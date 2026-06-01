Graf dňa: OIL (1. 6. 2026)

Ropa Brent (OIL) dnes rastie takmer o 3 % na 93,86 USD za barel. Denné obchodné rozpätie sa pohybuje medzi 92,52 až 94,20 USD. Hlavným katalyzátorom rastu je eskalácia geopolitického napätia v Hormuzskom prielive. Vzájomné útoky medzi USA a Iránom a správy o rezignácii iránskeho prezidenta Pezeshkiana otriasajú komoditným trhom.
Fundamentálne prostredie
Geopolitika teraz zatieňuje trh s ropou. Štvrtý mesiac konfliktu medzi USA a Iránom nepriniesol žiadny prielom. Americké námorníctvo sprevádza Hormuzským prielivom iba približne 70 lodí týždenne, zatiaľ čo pred vojnou išlo v priemere o viac ako 100 lodí denne. Paradoxne ropa počas mája zaznamenala najväčší mesačný pokles za rok, takmer -17 %, keďže trhy započítavali nádeje na dohodu. Dnes vidíme odraz po sklamaní a nových vojenských správach. Očakávania rastu cien ropy dnes podporili najmä dve správy: útoky na leteckú základňu Ali Al Salem v Kuvajte a údajné špekulácie o rezignácii iránskeho prezidenta.
V liste zaslanom v nedeľu Pezeshkian zdôraznil, že prezident a vláda boli fakticky vylúčení z najdôležitejších a najkritickejších rozhodovacích procesov v krajine. Vzniknuté mocenské vákuum podľa neho umožnilo frakciám v rámci Iránskych revolučných gárd prevziať kontrolu nad skutočnou mocou v štáte.
Ropa sa už niekoľko týždňov obchoduje pod 50-dňovou EMA (98,28), čo okamžite nastavuje kontext. V strednodobom horizonte dominujú predajcovia a každý rast naráža na túto úroveň ako na múr. Pokles z marcových maxím okolo 110 USD bol postupný, až kým cena nedosiahla zónu, kde sa nachádza teraz — priamo pri EMA100 na 91,09. To je dnes kľúčový bod grafu, pretože EMA100 v posledných mesiacoch opakovane tlmila prepredané podmienky a teraz je opäť testovaná zhora.
RSI na 41,47 tento obraz dopĺňa. Indikátor zatiaľ nie je v hlboko prepredaných úrovniach, ktoré v minulosti generovali silné odrazy, ale blíži sa k zóne, kde začínajú vstupovať kupujúci. Reakcia pri EMA100 je preto technicky opodstatnená.
Objemový profil ukazuje, že najvyššia koncentrácia obchodov z predchádzajúcich mesiacov sa nachádza v pásme 100–105 USD. Návrat do tejto oblasti by si tak vyžadoval nielen prerazenie nad EMA50, ale aj prekonanie hustej zóny historických objednávok. Práve tam leží skutočný test pre býkov.
Zdroj: xStation
