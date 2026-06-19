Ranné zhrnutie: Ázia ustupuje pre skepsu ohľadom mieru. Tokio naznačuje intervenciu proti jenu (19.06.2026)

🇺🇸 Americké akcie a trhový sentiment
- Futures na americké akcie chladnú s ústupom geopolitického optimizmu: Futures na Wall Street klesajú a odovzdávajú časť výrazných včerajších ziskov. Risk-off nálada na trhu zosilnela po tom, čo iránske médiá uviedli, že Teherán požaduje overené naplnenie novo podpísaného MoU pred pokračovaním diplomatických rokovaní. Tento geopolitický pat podčiarklo náhle zrušenie plánovanej diplomatickej cesty amerického viceprezidenta JD Vancea do Švajčiarska.
- Technológie a small caps vedú ranné straty: Futures na technologické akcie sú pod najväčším tlakom a pokles vedie Nasdaq 100 (US100: -1,0 %). Pod tlakom sú aj akcie s malou kapitalizáciou, keď futures na Russell 2000 klesajú (US2000: -0,9 %). Nasleduje S&P 500 (US500: -0,7 %) a Dow Jones Industrial Average (US30: -0,45 %). Európske trhy medzitým zostávajú opatrné a futures na Euro Stoxx 50 (EU50) sa aktuálne obchodujú bez zmeny.
🌏 Ázijské a pacifické trhy
- Ázijské akcie ustupujú z rekordných maxím, keď mierové rokovania narážajú: Ázijské benchmarky v piatok otočili počiatočné intradenné zisky do poklesu, keď prvotnú eufóriu okolo mierového memoranda medzi USA a Iránom nahradila skepsa. Objemy obchodovania v regióne boli výrazne utlmené pre sviatky v Číne a Hongkongu. Indexy najprv ťažili zo silnej nočnej vlny z Wall Street, ktorá poslala juhokórejské a japonské benchmarky na nové intradenné maximá. Hneď ako však počas ázijských hodín začali klesať americké futures, prišiel prudký obrat k agresívnemu vyberaniu ziskov.
- KOSPI otáča z rekordného maxima pre vyberanie ziskov v technológiách: Juhokórejský index KOSPI zažil výrazne volatilné obchodovanie. Najprv dosiahol historické maximum 9 385,59 bodu, následne však obrátil a uzavrel so stratou 0,6 %. Najväčšie polovodičové firmy niesli hlavnú ťarchu obratu. Samsung Electronics klesol takmer o 2,0 %, zatiaľ čo SK Hynix výrazne ustúpil zo svojho ranného rekordného maxima, ale napokon uzavrel so ziskom 2,0 %. Inde Hyundai Motor oslabil o 1,0 % po domácich správach, že plánuje kúpiť zostávajúci 9,65% podiel v Boston Dynamics od SoftBank.
- Nikkei chladne, zatiaľ čo futures klesajú: Index Nikkei 225 výrazne znížil ranné zisky a futures (JP225) sa aktuálne obchodujú nižšie o 1,3 %, keďže globálny sentiment sa zhoršil.
- ASX 200 klesá pre protivietor v ťažobnom sektore: Futures na austrálsky ASX 200 (AU200.cash) klesajú o 0,5 %, ťahané nadol silným výpredajom akcií BHP Group po tom, čo ťažobný gigant upozornil na výrazné prekročenie nákladov pri svojom projekte potaše Jansen v Kanade. V ostatných častiach regiónu singapurský benchmark (SG20.cash) stratil 0,8 %, zatiaľ čo indický index Nifty 50 odpísal 0,8 %.
🌍 Ekonomika a politika
- Japonská inflácia zostáva pod cieľom vďaka vládnym subvenciám: Celková inflácia CPI v Japonsku v máji vzrástla na 1,5 % r/r pri očakávaní 1,4 %, zatiaľ čo jadrová inflácia bez čerstvých potravín zostala na 1,4 % r/r a už štvrtý mesiac po sebe sa drží pod 2% cieľom Bank of Japan. Ukazovateľ core-core, teda bez čerstvých potravín a energií, klesol na 1,8 % r/r, najnižšie od septembra 2022. Toto tlmenie je z veľkej časti umelé a súvisí s agresívnymi palivovými subvenciami premiérky Sanae Takaichi, ktoré stiahli ceny benzínu medziročne o 7 %.
- Jastrabie podkladové tlaky udržiavajú stávky na zvýšenie sadzieb: Bank of Japan vníma tieto slabšie inflačné dáta ako čisto dočasné. Podkladové jastrabie tlaky rýchlo silnejú pre prudké zrýchlenie inflácie výrobných cien (PPI) od marca, blížiacu sa vlnu zdražovania potravín v júni a historicky slabý jen, ktorý zvyšuje dovozné náklady. Peňažné trhy preto ďalej oceňujú ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb BoJ pred koncom roka, a to po prelomovom rozhodnutí centrálnej banky zvýšiť základnú sadzbu na 1,00 % začiatkom tohto týždňa.
- Vance odkladá cestu do Švajčiarska, zatiaľ čo strety v Libanone zaťažujú predbežnú mierovú dohodu: Americký viceprezident JD Vance odložil svoju ostro sledovanú cestu do Švajčiarska na priame technické rokovania s Iránom pre veľmi zložité logistické problémy. Diplomatická pauza prichádza v mimoriadne krehkých geopolitických podmienkach. Napriek nedávnemu memorandu o porozumení pokračujúce izraelské nálety v južnom Libanone zabili najmenej 16 ľudí. To vyvolalo ostré varovania z Teheránu, že nebude tolerovať porušovanie MoU. Pentagon medzitým podľa správ požiadal o ďalších 80 miliárd USD na financovanie výdavkov spojených s konfliktom.
- Andy Burnham víťazí v doplňovacích voľbách v Makerfielde a chystá výzvu Starmerovi: Starosta širšieho Manchesteru Andy Burnham si zabezpečil návrat do Westminsteru po víťazstve v doplňovacích voľbách v Makerfielde so ziskom 24 927 hlasov. Kandidáta Reform UK Roberta Kenyona porazil o viac než 9 000 hlasov. Toto dôležité víťazstvo Burnhamovi otvára parlamentnú cestu k formálnej výzve voči premiérovi Keirovi Starmerovi. Vo víťaznom prejave varoval Labour Party, že ide o jej „poslednú šancu na zmenu“.
💱 Meny (FX)
- Dolár posilňuje, zatiaľ čo švajčiarsky frank slabne: Index amerického dolára (USDIDX) predĺžil rally o ďalších 0,2 % a udržiava si širokú dominanciu na menovom trhu. Švajčiarsky frank zostáva najslabší medzi hlavnými menami (USDCHF: +0,6 %, GBPCHF: +0,3 %, EURCHF: +0,25 %). Libra posilnila voči kontinentálnym európskym menám po politických správach (EURGBP: -0,05 %, GBPSEK: +0,3 %), zatiaľ čo EURUSD klesol o 0,3 % na 1,1422.
- Jen padá na nové dvojročné minimá a blíži sa k 40-ročnému prahu: Japonský jen prerazil kľúčovú úroveň 161,00 voči americkému doláru a prehĺbil pokles až na intradenné minimum 161,80, najslabšiu úroveň od júla 2024. Pokračujúci prepad tlačí pár USDJPY nebezpečne blízko úrovne 161,96, ktorej prelomenie by poslalo jen na najslabšiu hodnotu od roku 1986.
- Varovania pred intervenciou silnejú napriek nedávnemu zvýšeniu sadzieb BoJ: Ministerka financií Satsuki Katayama vydala na zasadnutí G7 ostré varovanie a uviedla, že Tokio je plne pripravené podniknúť „rozhodné kroky“ proti špekulatívnym pohybom meny. Napriek tomu, že BoJ zvýšila výpožičné náklady na 31-ročné maximum 1,00 % a v máji minula viac než 70 miliárd USD na intervencie, obrovský výnosový rozdiel voči jastrabiemu Fed a uvoľnený prístup administratívy Takaichi ďalej tlačia menu nižšie.
🛢️ Komodity
- Energie – pokojný začiatok pred víkendom: Volatilita pri energetických komoditách po širšom mierovom rámci medzi USA a Iránom viditeľne ochladla. Futures na ropu Brent (OIL) si pripísali mierny zisk 0,7 % a obchodujú sa na 79,80 USD za barel, keďže okamžité geopolitické rizikové prémie sa stabilizovali. Futures na zemný plyn (NATGAS) sa po včerajšom raste ťahanom zásobami upokojili a obchodujú sa mierne v červených číslach o 0,15 %.
- Drahé kovy – dominantný dolár tlačí na zlato a striebro: Drahé kovy čelia silnému výpredaju a intenzívnemu protivetru v podobe rastúcich reálnych výnosov a neúnavne posilňujúceho amerického dolára. Futures na zlato (GOLD) klesli už tretiu obchodnú seansu po sebe a prepadli sa o 1,9 % na 4 130 USD za uncu. Futures na striebro (SILVER) dopadli ešte horšie a prepadli sa o 3,4 % na 63,50 USD za uncu.
Vance odkladá cestu do Švajčiarska, zatiaľ čo beží 60-dňová lehota na dohodu s Iránom
Denné zhrnutie: Dolár na ročnom maxime, akcie rastú vďaka návratu chuti riskovať 🚀 (18.06.2026)
US100 rastie pred víkendom o 2,7 % 🚀
NATGAS prudko rastie po správe EIA 📈 Zásoby spomaľujú rast
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