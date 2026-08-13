Káva na ICE klesá o 5 % 📉 Trh zasiahlo vyberanie ziskov napriek nízkym zásobám arabiky

Futures na kávu arabika na ICE dnes klesajú približne o 5 % a výrazne korigujú po silnom odraze od júnových miním. Ceny sú pod tlakom očakávaní veľkej brazílskej úrody a vyhliadok na zrýchlenie zberu s tým, ako sa zlepšujú poveternostné podmienky. Dnešný výpredaj je však v kontraste so stále napätou situáciou na fyzickom trhu, kde sa certifikované zásoby ICE držia v blízkosti najnižších úrovní za približne dva a pol roka. Trh zároveň naďalej zohľadňuje riziká spojené s El Niño, ktoré by mohli byť dôležitejšie pre brazílsku produkciu v budúcej sezóne. Pokles približne o 5 % tak zrejme odráža najmä obnovené zameranie na vysokú krátkodobú ponuku, zatiaľ čo riziká spojené s dostupnosťou kvalitnej arabiky zostávajú zvýšené.
- Futures na arabiku na ICE dnes klesajú približne o 5 %, hoci ešte minulý týždeň trh podporovali nízke zásoby a poveternostná prémia.
- Hlavným medvedím faktorom zostáva výhľad ponuky: USDA očakáva v sezóne 2026/27 rekordnú globálnu produkciu kávy 189,7 mil. vriec, medziročne o 6 % viac.
- Podľa USDA by Brazília mohla zozbierať približne 71,9 mil. vriec kávy, o 14 % viac ako pred rokom, čo predstavuje fundamentálnu protiváhu k nízkym burzovým zásobám.
- Certifikované zásoby arabiky na ICE zároveň nedávno klesli približne na 244 tis. vriec, čo je najnižšia úroveň za približne dva a pol roka.
- Zber v Brazílii postupuje pomalšie ako pred rokom, ale suchšie podmienky by mohli producentom umožniť zrýchliť práce na poliach a zvýšiť tlak ponuky na trh.
- Kvalita časti novej brazílskej úrody arabiky zostáva zdrojom obáv. Správy poukazujú na slabšiu kvalitu šálky aj veľkosť zŕn, čo môže obmedziť tempo dopĺňania zásob ICE.
- El Niño zostáva kľúčovým rizikom pre zvyšok sezóny. Potenciálne narušenie zrážok a teplôt môže ovplyvniť podmienky pre kvitnutie a výhľad budúcej úrody.
Rekordná úroda sa vracia do centra pozornosti
Vyhliadka na veľmi vysokú ponuku v sezóne 2026/27 zostáva hlavným fundamentálnym argumentom pre predávajúcich. USDA očakáva rast globálnej produkcie kávy o 6 % na rekordných 189,7 mil. vriec, pričom produkcia arabiky by mala medziročne vzrásť približne o 12 %. Globálne konečné zásoby by mali takisto vzrásť o 1,9 mil. vriec na 26,3 mil.
Brazília zostáva pre tento výhľad kľúčová. USDA očakáva produkciu 71,9 mil. vriec, čo by predstavovalo medziročný nárast približne o 14 %. Suchšie počasie by navyše teraz mohlo pomôcť zrýchliť zber po skorších oneskoreniach spôsobených zrážkami.
Rýchlejší príchod brazílskej kávy na trh je v súčasnosti najsilnejším argumentom na strane ponuky. Po predchádzajúcom výraznom raste cien tak môžu investori opäť presúvať pozornosť na veľkosť a dostupnosť aktuálnej úrody namiesto výhradného zamerania na budúce poveternostné riziká.
Nízke zásoby na ICE obmedzujú medvedí scenár
Problém spočíva v tom, že veľká úroda automaticky neznamená rovnako vysokú ponuku kávy spôsobilej na dodanie proti kontraktom ICE. Certifikované zásoby arabiky nedávno klesli približne na 244 tis. vriec, čo je najnižšia úroveň za približne dva a pol roka a výrazne menej ako pred rokom.
Existujú aj obavy týkajúce sa kvality brazílskej úrody. Podľa informácií citovaných spoločnosťou Vesper na základe reportu Sucafina časť novej úrody sklamala z hľadiska kvality šálky aj veľkosti zŕn. To znamená, že ani veľká úroda nemusí rýchlo vyriešiť nedostatok kávy spĺňajúcej požiadavky burzových dodávok.
Trh tak podľa odhadov produkcie disponuje veľkým množstvom kávy, ale stále má iba obmedzenú rezervu kávy dostupnej prostredníctvom dodacieho mechanizmu ICE. Tento rozdiel pomáha vysvetliť, prečo arabika zostáva vysoko volatilná a prečo môžu zmeny počasia vyvolávať prudké cenové pohyby.
El Niño zostáva rizikom pre budúcu sezónu
Ďalším faktorom, ktorý bráni jednoznačne medvedej interpretácii dnešného poklesu, je El Niño. V posledných týždňoch trh opäť začal započítavať poveternostnú prémiu a arabika predtým výrazne vzrástla z miním zo začiatku júna. Pre Brazíliu bude kľúčovým obdobím kvitnutie od septembra do novembra. Vyššie teploty a nepravidelné zrážky môžu zvýšiť stres rastlín a oslabiť produkčný potenciál budúcej úrody. El Niño tak predstavuje predovšetkým riziko pre budúcu ponuku, zatiaľ čo veľká brazílska úroda ovplyvňuje trh už teraz. Toto rozlíšenie je zásadné: dnešný výpredaj môže odrážať aktuálnu prevahu argumentu vysokej krátkodobej ponuky, ale rovnováha sa môže rýchlo zmeniť, keď sa začne obdobie kvitnutia.
Dnešný pohyb treba vnímať aj v kontexte predchádzajúceho odrazu. Na začiatku augusta sa arabika stále obchodovala približne 30 % nad júnovým minimom, keď investori započítavali riziká El Niño a mimoriadne nízke zásoby ICE. Trh sa tak nachádza medzi dvoma veľmi odlišnými scenármi. Na jednej strane rekordná globálna produkcia, veľká brazílska úroda a vyhliadky na rýchlejší zber podporujú nižšie ceny. Na druhej strane mimoriadne nízke certifikované zásoby, obavy o kvalitu časti brazílskej arabiky a riziká El Niño naďalej obmedzujú fyzický trh. Pokles zvyšuje krátkodobý tlak ponuky, ale nerieši obmedzenú dostupnosť kvalitnej kávy. Pre ďalší smer arabiky bude dôležité najmä tempo brazílskeho zberu a predajov producentov, vývoj zásob ICE a s blížiacim sa septembrom aj počasie počas kľúčového obdobia kvitnutia.
Graf kávy (interval D1)
Po distribúcii v oblasti 340–350 kontrakt klesol smerom k 38,2 % Fibonacciho retracementu posledného poklesového pohybu, ktorý sa nachádza okolo úrovne 317. Ide zároveň o dôležitú technickú oblasť, pretože sa tu zbiehajú 200-dňový a 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer EMA200 a EMA50. Trvalé prerazenie pod túto zónu by mohlo otvoriť cestu smerom k 290, čo zodpovedá 23,6 % Fibonacciho retracementu. Naopak, odraz od súčasnej oblasti by mohol cenu vrátiť smerom k 360, kde sa 61,8 % Fibonacciho retracement zhoduje s významnými cenovými reakciami zaznamenanými v priebehu tohto roka.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Denné zhrnutie: EUR/USD sa snaží zvrátiť trend, Wall Street smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade 🚨
⬇️ Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (14. 8. 2026)
BREAKING: USD oslabuje po slabších údajoch o maloobchodných tržbách v USA 💥
Zhrnutie trhov: Európske softvérové akcie držia indexy v blízkosti rekordných maxím. Dolár odovzdáva zisky z tohto týždňa (14. 8. 2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.