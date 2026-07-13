📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (10.7.2026)

Víťazi:
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Meta Platforms Inc (META) +5,97 % – Prevádzkuje sociálne siete ako Facebook, Instagram a WhatsApp a zameriava sa na virtuálnu realitu a metaverse.
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Weyerhaeuser Co (WY) +4,22 % – Patrí k najväčším súkromným vlastníkom lesov na svete a vyrába drevárske produkty.
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SBA Communications Corp (SBAC) +4,14 % – Vlastní a prevádzkuje bezdrôtovú komunikačnú infraštruktúru, predovšetkým vysielače a veže.
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NVIDIA Corp (NVDA) +4,03 % – Navrhuje a vyrába pokročilé grafické procesory (GPU), ktoré sú kľúčové pre umelú inteligenciu a herný priemysel.
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Crown Castle Inc (CCI) +3,89 % – Vlastní, prevádzkuje a prenajíma infraštruktúru pre bezdrôtové komunikácie a mobilné siete.
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Brown-Forman Corp (BF.B) +3,77 % – Vyrába a distribuuje prémiové alkoholické nápoje, celosvetovo známa je predovšetkým značkou Jack Daniel's.
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Clorox Co/The (CLX) +3,75 % – Vyrába a predáva spotrebné a profesionálne čistiace prostriedky a ďalšie produkty pre domácnosť.
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NIKE Inc (NKE) +3,72 % – Je svetovým lídrom v dizajne, výrobe a predaji športovej obuvi, oblečenia a vybavenia.
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Mosaic Co/The (MOS) +3,66 % – Zaoberá sa ťažbou a výrobou fosfátových a draselných hnojív pre poľnohospodárstvo.
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Best Buy Co Inc (BBY) +3,51 % – Prevádzkuje medzinárodný reťazec maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou.
Porazení:
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Moderna Inc (MRNA) -10,83 % – Biotechnologická spoločnosť zameriavajúca sa na vývoj liekov a vakcín na báze mRNA technológií.
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Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) -5,66 % – Poskytuje cloudové riešenia pre kybernetickú bezpečnosť a ochranu koncových bodov.
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Datadog Inc (DDOG) -4,26 % – Poskytuje monitorovaciu a analytickú platformu pre vývojárov, IT tímy a cloudové aplikácie.
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Fortinet Inc (FTNT) -3,80 % – Vyvíja a predáva riešenia pre kybernetickú bezpečnosť, ako sú firewally, antivírusy a systémy prevencie prieniku.
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Gilead Sciences Inc (GILD) -3,72 % – Biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj antivirotík na liečbu chorôb ako HIV, hepatitída či COVID-19.
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Palo Alto Networks Inc (PANW) -3,67 % – Patrí k popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí.
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Dell Technologies Inc (DELL) -3,39 % – Vyrába osobné počítače, servery, zariadenia pre ukladanie dát a poskytuje firemné IT služby.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -3,07 % – Vyvíja a vyrába polovodiče a čipy pre dátové centrá, siete a úložné riešenia.
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Fedex Freight Holding Co Inc (FDX) -3,06 % – Je súčasťou globálneho logistického giganta FedEx, špecializuje sa na nákladnú prepravu a doručovacie služby.
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Flex Ltd (FLEX) -2,96 % – Globálny poskytovateľ výrobných riešení a dodávateľského reťazca (tzv. zmluvný výrobca elektroniky pre iné firmy).
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