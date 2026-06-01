Zhrnutie trhov: Akcie SAP prudko rastú — kedysi najväčšia spoločnosť Európy 💥

Európske akciové trhy otvorili v pondelok pod miernym tlakom. Stoxx Europe 600 klesá približne o 0,2 % a futures na Euro Stoxx 50 sa obchodujú mierne nižšie pre geopolitickú neistotu na Blízkom východe.
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim trhový sentiment je nedostatok pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom. Cez víkend došlo k výmene útokov, vrátane iránskeho úderu na základňu v Kuvajte a amerických „obranných úderov“ na iránske radarové zariadenia. To oddialilo výhľad na dohodu a znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
Geopolitické napätie tlačí nahor ceny ropy. Brent vyskočil o viac ako 3 % a priblížil sa k 94 USD za barel. Na devízovom trhu zostáva dolár relatívne stabilný. Index DXY sa pohybuje okolo 99, zatiaľ čo pár EUR/USD mierne klesá a obchoduje sa na 1,1645.
Tlak na trhový sentiment zvyšujú aj slabé makroekonomické dáta. Európsky výrobný PMI v máji klesol na 51,6 z aprílových 52,2. Výrobné náklady zároveň vzrástli na najvyššiu úroveň za štyri roky pre narušenie dodávateľských reťazcov a vysoké ceny energií.
Z pohľadu sektorovej výkonnosti pozitívne vyčnievajú technológie (+1,37 %) a energetika (+1,14 %). Ide o jediné sektory v zisku. Technologický sektor ťahajú spoločnosti spojené s AI (SAP +5,6 %, Infineon +2 %), zatiaľ čo energetiku podporuje prudký rast cien ropy.
Na opačnej strane spektra patria medzi najhoršie sektory financie (-1,00 %) a zdravotníctvo (-0,90 %). Pod tlakom sú aj cyklické spotrebné tovary (-0,79 %) a defenzívne spotrebné tovary (-0,83 %).
Informácie o spoločnostiach
- EasyJet vzrástol o viac než 10 % po tom, čo private equity firma Castlelake oznámila, že zvažuje prevzatie britského dopravcu. Castlelake drží približne 2,14 % akcií EasyJetu a prípadná ponuka by musela dosiahnuť najmenej 403,23 pencí za akciu. Vedenie EasyJetu zatiaľ nevstúpilo do rokovaní a označilo prístup za „vysoko oportunistický“.
- Analytici Barclays (cieľová cena 480 pencí) upozorňujú, že akcie EasyJetu od začiatku roka klesli už o 22 %. Ide o najväčší pokles medzi európskymi aerolinkami, ktoré sledujú. Model SOTP zároveň ukazuje najväčší diskont voči čistej hodnote aktív medzi dopravcami v ich pokrytí. Oddo BHF uvádza, že záujem Castlelake signalizuje širšie podhodnotenie celého európskeho sektora aeroliniek.
- SAP je dnes najväčším rastovým titulom v indexe Euro Stoxx 50 (+5,6 %). Akcie podporuje sentiment okolo AI po komentároch Jensena Huanga z Nvidie, ktorý odmietol obavy z problémov s modelmi veľkých cloudových platforiem. Pomáha aj širšie oživenie v softvérovom sektore. Napriek rastu sa spoločnosť stále obchoduje 21 % pod úrovňami zo začiatku roka.
- Wise sa prepadla približne o 15 % po tom, čo Bureau of Investigative Journalism uviedol, že belgickí prokurátori začali vyšetrovanie spoločnosti pre podozrivé transakcie v hodnote pol miliardy EUR spojené s praním špinavých peňazí.
- Universal Music Group klesá približne o 2,9 % po tom, čo jej predstavenstvo odmietlo nečakanú ponuku na prevzatie od fondu Pershing Square Billa Ackmana. Ponuku označilo za nedostatočnú vzhľadom na hodnotu spoločnosti.
- Rheinmetall klesá o 3,5 % po silnej rally obranného sektora v posledných týždňoch. Investori vyberajú zisky, najmä preto, že prípadná dohoda medzi USA a Iránom by znížila vojnovú prémiu započítanú v ocenení obranných firiem.
