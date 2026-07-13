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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
8:05 · 13. júla 2026

🛢️ Ranné zhrnutie: Hormuzský prieliv uzavretý? (13.07.2026)

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Iránska revolučná garda uzatvára Hormuzský prieliv

V sobotu Zbor strážcov islamskej revolúcie (IRGC) vydal vyhlásenie, v ktorom oznámil, že Hormuzský prieliv sa uzatvára pre lodný pohyb „až do odvolania". Akékoľvek ďalšie kroky zo strany USA alebo ich spojencov v reakcii na blokádu majú byť odplatené tvrdými protiopatreniami. Ohrozené majú byť predovšetkým základne amerických spojencov v danom regióne.

Zbor zároveň informoval o tom, že ako varovanie vykonal ostreľovanie lode, ktorá vypla identifikačné systémy, pohybovala sa trasou schválenou Iránčanmi a ignorovala rozkaz na zmenu kurzu.

USA popiera

Americké Centrálne veliteľstvo (CENTCOM) na druhej strane uviedlo, že Irán prieliv nekontroluje a „lodná doprava prebieha plynule" bez väčších narušení. Donald Trump odmietol vyhlásenia Teheránu a ubezpečil, že trasa zostáva priechodná pre lode pohybujúce sa v súlade so zákonom. Zároveň varoval, že ak Teherán neustúpi od svojho konania, USA podnikne ďalšie útoky proti Iránu.

Pripomeňme, že niekoľko dní predtým Spojené štáty ostreľovali 80 objektov v Iráne a prezident Trump na summite NATO v Ankare vyhlásil ukončenie prímeria.

🛢️ Komoditný trh

Na komoditnom trhu bez väčších prekvapení.

  • Ceny ropy Brent a WTI sa vrátili k lokálnym maximám na úrovniach okolo 79,5, resp. 74,5 dolára za barel. Predstavuje to nárast o približne 4,5 %.
  • Zemný plyn na holandskej burze TTF tiež zdražuje (+3,6 %). Za MWh treba momentálne zaplatiť mierne nad 50 dolárov.
  • Rastú výnosy amerických 10-ročných dlhopisov (4,58 %), čo prispieva k poklesu ceny zlata ($4 060) a striebra ($58,3).

📈 Akcie

Na ázijských trhoch hlboká červená. Chuť riskovať sa opäť výrazne zhoršuje.

  • Po značných ziskoch plynúcich z debutu spoločnosti na americkom burze Nasdaq oslabuje dnes kórejský SK Hynix o viac ako 14 %. Celý index KOSPI je opäť hlboko v mínuse (-8,2 %).
  • Straty zaznamenávajú aj japonský Nikkei 225 (-2,2 %) a čínsky Shanghai SE Composite (-1,6 %).
  • Z pelotónu sa vymyká iba Hang Seng (+0,5 %), podporovaný spoločnosťami z technologického sektora a realitného trhu.

Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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