Ranné zhrnutie: Emócie po prímerí opadajú. Do centra pozornosti trhov sa dostáva Fed

📈 Akciový trh
- Včerajšia seansa na Wall Street sa napriek pozitívnemu otvoreniu skončila miernou korekciou. Index S&P 500 klesol o 0,6 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 stratil takmer 1,2 %.
- Jediným hlavným indexom, ktorý deň zakončil v kladnom pásme, bol Dow Jones, ktorý vzrástol o 0,6 %.
- Počiatočný optimizmus investorov spojený so správami o podpísanom prímerí postupne vyprchal.
- Informácie o financiách OpenAI prichádzajú v čase, keď sa spoločnosť pripravuje na burzový debut. Už podala dôverný prospekt k IPO a podľa médií by debut mohol prebehnúť už v septembri 2026, s potenciálnou valuáciou až 1 bilión USD.
- Akcie SpaceX počas včerajšej seansy vzrástli takmer o 5 % a prerazili nad úroveň 200 USD.
- Dnešná seansa v Ázii prináša zmiešanú náladu. Rast vedú japonský Nikkei a juhokórejský Kospi, zatiaľ čo čínsky Hang Seng zaznamenáva miernu korekciu.
🧠 OpenAI
- OpenAI v prvom štvrťroku 2026 minula 3,7 miliardy USD pri tržbách vo výške 5,7 miliardy USD. Dáta pochádzajú z dokumentov distribuovaných akcionárom, o ktorých informoval The Information.
- Rozsah výdavkov ukazuje, že napriek dynamickému rastu tržieb spoločnosť naďalej nesie obrovské náklady spojené s vývojom modelov umelej inteligencie, rozširovaním výpočtovej infraštruktúry a prevádzkou služieb, ako je ChatGPT.
🏛️ Makroekonomika a menová politika
- Pozornosť trhu sa teraz sústreďuje na dnešné rozhodnutie Fed o úrokových sadzbách, ktoré je bezpochyby najdôležitejšou udalosťou dnešnej seansy.
- Stojí za pripomenutie, že pôjde o prvé zasadnutie FOMC, ktorému bude predsedať Kevin Warsh.
- Nový predseda Fed Kevin Warsh začína svoje funkčné obdobie v náročnom ekonomickom prostredí, ktoré charakterizuje pretrvávajúca inflácia, neistota týkajúca sa tempa ekonomického rastu a zvýšená volatilita na finančných trhoch.
- Prvé menovopolitické rozhodnutia Kevina Warsha budú investori pozorne sledovať a môžu výrazne ovplyvniť hodnotenie celého jeho mandátu.
🌍 Geopolitika (USA – Irán)
- Donald Trump uviedol, že verí v úspech dohody medzi USA a Iránom. Zdôraznil, že jeho hlavnou podmienkou zostáva zabezpečiť, aby Irán nikdy nezískal jadrové zbrane.
- Podľa Trumpa memorandum podpísané oboma stranami tento cieľ jasne definuje a rokovania teraz prechádzajú do ďalšej fázy, ktorá by mala v najbližších týždňoch viesť ku konečnej dohode.
- Trump dodal, že Irán má záujem na rýchlom ukončení rozhovorov a návrate k bežným ekonomickým vzťahom.
- Podľa Trumpa už boli hlavné obrysy dohody odsúhlasené. Ďalšie rokovania sa zamerajú na doladenie detailov a druhá fáza rozhovorov sa môže ukázať ako jednoduchšia než tá prvá.
Čína
- Čínske úrady oznámili emisiu špeciálnych dlhopisov v hodnote 300 miliárd CNY na rekapitalizáciu bankového sektora.
- Peking sa tiež zaväzuje zintenzívniť úsilie o obmedzenie dlhu miestnych vlád a stabilizáciu realitného sektora.
- Guvernér People’s Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng uviedol, že predchádzajúce tempo rastu úverov už nie je možné ani žiaduce. Signalizoval tak umiernenejšiu úverovú expanziu v nadchádzajúcich kvartáloch.
- PBOC zároveň pripravuje ďalšie opatrenia na podporu internacionalizácie jüanu prostredníctvom rozvoja offshore devízových a dlhopisových trhov.
🛢️ Komodity
- Pokles cien ropy sa prehĺbil po správach, že v rámci pripravovanej dohody medzi USA a Iránom by Teherán mohol takmer okamžite obnoviť legálny predaj tejto komodity.
- Trh túto informáciu vyhodnotil ako signál možného zvýšenia globálnej ponuky ropy a postupnej normalizácie tranzitu cez Hormuzský prieliv.
- Investori začali oceňovať vyššiu dostupnosť komodity na globálnom trhu, čo vytvorilo tlak na ceny ropy Brent a WTI.
- Niektorí analytici však upozorňujú, že plná normalizácia exportu môže trvať dlhšie pre logistické obmedzenia a bezpečnostné riziká.
- Zmiešaná nálada je viditeľná aj na trhu drahých kovov.
- Zlato sa drží blízko východiskovej úrovne a obchoduje sa okolo 4 350 USD za uncu.
- Striebro mierne rastie a zostáva nad úrovňou 70 USD za uncu.
- Ropa Brent sa obchoduje pod 80 USD za barel.
🪙 Kryptomeny
- Aj kryptomenový trh dnes ukazuje zmiešaný obraz.
- Bitcoin mierne stráca a zostáva pod úrovňou 66 000 USD.
- Ethereum rastie približne o 1,8 % a testuje hranicu 1 800 USD.
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