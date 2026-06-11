Ranné zhrnutie: Chuť po riziku sa vracia napriek novej výmene úderov medzi USA a Iránom (11.06.2026)

Napätie medzi USA a Iránom eskalovalo druhý deň po sebe. Obe strany si vymenili údery napriek platnému prímeriu. Trhy však vykazujú známky zotavenia po tom, čo americká armáda označila operáciu za „dokončenú“.
Futures mažú časť včerajších strát: Nasdaq (US100: +0,9 %), Russell 2000 (US2000: +0,7 %), S&P 500 (US500: +0,55 %), Dow Jones (US30: +0,4 %). Európsky EU50 rastie tiež o 0,2 %.
🌎 Vojna USA–Irán
- USA zasiahli iránsku vojenskú infraštruktúru. Irán odpovedal útokmi na americké aktíva v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.
- Správy o útokoch na tankery v blízkosti Hormuzského prielivu zvýšili obavy na energetickom trhu. Lodná doprava cez túto vodnú cestu údajne pokračuje.
🛢️ Komodity
- Brent a WTI (OIL, OIL.WTI) klesajú o 0,8 % a 0,9 %. Brent sa obchoduje na 94 USD za barel a ustupuje po počiatočnom raste pred polnocou.
- Zlato zastavilo výpredaj na 4 080 USD za uncu po poklese až o 4,6 % v predchádzajúcej seanse. Išlo o najväčší jednodňový prepad od marca.
- Striebro sa zotavuje o 0,8 % na 63,80 USD za uncu.
📈🌏 Akcie — ázijská seansa
- Futures na Nikkei 225 prudko rastú (JP225: +1,9 %), nasledované Austráliou (AU200.cash: +0,8 %) a Singapurom (SG20.cash: +0,8 %).
- Juhokórejský KOSPI, ktorý bol spočiatku pod tlakom vyššej než očakávanej inflácie CPI v USA, geopolitického napätia a výpredaja akcií naviazaných na AI, sa teraz obchoduje bez zmeny, keďže sentiment sa stabilizuje.
- Čínsky Hang Seng zostáva v červených číslach (CHN.cash: -0,6 %), pretože technologicky zamerané trhy čelia obavám zo zvýšených valuácií a agresívnych očakávaní tržieb.
🪙 Meny
- Americký dolár oslabuje voči väčšine mien (USDIDX: -0,1) napriek vojenskej eskalácii. To naznačuje, že dopyt po dolári ako bezpečnom prístave môže slabnúť.
- Rizikové meny vedú rast: austrálsky dolár (AUDUSD: +0,2 %) a novozélandský dolár (NZDUSD: +0,15 %).
- Japonský jen zostáva najslabšou menou skupiny G10. USDJPY je bez zmeny, CHFJPY rastie o 0,2 % a EURUSD pridáva 0,12 % na 1,155.
₿ Krypto
- Bitcoin rastie o 2,2 % na 62 650 USD. Ethereum pridáva 2,5 % na 1 650 USD. Široký rast potvrdzuje návrat chuti po riziku.
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