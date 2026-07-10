Denné zhrnutie: Týždeň sa končí pozitívne. SK Hynix na Nasdaqu rastie o 14 %. Energie klesajú (10. 7. 2026)

🇺🇸 Americké akcie a trhový sentiment
- Futures na americké indexy sa posúvajú k miernym ziskom vďaka geopolitike a optimizmu v technológiách: Futures na Wall Street sa obrátili mierne do pozitívnych hodnôt, ťahané optimizmom okolo debutu SK Hynix a oznámením Donalda Trumpa, že USA súhlasili s rokovaniami, o ktoré požiadal Irán. Futures na Dow Jones (US30) aj S&P 500 (US500) získali 0,3 %, zatiaľ čo futures na Nasdaq 100 (US100) vzrástli o 0,25 %. Naopak futures na index malých spoločností Russell 2000 (US2000) išli proti trendu a klesli o 0,45 %.
- ADR SK Hynix vystrelili pri historickom debute v New Yorku o 14 %: Americké depozitné certifikáty (ADR) juhokórejského polovodičového giganta počas piatkovej seansy vzrástli o 14 % na 170 USD. Spoločnosť získala rekordných 26,5 mld. USD, čo predstavuje najväčší trhový debut zahraničnej firmy v histórii USA. Riadne obchodovanie sa má začať v pondelok pod tickerom SKHY.
- Meta rastie o 5,5 % vďaka výrobe vlastných čipov a plánom monetizácie: Akcie materskej spoločnosti Facebooku posilnili po správe, že v septembri začne výrobu vlastných AI čipov v spolupráci s Broadcomom a TSMC. Stratégia zahŕňa aj monetizáciu prebytočnej výpočtovej kapacity s cieľom optimalizovať náklady na dátové centrá a znížiť dlhodobú závislosť od hardvéru od Nvidie.
🇪🇺 Európske trhy
- Európske benchmarky uzatvárajú piatok s miernym optimizmom: Európske trhy si pripísali stabilné zisky, vedené britským FTSE 100 (UK100) a talianskym FTSE MIB (ITA40), ktoré oba posilnili o 0,7 %. Francúzsky CAC 40 (FRA40) vzrástol o 0,25 %, zatiaľ čo nemecký DAX (DE40) zakončil poslednú seansu týždňa bez zmeny.
🌍 Ekonomika a centrálne banky
- Dáta z kanadského trhu práce prekonali odhady, ale zdôraznili dopad obchodu: Kanadská ekonomika v júni vytvorila 18 000 pracovných miest, čím miera nezamestnanosti klesla na lepších než očakávaných 6,5 %. Rast bol však ťahaný predovšetkým čiastočnými úväzkami, zatiaľ čo výrobný sektor v dôsledku amerických ciel stratil 17 000 pracovných miest. Dáta síce podporili kanadský dolár o 0,25 % voči americkému doláru, pravdepodobne však nezmenia širší výhľad politiky Bank of Canada.
💱 Menový trh (FX)
- Dolárový index ustupuje k supportu, zatiaľ čo jen vedie zisky medzi menami G10: Americký dolárový index (USDIDX) klesol o 0,1 % späť k lokálnemu supportu blízko 100,600 v reakcii na zmiernenie geopolitického napätia po zosúladení postojov USA a Iránu k rokovaniam. Japonský jen sa stal najsilnejšou menou G10, pričom USDJPY a EURJPY klesli o 0,5 % po tom, čo japonský minister financií oznámil plány „podporiť“ domáce fondy v investíciách do lokálnych aktív. Chuť riskovať podporila aj austrálsky dolár (AUDUSD: +0,3 %) a novozélandský dolár (NZDUSD: +0,4 %), zatiaľ čo EURUSD zakončil bez zmeny na 1,1430.
🛢️ Komodity, energia a poľnohospodárstvo
- Energetické benchmarky ustupujú po správach o deeskalácii: Ceny ropy aj zemného plynu do víkendu klesali, keďže Biely dom zmiernil svoj postoj voči Iránu. Brent klesol o 0,6 % na 75,60 USD za barel, WTI odpísala 1 % na 71,10 USD za barel a futures na americký zemný plyn (NATGAS) sa prepadli o 2,8 %, čím kopírovali 2 % pokles európskych kontraktov.
- Správa WASDE vyvolala široké zisky naprieč poľnohospodárskymi komoditami: Najnovšia správa WASDE uviedla nižšie než očakávané konečné zásoby kukurice (1 790 mil. vs. očakávaných 1 889,5 mil.) a sóje (310 mil. vs. očakávaných 335 mil.). Naopak konečné zásoby pšenice (722 mil.) a bavlny (4,1 mil.) prekonali konsenzus. Napriek zmiešaným údajom o ponuke celý komplex uzavrel v pozitívnom teritóriu: kukurica vzrástla o 2 %, sója získala 1 %, pšenica vyskočila o 3,5 % a bavlna posilnila o 0,7 %.
- Zlato klesá o 0,4 % na 4100 USD za uncu. Striebro klesá o 0,35 % na 53,77 USD za uncu.
🪙 Kryptomeny
- Digitálne aktíva sa obchodujú výrazne vyššie: Hlavné kryptomeny kopírovali širší makro posun smerom k ochote riskovať. Bitcoin (BTC) vzrástol o 1,15 % a obchodoval sa priamo pri hranici 64 000 USD, zatiaľ čo Ethereum (ETH) si viedlo lepšie a pridalo 2,6 %, čím sa jeho cena zvýšila na 1 795 USD.
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