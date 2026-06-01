🗣️ROZHOVOR: Koncentrácia S&P 500 na historickom maxime. Čo s tým?

- Top 10 titulov S&P 500 tvorí takmer 40 % váhy indexu, historické maximum za niekoľko desaťročí
- Väčšina z nich je previazaná témou AI, koncentrácia mení charakter rizika pri nákupe „širokého trhu"
- ETF consumer staples klesol v roku 2022 len o 0,83 %, kým S&P 500 o 18 %
- V roku 2000 rovnaký ETF vzrástol o viac ako 25 %, keď tech sektor začal trojročný pád
- Sektorová a geografická diverzifikácia sú dva nástroje na zníženie koncentračného rizika
- Ochrana pred poklesom má cenu - v rastových rokoch defenzívne tituly zaostávajú za indexom
Rastúce valuácie a S&P 500 blízko historických maxím kladú investorom jednoduchú otázku. Je čas pridať do portfólia viac defenzívnych titulov? Priestor na sklamanie je dnes užší ako zvyčajne, no valuácie samotné nie sú spoľahlivým nástrojom na načasovanie vstupu. Trhy môžu zostať nadhodnotené dlhší čas. Rozhodnutie o väčšej defenzívnej váhe preto nie je reakcia na očakávaný pokles, ale vedomé nastavenie toho, koľko volatility chce investor v portfóliu znášať.
Zásadnejší problém leží priamo v štruktúre indexu. Investor, ktorý dnes drží S&P 500 cez ETF, si môže myslieť, že vlastní expozíciu voči päťsto americkým spoločnostiam. V skutočnosti takmer 40 % jeho portfólia tvorí desať titulov, z ktorých väčšina je previazaná témou umelej inteligencie. Ide o historicky najvyššiu koncentráciu indexu za niekoľko desaťročí. Ak sa výsledky tohto sektora sklamú, dopad na celý index bude neúmerne väčší, než by zodpovedalo jeho fundamentálnemu podielu.
GRAF: Váha sektorov v S&P 500 (%), 2016-2026
Zdroj: Bloomberg
Ako diverzifikovať portfólio? Jednou z možností ako túto závislosť priamo eliminovať je rovnomerné váženie. ETF sledujúci S&P 500 v rovnomernom vážení priraďuje každej z päťsto spoločností rovnakú váhu bez ohľadu na jej trhovú kapitalizáciu. Nvidia, Apple aj najmenší člen indexu tak majú identický podiel. Investor tým získava expozíciu voči tým istým pätistom firmám, no bez toho, aby jeho portfólio záviselo od výsledkov hŕstky technologických gigantov.
GRAF: XDED.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Druhou cestou je presun časti portfólia do defenzívnych sektorových ETF s minimálnou previazanosťou na AI tému, prípadne geografická diverzifikácia mimo amerického trhu. V európskych indexoch tvorí technologický sektor len niečo nad 8 % váhy, pričom dominujú financie a priemysel. Historické dáta ukazujú, ako veľmi na tomto výbere záleží. XLP sledujúci sektor spotrebiteľských základných potrieb v roku 2022 stratil len 0,83 %, kým S&P 500 klesol o 18 %. Počas finančnej krízy v roku 2008 klesol o 15 % oproti 38,5 % prepadu indexu a počas prasknutia technologickej bubliny v roku 2000 dokonca vzrástol o viac ako 25 %.
GRAF: XLP.US (MN)
Zdroj: xStation5
Je kompromis nevyhnutný? V silných rastových rokoch 2019 až 2021 defenzívne tituly aj rovnomerne vážené verzie indexu zaostávali za výkonnosťou štandardného S&P 500. Ochrana pred poklesom a zníženie koncentračného rizika si vyžadujú ochotu akceptovať nižší výnos v období rastu. Celkovú expozíciu voči akciovým trhom pritom investor nemusí opustiť. Princíp spočíva v presune časti portfólia, nie v jeho úplnej prestavbe.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi