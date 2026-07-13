🛢️ Ranné zhrnutie: Hormuzský prieliv uzavretý? (13.07.2026)

Iránska revolučná garda uzatvára Hormuzský prieliv
V sobotu Zbor strážcov islamskej revolúcie (IRGC) vydal vyhlásenie, v ktorom oznámil, že Hormuzský prieliv sa uzatvára pre lodný pohyb „až do odvolania". Akékoľvek ďalšie kroky zo strany USA alebo ich spojencov v reakcii na blokádu majú byť odplatené tvrdými protiopatreniami. Ohrozené majú byť predovšetkým základne amerických spojencov v danom regióne.
Zbor zároveň informoval o tom, že ako varovanie vykonal ostreľovanie lode, ktorá vypla identifikačné systémy, pohybovala sa trasou schválenou Iránčanmi a ignorovala rozkaz na zmenu kurzu.
USA popiera
Americké Centrálne veliteľstvo (CENTCOM) na druhej strane uviedlo, že Irán prieliv nekontroluje a „lodná doprava prebieha plynule" bez väčších narušení. Donald Trump odmietol vyhlásenia Teheránu a ubezpečil, že trasa zostáva priechodná pre lode pohybujúce sa v súlade so zákonom. Zároveň varoval, že ak Teherán neustúpi od svojho konania, USA podnikne ďalšie útoky proti Iránu.
Pripomeňme, že niekoľko dní predtým Spojené štáty ostreľovali 80 objektov v Iráne a prezident Trump na summite NATO v Ankare vyhlásil ukončenie prímeria.
🛢️ Komoditný trh
Na komoditnom trhu bez väčších prekvapení.
- Ceny ropy Brent a WTI sa vrátili k lokálnym maximám na úrovniach okolo 79,5, resp. 74,5 dolára za barel. Predstavuje to nárast o približne 4,5 %.
- Zemný plyn na holandskej burze TTF tiež zdražuje (+3,6 %). Za MWh treba momentálne zaplatiť mierne nad 50 dolárov.
- Rastú výnosy amerických 10-ročných dlhopisov (4,58 %), čo prispieva k poklesu ceny zlata ($4 060) a striebra ($58,3).
📈 Akcie
Na ázijských trhoch hlboká červená. Chuť riskovať sa opäť výrazne zhoršuje.
- Po značných ziskoch plynúcich z debutu spoločnosti na americkom burze Nasdaq oslabuje dnes kórejský SK Hynix o viac ako 14 %. Celý index KOSPI je opäť hlboko v mínuse (-8,2 %).
- Straty zaznamenávajú aj japonský Nikkei 225 (-2,2 %) a čínsky Shanghai SE Composite (-1,6 %).
- Z pelotónu sa vymyká iba Hang Seng (+0,5 %), podporovaný spoločnosťami z technologického sektora a realitného trhu.
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (10.7.2026)
Denné zhrnutie: Týždeň sa končí pozitívne. SK Hynix na Nasdaqu rastie o 14 %. Energie klesajú (10. 7. 2026)
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Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (10. 7. 2026)
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