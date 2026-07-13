Ekonomický kalendár: Veľký týždeň Warsha (13.07.2026)

Nadchádzajúce dni prinesú množstvo informácií, ktoré budú kľúčové z pohľadu členov FOMC. V piatok môžeme byť oveľa bližšie k tomu, aby sme zistili, či výbor zváži možnosť zvýšenia úrokových sadzieb už 29. júla.
V centre pozornosti bude pochopiteľne polročná správa predsedu Fedu – Kevina Warsha pred americkým Kongresom.
🗓️ Harmonogram
- Začíname v utorok.
- Celú udalosť zvyčajne predchádza zverejnenie vyhlásenia zo strany Federálneho rezervného systému (okolo 14:30).
- Jeho prečítanie presne o 16:00 otvára hlavnú časť vypočutia.
- Následne nasleduje prechod do sekcie určenej na otázky zo strany politikov zo Snemovne reprezentantov.
- O deň neskôr, v rovnakom čase (streda, 16:00), predseda Fedu vystupuje pred Senátom.
Stojí za zmienku, že v utorok o 14:30 budú zverejnené aj pravdepodobne najdôležitejšie údaje tohto mesiaca – americká inflácia CPI za jún. O deň neskôr vyjdú údaje o inflácii PPI, vo štvrtok maloobchodné tržby a v piatok priemyselná výroba.
To znamená, že koncom týždňa nám údaje vykreslí relatívne ucelený obraz amerického hospodárstva.
🌏 Najdôležitejšie makroekonomické publikácie
Týždeň však začíname pokojne. Dnes bude makroekonomických odčítaní málo a pozornosť sa sústredí skôr na prejav – okrem iných Christophera Wallera či Michelle Bowman.
Pondelok
Nový Zéland
- Index PMI pre sektor služieb v júni vzrástol na najvyššiu úroveň v tomto roku. Osobitný optimizmus je badateľný v oblasti nových objednávok (53). Predaj, zásoby aj zamestnanosť zostali pod nulou.
📆 Makroekonomický kalendár
Pondelok
- USA: Prejav člena FOMC Christophera Wallera
- Čas: 18:30
Utorok
- Austrália: Index dôvery podnikateľského sektora NAB (jún)
- Čas: 3:30
- Predchádzajúci: -14
- Japonsko: Priemyselná výroba (máj)
- Čas: 6:30
- Konsenzus: +0,5% m/m
- Predchádzajúci: +0,5% m/m
- Švajčiarsko: Inflácia PPI (jún)
- Čas: 8:30
- Predchádzajúci: -1,8%
🗂️ Zverejnenie výsledkov spoločností
Začína sa sezóna výsledkov! Už zajtra môžeme očakávať správy od najväčších spoločností:
- BitMine Immersion Technologies ($BMNR.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- Richtech Robotics ($RR.US) – po zatvorení burzy (AMC)
- American Resources Corporation ($AREC.US) – po zatvorení burzy (AMC)
3 trhy, na ktoré stojí za to obrátiť pozornosť
- Ropa: Za nami je rast cien kľúčových energetických komodít o takmer 5%. Priblížili sa tak k lokálnym maximám. Ďalšie správy z Teheránu a Washingtonu môžu viesť k ďalšej rotácii kapitálu.
- US100: Po výrazných poklesoch v Ázii trh vyčkáva na otvorenie v Amerike. V tejto chvíli mnohé signály naznačujú, že kľúčové indexy otvoria deň poklesmi.
- EURNOK: S príchodom júla začala koruna opäť posilňovať. Hlavným hnacím motorom tohto pohybu je rast cien kľúčových energetických komodít.
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (10.7.2026)
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Denné zhrnutie: Týždeň sa končí pozitívne. SK Hynix na Nasdaqu rastie o 14 %. Energie klesajú (10. 7. 2026)
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