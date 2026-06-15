Ranné zhrnutie: Hormuzský prieliv bol konečne otvorený (15.06.2026)

Dlho očakávaný deň je tu. Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu, ktorá počíta so 60-dňovým predĺžením prímeria a – z pohľadu trhu najdôležitejšie – otvorením Hormuzského prielivu.
🌍 Geopolitika
Túto informáciu ako prvý potvrdil pakistanský premiér Shehbaz Sharif. Neskôr sme dostali oficiálne potvrdenie od prezidenta Trumpa a námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí Kazema Gharibabadiho. Oficiálny ceremoniál k podpisu memoranda sa uskutoční tento piatok vo Švajčiarsku.
- Okamžité prímerie: Vojenské operácie majú podľa iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti okamžite skončiť na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Sprostredkovatelia oboch strán majú tento týždeň uskutočniť sériu rokovaní, aby doladili detaily dohody.
- Postupné znovuotvorenie: Hormuzský prieliv sa má otvárať postupne. Počas trvania prímeria (60 dní) sa Irán vzdá tranzitných poplatkov pre prechádzajúce lode. Iránske sily zároveň vyčistia oblasť od námorných mín rozmiestnených v posledných týždňoch.
- Jadrové ústupky: Minimálnou podmienkou dohody je údajne nariedenie uránu, ktorý Irán predtým obohatil. Jeho zásoby aktuálne presahujú 9 000 kg, z toho 440 kg je obohatených takmer na úroveň využiteľnú na výrobu jadrových zbraní.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy klesli oproti piatkovému záveru o viac ako 4 %.
- Barel ropy Brent teraz stojí tesne pod 84 USD, zatiaľ čo WTI sa pohybuje okolo 81 USD. Ide o najnižšie úrovne od začiatku marca, keď USA spustili prvé útoky na Irán.
- Ceny plynu tiež pokračujú v poklese.
- MWh plynu na holandskej burze TTF klesla pod 44 USD, zatiaľ čo NATGAS osciluje okolo 3,06 USD.
🏦 Menová politika
- Trhové ocenenie vývoja úrokových sadzieb hlavných centrálnych bánk sa výrazne reviduje smerom nadol.
- V USA teraz trhom implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka dosahuje tesne pod 65 %.
- V eurozóne a Spojenom kráľovstve teraz základný scenár trhu počíta už len s jedným ďalším zvýšením sadzieb v roku 2026.
🪙 Dlhopisy a drahé kovy
- Tento holubičí posun vedie k poklesu globálnych dlhopisových výnosov približne o 1–1,5 %.
- V dôsledku toho – a možno trochu proti intuícii – pri výraznom upokojení sentimentu na globálnych trhoch rastú ceny zlata a striebra o viac ako 2 %.
🌏 Ázia
- Akciové trhy ovládla eufória.
- Ázijské indexy si pripisujú výrazné zisky. Na čele sú KOSPI (+4,7 %) a NIKKEI 225 (+4,7 %).
- Nazeleno svietia aj futures kontrakty v Európe a USA. Pred otvorením trhu rastie S&P 500 o 1,3 % a DAX o 1,7 %.
💱 Meny
G10:
- Americký dolár výrazne oslabuje voči ostatným menám G10, vrátane eura (-0,4 %).
- Na konci rebríčka nájdeme aj ďalšie komoditné meny: nórsku korunu a kanadský dolár. Slabo si vedie aj japonský jen.
- Najväčším víťazom v priestore G10 je švédska koruna (+1,2 % voči USD), ktorá patrí medzi meny s najsilnejšou koreláciou so širším trhovým sentimentom v tejto skupine.
Rozvíjajúce sa trhy (EM):
- Nie je prekvapením, že voči doláru posilňuje niekoľko mien rozvíjajúcich sa trhov: juhoafrický rand (+0,9 %), maďarský forint (+0,7 %), juhokórejský won (+0,6 %) a indická rupia (+0,5 %). Ide o meny krajín, ktoré boli výrazne vystavené riziku dlhodobého uzavretia Hormuzského prielivu.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin (65 800 USD) a Ethereum (1 720 USD) tiež ťažia zo zlepšeného sentimentu. Obe kryptomeny dnes posilňujú približne o 3 %.
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