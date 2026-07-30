Krypto novinky: Robinhood rastie, Binance mieri na predikčné trhy a sektor čaká vlna konsolidácie 📈

Kryptomenový sektor priniesol niekoľko významných udalostí. Robinhood síce vykázal rekordné hospodárske výsledky, príjmy z obchodovania s kryptomenami však výrazne klesli. Binance.US plánuje vstúpiť na trh predikčných kontraktov a analytici z ARK Invest očakávajú najväčšiu konsolidáciu kryptomenového odvetvia v histórii.
Robinhood prekonal očakávania, krypto biznis však spomalil
- Spoločnosť Robinhood zverejnila rekordné výsledky za druhý štvrťrok. Tržby medziročne vzrástli o 32 % na 1,31 miliardy USD, zatiaľ čo čistý zisk sa zvýšil o 48 % na 573 miliónov USD.
- Slabším miestom boli príjmy z obchodovania s kryptomenami, ktoré medziročne klesli o 38 % na 100 miliónov USD. Napriek tomu platforma zobchodovala digitálne aktíva v hodnote 40 miliárd USD, z čoho 22 miliárd USD pripadlo na burzu Bitstamp, ktorú Robinhood kúpil v roku 2025.
- Firma zároveň pokračuje v rozširovaní svojej ponuky. Spustila verejný blockchain Robinhood Chain, predstavila tokenizované americké akcie pre používateľov vo viac než 120 krajinách, uviedla decentralizovaný produkt Robinhood Earn a dokončila akvizíciu kanadskej kryptoplatformy WonderFi.
Binance.US chce konkurovať Polymarketu
- Americká pobočka burzy Binance.US oznámila, že počas augusta požiada americkú komisiu CFTC o licenciu Designated Contract Market (DCM).
- Tá by spoločnosti umožnila prevádzkovať vlastné predikčné trhy, teda platformu na obchodovanie s udalosťami podobnú službám Kalshi alebo Polymarket.
- Ak licenciu získa, pôjde o ďalší významný krok Binance pri rozširovaní ponuky služieb na americkom trhu po ukončení dlhoročného sporu s americkou Komisiou pre cenné papiere (SEC).
ARK Invest očakáva najväčšiu konsolidáciu v histórii krypta
- Podľa analytika spoločnosti ARK Invest Lorenza Valenteho vstupuje kryptomenový sektor do najväčšej konsolidačnej fázy vo svojej histórii. Investori sú čoraz selektívnejší a kapitál sa sústreďuje iba do niekoľkých dominantných projektov.
- Približne 67 % všetkých príjmov kryptomenových aplikácií dnes pripadá na platformy Hyperliquid a Pump.fun. Po započítaní protokolu Ethena ovládajú tri najväčšie projekty takmer 80 % príjmov celého sektora.
- Analytik očakáva pokračujúcu vlnu fúzií, akvizícií, bankrotov aj ukončovania menších projektov. Podľa neho ide paradoxne o dlhodobo pozitívny vývoj pre celý kryptomenový ekosystém.
Južná Kórea pripravuje nové pravidlá pre stablecoiny
- V Južnej Kórei pokračujú práce na komplexnej regulácii digitálnych aktív. Nová štúdia odporúča, aby vláda najskôr prijala samostatné pravidlá pre stablecoiny a až následne dokončila celý zákon o digitálnych aktívach.
- Diskusie sa vedú najmä o tom, či by emitentov stablecoinov mali ovládať predovšetkým banky, alebo či dostanú väčší priestor aj fintech spoločnosti.
Ethereum posilňuje bezpečnosť a ochranu súkromia
- Ethereum Foundation rozšírila svoje vedenie o bezpečnostného experta Pascala Caversaccia, spoluzakladateľa iniciatívy SEAL 911.
- Nadácia tým potvrdzuje, že chce v nasledujúcich rokoch klásť ešte väčší dôraz na bezpečnosť, ochranu súkromia a odolnosť siete voči budúcim hrozbám vrátane nástupu kvantových počítačov.
Ďalšie udalosti z kryptomenového trhu
- Kryptoburza Luno oznámila prepustenie približne 20 % zamestnancov, čím sa pridala k rastúcemu počtu firiem, ktoré tento rok znižujú náklady a viac investujú do automatizácie a infraštruktúry.
- Japonská herná spoločnosť Gumi spoločne so skupinou SBI Financial Services spustí nový investičný fond v hodnote 3 miliárd jenov, teda približne 18,3 milióna USD, zameraný na Bitcoin a hlavné altcoiny. Fond bude využívať staking, rebalansovanie portfólia aj zaisťovacie stratégie a má pripraviť pôdu pre prípadné budúce schválenie kryptomenových ETF v Japonsku.
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