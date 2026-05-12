Ranné zhrnutie – Do trhu sa vkráda mierna neistota (12.05.2026)

Situácia na ázijských trhoch a futures
- Ázijská seansa sa obchoduje v mierne slabšej nálade po silnom odraze počas včerajšej seansy. Juhokórejský index KOSPI ustupuje z historických maxím, keďže sa objavujú pochybnosti o pokračovaní rally pri polovodičových akciách.
- Poklesy na ázijských a oceánskych indexoch sú obmedzené na menej než 0,5 %. Americké futures mierne ustupujú. US500 klesá o menej než 0,2 %, zatiaľ čo US100 sa obchoduje nižšie o 0,4 %.
Geopolitika: USA, Irán a Čína
- Trump údajne zvažuje návrat k bombardovaniu Iránu pre nedostatočný pokrok v jadrových rokovaniach. Žiadne zásadné rozhodnutia sa však neočakávajú pred nadchádzajúcou Trumpovou návštevou Číny.
- Niektorí americkí predstavitelia pochybujú, že pakistanskí vyjednávači plne tlmočia Trumpov postoj. Údajne tiež predkladajú Iránu výhodnejšie podmienky. To v USA posilňuje záujem o priame rokovania. Biely dom zostáva rozdelený v otázke ďalších vojenských operácií v Iráne.
FX trh a Bank of Japan
- Juan naďalej posilňuje. Onshore juan bol voči doláru nastavený na najvyššej úrovni od marca 2024.
- Scott Bessent odcestoval do Japonska, kde sa prvé dve hodiny rokovaní s ministrom financií Katayamom zamerali na nadmernú slabosť jenu, kritické minerály a AI. Medzitým sa USDJPY vrátil do oblasti 157,5, čím výrazne vymazal dopad nedávnych intervencií.
- Súhrn názorov z posledného zasadnutia Bank of Japan naznačuje, že zvyšovanie úrokových sadzieb zostáva v hre. Platí to najmä vzhľadom na to, že Japonsko stále udržiava jedny z najnižších reálnych úrokových sadzieb na svete.
Zmeny vo Fede (Federal Reserve)
- Kevin Warsh bude dnes pravdepodobne oznámený ako nový člen Rady guvernérov na 14-ročné obdobie. Zajtra sa očakáva finálne hlasovanie o jeho kandidatúre na predsedu Fedu na 4-ročné obdobie. Jerome Powell má tento piatok odstúpiť z funkcie predsedu.
Komodity
- JP Morgan varuje pred rastom ropy na 150 USD za barel a infláciou na 4 %. Podľa banky ponuka v apríli klesla takmer o 14 mil. barelov denne (bpd), zatiaľ čo dopyt sa znížil len o niečo viac než 4 mil. bpd. Zaujímavé je, že to predstavuje takmer dvojnásobný pokles dopytu oproti finančnej kríze v roku 2008, hoci súčasná cena 100 USD je pre globálnu ekonomiku menej škodlivá než pred 18 rokmi.
- Ceny ropy v utorok ráno 12. mája mierne rastú po prudkých ziskoch zo začiatku týždňa. Brent sa obchoduje tesne pod 105 USD, zatiaľ čo WTI sa blíži k 99 USD za barel.
- NATGAS počas včerajšej seansy výrazne oživil po predpovediach vlny horúčav v USA, ktorá by mala zvýšiť dopyt.
- Zlato mierne ustupuje, ale zostáva nad 4 700 USD za uncu. Podobne aj Bitcoin mierne klesá o 0,7 %, no drží sa nad úrovňou 81 000 USD.
- EURUSD počas ázijskej seansy stráca pôdu pod nohami a maže celý odraz z pondelkovej úvodnej seansy. Stále sa však drží nad 1,1750.
Makroekonomické dáta a firemné správy
- Austrálsky index NAB Business Conditions klesol na 3 z predchádzajúcich 6. Hoci nejde o hlavný indikátor pre Austráliu, mohol by signalizovať pauzu v ďalšom zvyšovaní sadzieb v najbližších mesiacoch.
- The Information uvádza, že OpenAI by mohla do roku 2030 ušetriť až 97 mld. USD po nedávnej dohode s Microsoftom o uvoľnení ich partnerstva. Kombinované tržby z distribúcie riešení OpenAI by mali byť obmedzené na 38 mld. USD.
- Alphabet plánuje svoj vôbec prvý predaj dlhopisov denominovaných v jenoch v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Výnosy majú byť určené na projekty AI infraštruktúry s odhadovanou hodnotou 190 mld. USD.
Ekonomický kalendár
- Dnes o 14:30 budú zverejnené dáta o inflácii CPI v USA. Trhové očakávania sú na úrovni 3,7 % r/r a 0,6 % m/m.
