Nútená práca ako zbraň: USA chcú 10 % clá na celú EÚ💣

- USA navrhli 10 % clá na dovoz z EÚ a až 12,5 % na tovar z Číny, Japonska a ďalších 45 krajín z dôvodu nedostatočného boja proti nútenej práci
- Návrh zatiaľ nenadobudol účinnosť a prechádza pripomienkovým procesom
- Právnym základom je paragraf 301 Zákona o obchode z roku 1974, ktorý administratíva využíva na rekonštrukciu clo-systému po februárovom rozsudku Najvyššieho súdu
- Dočasné 10 % clá zavedené po rozsudku expirujú v júli, pokiaľ ich Kongres nepredĺži
- Z nových ciel sú vyňaté hovädzina, paradajky a káva. Pre textil administratíva zvažuje zníženú sadzbu pod podmienkou odoberania amerického textilu
- Nemecký index DE40 klesol dnes ráno na takmer 24 900 bodov
- USA navrhli 10 % clá na dovoz z EÚ a až 12,5 % na tovar z Číny, Japonska a ďalších 45 krajín z dôvodu nedostatočného boja proti nútenej práci
- Návrh zatiaľ nenadobudol účinnosť a prechádza pripomienkovým procesom
- Právnym základom je paragraf 301 Zákona o obchode z roku 1974, ktorý administratíva využíva na rekonštrukciu clo-systému po februárovom rozsudku Najvyššieho súdu
- Dočasné 10 % clá zavedené po rozsudku expirujú v júli, pokiaľ ich Kongres nepredĺži
- Z nových ciel sú vyňaté hovädzina, paradajky a káva. Pre textil administratíva zvažuje zníženú sadzbu pod podmienkou odoberania amerického textilu
- Nemecký index DE40 klesol dnes ráno na takmer 24 900 bodov
Washingtonská obchodná ofenzíva naberá nový rozmer. Americká administratíva navrhla dodatočné clá na dovoz z 60 obchodných partnerov vrátane celej Európskej únie, Číny, Japonska aj Veľkej Británie s odôvodnením, že tieto krajiny nedostatočne zakazujú tovar vyrobený s využitím nútenej práce. Pre EÚ platí navrhovaná sadzba 10 %, ďalším krajinám vrátane Číny a Japonska hrozí až 12,5 %. Clá zatiaľ nenadobudli účinnosť a prechádzajú pripomienkovým procesom.
Za návrhom stojí Úrad obchodného splnomocnenca, ktorý viedol vyšetrovania podľa paragrafu 301 Zákona o obchode z roku 1974. Ide o pomalší, no právne robustnejší nástroj než núdzové právomoci, ktoré Trumpovi zablokoval Najvyšší súd vo februári tohto roka. Od toho rozhodnutia administratíva systematicky rekonštruuje celý clo-systém prostredníctvom alternatívnych zákonných základov a včerajší krok je doposiaľ najrozsiahlejším z nich.
Načasovanie nie je náhodné. Dočasné 10 % clá zavedené bezprostredne po februárovom rozsudku expirujú v júli, pokiaľ ich Kongres nepredĺži. Trhy tento termín sledujú pozorne a nové návrhy sú zjavnou prípravou náhrady pred týmto dátumom. Pritom len pred niekoľkými týždňami EÚ a USA dosiahli dohodu o zastropovaní väčšiny európskeho vývozu na 15 %, čo Brusel prezentoval ako diplomatický úspech. Nové navrhované clá naznačujú, že obchodný tlak napriek tomu nekončí.
Nemecký index DAX klesol dnes ráno na takmer 24 900 bodov. Exportne orientované sektory vrátane automobiliek, chemického priemyslu a strojárstva zostávajú najviac vystavené, keďže práve tieto odvetvia dlhodobo tvoria jadro transatlantického obchodu.
GRAF: Pokles nemeckého indexu DAX (DE40, H1)
Zdroj: xStation5
Z výnimiek návrhu stojí za zmienku, že na nové clá by sa nevzťahovala hovädzina, paradajky ani káva. Administratíva zároveň zvažuje zníženú sadzbu pre textil pod podmienkou, že dovážajúce krajiny budú odoberať rovnaké množstvo amerických textilných výrobkov, čo by vytvorilo nový barter-mechanizmus v obchode.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Nočná eskalácia s Iránom. Ropa sa opäť blíži k 100 USD
Zhrnutie trhu 🚩 Ropa rastie o 2 % pre napätie na Blízkom východe; Inditex prudko posilňuje napriek slabosti európskych akcií
AUDUSD: Austrálske HDP spomaľuje, trhy sa sústreďujú na výhľad politiky RBA 🪙
Ranné zhrnutie (03.06.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.