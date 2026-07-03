Ranné zhrnutie: Ázia v zelenom – vracia sa na trhy optimizmus? (03.07.2026)

Za zmienku stojí, že dnes majú americké trhy obchodné voľno. Američania majú predĺžený víkend pri príležitosti osláv 250. výročia nezávislosti (4. júla).
🗓️ Včerajší prehľad trhu
Včerajšiemu obchodovaniu dominovalo zverejnenie údajov NFP, ktoré bolo pre investorov nepríjemným prekvapením.
Dáta ukázali výrazne nižšiu než očakávanú tvorbu nových pracovných miest (+49 tis. vs. +107 tis.), ktorú sprevádzala výrazná revízia údajov za predchádzajúce dva mesiace smerom nadol (-74 tis.).
Obrázok 1: Zmena počtu pracovných miest mimo poľnohospodárstva (NFP) a subindex zamestnanosti ISM PMI (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
- Miera nezamestnanosti klesla na 4,2 %, čo by za bežných okolností vyvolávalo optimizmus. Nebyť však výrazného poklesu miery participácie na trhu práce na 61,5 %. Tento ukazovateľ bol naposledy na takto nízkych úrovniach počas pandemického obdobia.
Obrázok 2: Miera nezamestnanosti a miera participácie na trhu práce v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
- Rast miezd sa neodchýlil od očakávaní (3,5 %). Po zohľadnení inflácie sa však v reálnom vyjadrení dostal do záporného pásma (-0,7 %). To je významné vzhľadom na to, že spotreba v USA je v súčasnosti z veľkej časti udržiavaná na úkor úspor, pričom miera úspor klesla na iba 3 %.
Obrázok 3: Inflácia CPI a rast miezd v USA (2006–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
Správa vyvolala korekciu trhom implikovanej trajektórie úrokových sadzieb Fed. Investori naďalej plne zaceňujú zvýšenie sadzieb do konca roka, ale zároveň pripisujú klesajúcu pravdepodobnosť tomu, že k takémuto kroku dôjde na jednom z najbližších dvoch zasadnutí. To prirodzene zaťažilo dolár, ktorý voči euru oslabil o 0,5 %.
Dáta tiež dočasne podporili akciový trh. V neskorších hodinách obchodovania sme však videli ďalšiu rotáciu kapitálu a výpredaj akcií z technologického sektora. Giganti ako Intel a Micron zaznamenali straty presahujúce 5 %, čo zaťažilo Nasdaq 100 (-0,7 %). Naopak defenzívnejší Dow Jones uzavrel deň s jasným ziskom (+1,1 %).
🌏 Obchodovanie na ázijských trhoch
Negatívny sentiment voči veľkým technologickým firmám bol viditeľný aj pri otvorení ázijského obchodovania. V priebehu dňa sa však nálada otočila a indexy zakončujú seansu výrazne silnejšie. Po počiatočnom výpredaji zažili kórejskí burzoví giganti SK Hynix (10,2 %) a Samsung (8 %) silný rast, čo umožnilo indexu KOSPI uzavrieť o viac než 5 % vyššie. Za posledných 12 mesiacov sa index posunul takmer o 160 %.
Japonský Nikkei 225 a čínsky Hang Seng tiež posilnili o viac než 1 %. V Číne rast ťahali spoločnosti, ktoré profitujú z rastúcich cien zlata. Tie za posledné dva dni vzrástli o 4 %.
🌍 Geopolitika
Donald Trump v rozhovore pre CNBC uviedol, že rokovania s Iránom postupujú úspešne a že Teherán „súhlasil prakticky so všetkým, čo potrebujeme“. Ďalej poznamenal, že krajina bola „vojensky úplne zničená“.
Na platforme Truth Social pokračoval vo svojej kritike NATO.
🛢️ Komodity
To môže čiastočne ospravedlniť mierny rast cien ropy pri otvorení.
- Ropa Brent(+0,6 %) sa aktuálne obchoduje približne za 72 USD za barel.
- WTI (+0,5 %) sa obchoduje mierne pod 69 USD
Ceny zemného plynu tiež rastú:
- NATGAS (+1,7 %) sa pohybuje okolo 3,25 USD za MMBtu.
- TTF sa obchoduje tesne nad 44 USD za MWh.
Drahé kovy pokračujú v raste, čo možno pripísať predovšetkým nižším výnosom štátnych dlhopisov v hlavných ekonomikách. Tento pohyb podporujú včerajšie údaje z amerického trhu práce.
- Zlato sa aktuálne obchoduje tesne pod 4 181 USD za trojskú uncu, zatiaľ čo striebro stojí viac než 62 USD. Od začiatku júla to za posledné dva dni predstavuje rast o 4 %, respektíve 6,3 %.
📈 Makroekonomické dáta
Počas ázijských obchodných hodín sa pozornosť sústredila na júnové dáta PMI.
Čína
Rast v sektore služieb mierne spomalil, ale zostal silný (54,1). Kľúčovým motorom bol nárast exportných objednávok.
- Počet objednávok vzrástol už ôsmy mesiac po sebe, čo viedlo k obnovenému rastu zamestnanosti najrýchlejším tempom od júla 2024.
- Vyššie náklady na zamestnancov, suroviny a dopravu tlačili ceny vyššie. To je v súlade s nedávnymi údajmi o inflácii PPI (3,9 %), ktorá je na najvyššej úrovni za takmer 4 roky.
Japonsko
V Japonsku bola pozornosť zameraná predovšetkým na revízie dát, ktoré majú sekundárny význam. Index sektora služieb však vzrástol z 51,8 na 52,2.
- Za zmienku stojí, že nové objednávky vo výrobnom sektore aj službách rástli druhým najrýchlejším tempom za tri roky. Bolo to najmä vďaka silnejšiemu domácemu dopytu, nie exportu.
Ďalšiu pozornosť pritiahli vyjadrenia ministerky financií Satsuki Katayama, ktorá potvrdila, že Tokio zostáva pripravené intervenovať na devízovom trhu. Zároveň zdôraznila úzku spoluprácu s Washingtonom v tejto oblasti. Vyjadrila sa aj k rastúcim výnosom dlhopisov a uviedla, že fiškálna politika bude riadená tak, aby obnovila dôveru trhu.
Austrália
Mierna revízia júnových dát PMI smerom nahor bola zaznamenaná aj v Austrálii.
- Index sektora služieb bol nakoniec potvrdený na 50,5.
- Nové objednávky, domáce aj zahraničné, však klesli.
- Inflácia výstupných cien dosiahla najnižšiu úroveň od januára.
- Dôvera vo výhľad na najbližších 12 mesiacov klesla na najnižšiu úroveň od novembra 2023. Ovplyvnili ju obavy o ekonomické prostredie a daňové zmeny vo federálnom rozpočte.
💱 Meny
Dolár pokračuje vo výpredaji, ktorý sa začal po včerajšom sklamaní z údajov NFP. Pár EURUSD aktuálne preráža úroveň 1,146 a od nedávnych miním sa odrazil o viac než 1 %.
Jen tiež posilňuje voči doláru a USDJPY sa vracia pod úroveň 161.
Pozorujeme aj zlepšenie sentimentu voči väčšine mien rozvíjajúcich sa trhov.
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