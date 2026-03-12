Ranné zhrnutie: Eskalácia konfliktu tlačí ropu na 100 USD (12.03.2025)

- Napriek rastúcemu napätiu na Blízkom východe sa seansa na Wall Street skončila v relatívne zmiešanom tóne. Dow Jones klesol o 0,6 %, zatiaľ čo S&P 500 zaznamenal iba mierny pokles. Nasdaq naopak včera vzrástol približne o 0,1 %.
- V nedávnych vyjadreniach prezident Donald Trump uviedol, že ozbrojené sily USA sú výrazne v predstihu oproti plánu a že na iránskom území čoskoro nezostanú žiadne ciele pre ďalšie útoky. Trhy tieto komentáre vyhodnotili ako možný signál, že konflikt v regióne sa blíži ku koncu.
- Napätie však zostáva zvýšené, aj keď posledná rétorika Bieleho domu naznačuje, že operácia sa môže blížiť ku svojmu záveru. Napriek Trumpovmu optimistickému tónu sa niektorí americkí a izraelskí predstavitelia údajne pripravujú na najmenej ďalšie dva týždne úderov.
- V posledných niekoľkých hodinách sa objavili správy o tom, že pri prístave Jebel Ali v Spojených arabských emirátoch bola zasiahnutá kontajnerová loď. Útok spôsobil menší požiar na palube, ktorý bol rýchlo uhasený, a posádka neutrpla žiadne zranenia.
- Pod tlak sa dostala aj energetická infraštruktúra v Ománe. Útoky dronov vyvolali rozsiahle požiare v ropnom zariadení Mina pri prístave Salalah. Ako preventívne opatrenie úrady evakuovali plavidlá z neďalekého exportného ropného terminálu Mina Al Fahal.
- Na juhu Iraku, pri prístave Umm Qasr, vzplanul najmenej jeden iránsky ropný tanker a niektoré správy uvádzajú, že zasiahnutých bolo viac plavidiel prevážajúcich ropu.
- Nedávne udalosti a eskalujúce napätie na Blízkom východe tlačia cenu ropy späť k úrovni 100 USD za barel.
- FBI varuje, že Irán môže ako odvetu za vojenské akcie USA zvažovať útoky dronmi na západné pobrežie Spojených štátov, hoci neboli zverejnené žiadne konkrétne ciele ani čas útokov.
- Medzinárodná energetická agentúra (IEA) oznámila rekordné uvoľnenie 400 miliónov barelov ropy zo strategických rezerv, pričom Spojené štáty počas nasledujúcich troch mesiacov prispejú 172 miliónmi barelov.
- Guvernér Bank of Japan Ueda varuje, že slabý jen môže zosilniť infláciu v čase, keď ceny ropy rastú.
- Ázijské akciové indexy počas dnešnej seansy klesali, keďže ceny ropy sa pre rastúce napätie na Blízkom východe a narušenie dodávok opäť priblížili k úrovni 100 USD za barel. Japonský Nikkei 225 stratil 0,63 %, juhokórejský Kospi klesol o 0,75 % a austrálsky ASX 200 oslabil o 0,58 %.
- Austrália dočasne povolila dovoz paliva s vyšším obsahom síry, aby zvýšila ponuku v čase nestability globálnych dodávateľských reťazcov a predišla nedostatku. Tento krok poukazuje na zraniteľnosť krajiny voči výpadkom na globálnom trhu s palivami.
- Na trhu drahých kovov zlato vzrástlo o viac ako 0,5 % na približne 5 150 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridalo asi 1,7 % a prekonalo 86 USD za uncu.
- Na trhu kryptomien dnes prevláda negatívny sentiment. Bitcoin stratil približne 1,3 % a opäť klesol pod 70 000 USD, zatiaľ čo Ethereum oslabilo o viac ako 1,5 % na približne 2 020 USD.
