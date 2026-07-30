Ropa klesá napriek ďalšej eskalácii a napätej situácii na fyzickom trhu s palivami 🛢️

Trh s ropou sa nachádza vo fáze extrémnej volatility v dôsledku ozbrojeného konfliktu medzi USA a Iránom. Hoci fyzické dodávky narážajú na drastické obmedzenia v Hormuzskom prielive a na Červenom mori, globálne rafinérie dosahujú rekordné marže a trh aktívne analyzuje každý signál, ktorý by mohol naznačovať blížiacu sa deeskaláciu alebo ďalšie rozšírenie konfliktu.
Eskalácia na línii USA–Irán
Súčasná situácia na Blízkom východe zostáva silne napätá, keďže sa Spojené štáty a Irán vrátili k vzájomným útokom. Spojené štáty sa rozhodli obnoviť ostreľovanie iránskych pozícií ako priamu odpoveď na úder na americkú vojenskú základňu. Prezident Donald Trump v stredu večer verejne avizoval razantné a „veľmi silné" údery, čo skokovo zvýšilo rizikovú prirážku na trhu komodít a potopilo pozitívnu náladu, ktorá panovala na akciovom trhu po konferencii Kevina Warsha.
Stojí za zmienku, že po poslednej deeskalácii, ktorá znížila cenu ropy WTI z cca 93 na 80 USD, dnes pozorujeme korekciu tohto poklesu zhruba o polovicu. Ropa WTI testuje veľmi dôležitú úroveň odporu v okolí 85 USD a 50,0 % retracementu celej vzostupnej vlny od začiatku konfliktu.
Cena ropy stiahla späť polovicu poslednej klesajúcej vlny po ostrých vyhláseniach Donalda Trumpa. Zdroj: xStation5
Ropa do značnej miery kopíruje volatilitu z 90. rokov. Ak by sa história mala zopakovať, v krátkom čase by sme mali očakávať výrazný pokles, no to si samozrejme vyžiada úplnú deeskaláciu situácie na Blízkom východe. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Pohyb lodí: Hormuz a alternatívne trasy
Hormuzský prieliv zostáva absolútne kľúčový pre globálnu situáciu na trhu s ropou, hoci silné rastu v posledných týždňoch súviseli aj s útokmi Hútiov v prielive Báb al-Mandab.
Napriek silným obmedzeniam sa v súčasnosti odhaduje, že z Perzského zálivu môže prúdiť až 13 miliónov barelov ropy denne, čo pri výraznom obmedzení globálneho dopytu (tzv. deštrukcii dopytu) výrazne zmierňuje deficit.
Napriek teoretickému uzavretiu Hormuzského prielivu počet obchodných lodí prechádzajúcich cez toto miesto výrazne vzrástol a je najvyšší od polovice júla, kedy došlo k zjavnej eskalácii situácie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Odhadovaný globálny deficit mohol klesnúť až na 2 milióny barelov denne, hoci v kulminačnom bode mohol dosahovať až 7–8 miliónov barelov denne. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Rafinerský boom a čerpanie zásob
Geopolitické otrasy majú asymetrický, no veľmi hlboký dopad na ropné hospodárstvo. Absencia voľného toku lacnej ropy viedla k prudkému rastu cien hotových palív (benzínu, nafty, leteckého paliva) výrazne nad úroveň samotnej suroviny, čo vyvolalo historický boom v rafinerskom sektore.
Crack spread v USA sa udržiava na rekordne vysokých úrovniach. Aj v Číne výrazne vzrástlo spracovanie ropy, čo môže svedčiť o snahe využiť situáciu vysokých cien palív. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Spracovanie ropy v čínskych štátnych rafinériách výrazne vzrástlo a pohybuje sa v okolí 5-ročného priemeru. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Spracovanie v súkromných rafinériách tiež rastie, hoci zostáva blízko 5-ročného minima. Treba mať na pamäti, že súkromné rafinérie v Číne spracúvajú prevažne ropu pochádzajúcu zo sankcionovaných zdrojov, okrem iného z Iránu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Svetoví rafinerskí giganti pracujú na maximálnych obrátkach. Napríklad spoločnosť Shell informovala o využití rafinérskych kapacít na bezprecedentnej úrovni 102 % (100 % kapacity je len papierová hodnota, no v praxi môže dôjsť k vyššiemu spracovaniu, než by vyplývalo z deklarovaných hodnôt) a výroba leteckého paliva skočila o 20 % medziročne. Vďaka rekordne vysokým maržám (crack spreads) vzrástli zisky z tradingu a rafinérie prudko nahor. Zvýšená aktivita rafinérií a mohutné spracovanie suroviny však viedli k prudkému vyčerpaniu komerčných zásob ropy v USA, ktoré klesli na úrovne označované odborníkmi ako „nebezpečne nízke".
Hospodárske náklady pre producentov a cenové výhľady
Zatiaľ čo obchodníci a rafinérie dosahujú nadpriemerné zisky, samotní producenti pociťujú bolestivé dôsledky vojny. Hospodárstvo Saudskej Arábie zaznamenalo v druhom štvrťroku medziročný pokles HDP o 4,8 %, čo je najhorší výsledok od pandémie v roku 2020. Priamou príčinou je kolaps saudskoarabského ropného sektora, ktorý sa zmenšil o takmer 25 %. Ťažba suroviny zostáva výrazne pod predvojnovými normami a odstavená infraštruktúra (okrem iného v Katare, čo zasiahlo produkciu LNG spoločnosti Shell) obmedzuje ponuku.
Produkcia v Saudskej Arábii klesla na úrovne pod pandemické dno a aj po poslednom odrazení zostáva extrémne nízka. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny na trhoch sú naďalej charakterizované vysokou volatilitou. Kotácie ropy Brent sa pohybujú v okolí 88 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI je oceňovaná na úrovni cca 84–85 USD.
Cena je dnes pod tlakom, a to aj napriek ďalšej eskalácii situácie na Blízkom východe. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Zaujímavé je, že z pohľadu 1-ročného a 5-ročného priemeru cena vôbec nevyzerá byť v súčasnosti extrémne prekúpená, hoci zostáva nad týmito priemermi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
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