Ranné zhrnutie - geopolitické ultimátum; panika na trhu s drahými kovmi 🚨 (23.03.2026)

Zdroj: investing
Volatilita je aktuálne viditeľná na hlavných kontraktoch. Zdroj: xStation
- Trhy vstúpili do týždňa vo veľmi napätej nálade a naďalej ich ovláda eskalujúce geopolitické napätie na Blízkom východe.
- Americký prezident Donald Trump dal Iránu 48-hodinové ultimátum a požaduje znovuotvorenie Hormuzského prielivu, inak hrozia možné útoky na kľúčovú infraštruktúru.
- Lehota vyprší v pondelok večer, a práve preto zostávajú trhy v stave vysokej pohotovosti pre prípad ďalšej eskalácie konfliktu.
- Irán reagoval dôrazne a varoval, že akékoľvek podobné kroky vyvolajú odvetné útoky zamerané na energetické zariadenia v celom regióne Perzského zálivu, ako aj na odsoľovacie zariadenia a jadrové elektrárne v susedných krajinách Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC).
- Fatih Birol, šéf Medzinárodnej energetickej agentúry, označil situáciu za „veľmi vážnu“ a potenciálne horšiu než ropné krízy v 70. rokoch. Birol uviedol, že súčasné výpadky sa odhadujú na približne 11 miliónov barelov denne, čo prevyšuje kombinované straty z dvoch hlavných ropných šokov toho obdobia.
- V tomto prostredí na Forexe opäť dominujú americký dolár a kanadský dolár. Menový pár USDJPY sa opäť dostal nad úroveň 159,500 jenu za dolár. Naopak meny Antipódov podávajú veľmi slabý výkon.
- Najvýraznejšie pohyby, ktoré pútajú pozornosť investorov, sú však viditeľné pri drahých kovoch, konkrétne pri zlate a striebre. Zlato oslabuje o 4 % a kleslo na 4 320 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stráca 5,6 % a obchoduje sa v blízkosti 65 USD.
- Pokles cien týchto kovov môže byť čiastočne spôsobený pokračujúcim posilňovaním amerického dolára, ktorý historicky vykazuje silnú inverznú koreláciu s prudkými pohybmi na trhu so zlatom.
- Futures kontrakty na americké a európske indexy naznačujú pokles cien akcií spoločností v týchto regiónoch počas pondelkovej obchodnej seansy. Nemecký DE40 aktuálne stráca 0,82 %, americký US500 odpisuje 0,32 % a čínsky CHN.Cash klesá o 1,29 %. Na druhej strane kontrakt na japonský JP225 aktuálne rastie takmer o 0,72 %, čo naznačuje, že sentiment je zmiešaný.
- Na spotovom trhu je však situácia pomerne odlišná. Akciové trhy tu zaznamenávajú veľmi prudké poklesy. Najhoršie si vedú kórejský KOSPI a japonský Nikkei 225, ktoré klesajú o 6,3 %, respektíve 3,6 %.
- Ceny ropy, ktoré sú aktuálne hlavným ukazovateľom vnímaného inflačného rizika vyplývajúceho z Blízkeho východu, rastú, no vzhľadom na geopolitický kontext ultimát a útokov na ropnú infraštruktúru iba mierne. Brent sa aktuálne pohybuje v blízkosti 107 USD, čo predstavuje rast približne o 0,3 %, zatiaľ čo WTI stúpa k úrovni 98 USD.
