏 Ázijské a pacifické trhy
- Ázijské akcie padajú z rekordov pre zdražovanie technológií: Ázijské benchmarky zasiahol prudký plošný výpredaj, ťahaný agresívnym vyberaním ziskov v sektoroch umelej inteligencie a hardvéru. Napriek mimoriadne silnej nočnej správe o tržbách spoločnosti Micron sa sentiment výrazne zhoršil po tom, čo Apple klesol o 6,1 % a Microsoft zvýšil globálne ceny Xboxu o 150 USD pre prudko rastúce náklady na pamäťové čipy a úložiská.
- KOSPI padá o 7,7 % pri prudkom odlive z technológií: Juhokórejský index KOSPI zaznamenal masívny prepad o 7,7 % a viedol regionálne straty. Obchodníci agresívne zamykali zisky po mohutnom 70% raste v druhom štvrťroku. Index ukončil týždeň celkovo o 5 % nižšie, keďže vysoko rastové tituly naviazané na hardvér pre umelú inteligenciu a dodávky pamätí čelili silnej likvidácii.
- Nikkei klesá o 4,4 % pri širokom ústupe polovodičov: Japonský Nikkei 225 sa prepadol o 4,4 % a futures na JP225 odpísali 4 % oproti predchádzajúcemu týždňu. Index tak potvrdil ostrú technickú korekciu z nedávnych rekordných maxím. Napriek prudkému dennému poklesu zostáva index za mesiac vyššie o 6 % a za kvartál o 38 %.
- Čínske benchmarky vykazujú podobné straty: Čínsky blue-chip index Shanghai Composite v piatok oslabil o 2,1 % (SG20.cash: -0,8 %), zatiaľ čo hongkonský index Hang Seng uzavrel nižšie o 1,9 % (CHN.cash: -1,3 %). Objemy obchodovania v oboch regiónoch zostali výrazne utlmené pre domáce trhové sviatky.
🌍 Ekonomika, centrálne banky a politika
- Schnabelová z ECB upozorňuje na ďalšie zvyšovanie sadzieb pre inflačné riziká: Členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky Isabel Schnabelová signalizovala pravdepodobnú potrebu ďalšieho sprísnenia menovej politiky, aby inflácia klesla k cieľu 2 %. Zdôraznila, že nedávne americko-iránske mierové memorandum neznamená pre ekonomiku eurozóny koniec rizík. Uviedla, že májová inflácia dosiahla 3,2 % a ECB očakáva, že celoročná inflácia bude v priemere 3 %.
- Williams z Fedu označuje politiku za „dobre nastavenú“, ale odsúva dosiahnutie 2% cieľa: Prezident newyorského Fedu John Williams uviedol, že súčasná reštriktívna politika je vhodná. Zároveň oficiálne posunul základný časový výhlaď dosiahnutia 2% inflačného cieľa z roku 2027 na rok 2028. Po silnom údaji PCE na úrovni 4,1 % Williams upozornil na pretrvávajúce štrukturálne riziká spôsobené investičným boomom v AI, dovoznými clami a pokračujúcimi tlakmi spojenými s konfliktom na Blízkom východe.
- Goolsbee z Fedu vidí svetlý bod v službách napriek inflačnej neistote: Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee uviedol, že horúca správa PCE síce priniesla negatívne titulky, no podkladové dáta ukázali mierne zlepšenie v sektore služieb. V súlade s dátovo závislým prístupom centrálnej banky vyjadril skepsu voči rigidnému dlhodobému forward guidance, zároveň však uznal základnú hodnotu dot plotu.
- Tokijská jadrová inflácia v júni zrýchľuje na 1,6 %: Spotrebiteľské ceny v japonskej metropole vzrástli o 1,6 % medziročne, po májových 1,3 %, a zodpovedali konsenzu. Kľúčové je, že index „core-core“, očistený o čerstvé potraviny a energie, zrýchlil na 1,9 % oproti predchádzajúcim 1,6 %. Tento rast naznačuje, že energetické šoky z Blízkeho východu a májový skok veľkoobchodnej inflácie o 6,3 % sa úspešne premietajú do neenergetických položiek, napríklad potravín. Bank of Japan tak zostáva na ceste k úvahám o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb.
- IMO zastavuje evakuáciu námorníkov v Hormuzskom prielive po raketovom útoku na nákladnú loď: Medzinárodná námorná organizácia OSN (IMO) pozastavila rozsiahlu operáciu evakuácie viac než 11 000 uviaznutých námorníkov z Hormuzského prielivu. Pozastavenie nasledovalo po projektilovom útoku na kontajnerovú loď Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou, len 7,5 námornej míle od ománskeho prístavu Dahit. Neboli hlásené žiadne obete a plavidlo pokračovalo v plavbe bez potreby pomoci. Šéf IMO Arsenio Dominguez však rámec zastavil, aby zabezpečil pevnejšie bezpečnostné záruky.
💱 Devízový trh (FX)
- Dolár ustupuje z maxím, zatiaľ čo švajčiarsky frank ťaží z dopytu po bezpečnom prístave: Index amerického dolára oslabil druhý deň po sebe (USDIDX: -0,1 %) po tom, čo v stredu dosiahol nové 13-mesačné maximum. Širšia volatilita zostáva obmedzená, no pokračujúci globálny výpredaj akcií mierne dolieha na rizikovo citlivé meny, ako je austrálsky dolár (AUDUSD: -0,2 %). Švajčiarsky frank medzitým vykazuje výraznú relatívnu silu, najmä voči škandinávskym menám (CHFNOK: +0,4 %, CHFSEK: +1,3 %) a rozvíjajúcim sa európskym trhom (CHFPLN: +0,25 %, CHFHUF: +0,6 %). Pár EURUSD je aktuálne bez zmeny na 1,1370.
🛢️ Komodity, energie a kovy
- Ropa reaguje na útoky na lode pri Hormuze, zatiaľ čo plyn pokračuje v rastovej sérii: Ceny ropy sa v úvodnom obchodovaní odrazili po nočných raketových útokoch na komerčné nákladné lode na Blízkom východe. Futures na Brent (OIL) a WTI (OIL.WTI) však stále zostávajú v červených číslach a strácajú 0,75 %, respektíve 1,05 %. Zemný plyn (NATGAS) rastie tretiu seansu po sebe a pridáva ďalších 0,7 %.
- Drahé kovy obnovujú medvedie momentum: Drahé kovy sa vracajú do červených čísel, keďže krátkodobému cenovému vývoju dominujú predajcovia. Futures na zlato (GOLD) strácajú 0,3 % a obchodujú sa späť okolo 4 017 USD/oz, zatiaľ čo futures na striebro (SILVER) klesli o ďalších 1,8 % a držia sa v blízkosti 56,00 USD/oz.
Denné zhrnutie: Polovodiče pohlcujú Wall Street
IBM predstavuje prelom: Líder nasledujúcej revolúcie?
Apple zdražuje: Náklady na pamäte zaťažujú spoločnosť aj trhy
Micron výsledky: Nestačí už ani dokonalosť?
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