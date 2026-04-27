Ranné zhrnutie: Irán predkladá návrhy ohľadom Hormuzského prielivu a jadrovej otázky ⚓ (27.04.2026)

GEOPOLITIKA A BLÍZKY VÝCHOD
• Irán predložil trojfázový mierový návrh, ktorý oddeľuje otázku Hormuzského prielivu od jadrových rokovaní. Teherán navrhuje najprv otvorenie prielivu a zrušenie námornej blokády. Rokovania o jadrovom programe by sa uskutočnili až v neskoršej fáze. Návrh bol odovzdaný Bielemu domu prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov.
• Trump odmieta logiku iránskeho návrhu a chce zachovať námornú blokádu ako svoju hlavnú páku. V rozhovore pre Fox News varoval, že iránska ropná infraštruktúra by sa mohla „zrútiť v priebehu niekoľkých dní“ a škody by boli „trvalé a nezvratné“. Zároveň naznačil ochotu viesť telefonické rozhovory s Iránom.
• Trump zrušil plánovanú cestu vyslancov Witkoffa a Kushnera do Islamabadu. Označil ju za stratu času vzhľadom na nedostatočný pokrok. „Nikto nevie, kto tomu velí, vrátane nich samotných. My držíme všetky karty, oni žiadne!“ napísal na Truth Social. Iránske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že nie sú plánované žiadne rokovania s Washingtonom.
• Iránsky minister zahraničných vecí Araghchi vedie intenzívny diplomatický maratón. Po návšteve Pakistanu odcestoval do Ománu, kde sa stretol so sultánom Haithamom bin Tariqom. Rokovali o bezpečnom tranzite cez Hormuzský prieliv a predstavili „uskutočniteľný rámec“ pre trvalé riešenie konfliktu. Irán a Omán sa dohodli na pokračovaní konzultácií. V pondelok má Araghchi odletieť do Moskvy na stretnutie s prezidentom Putinom.
• Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa zrútilo. Obe strany si vymieňajú raketové útoky, čo zhoršuje regionálnu bezpečnostnú situáciu. Trojtýždňové predĺženie prímeria, ktoré Trump oznámil minulý týždeň, malo len krátke trvanie. Hizballáh prímerie aktívne podkopáva.
• Správy o útoku na nákladnú loď južne od prielivu Bab al-Mandab vyvolávajú obavy, že sa môže otvárať druhý front konfliktu s Iránom. Narušenie námornej dopravy by sa mohlo rozšíriť ďaleko za Hormuzský prieliv a zasiahnuť ďalšiu kľúčovú obchodnú trasu.
EKONOMIKA A MAKROEKONOMICKÉ DÁTA
• Zisky čínskeho priemyslu v marci medziročne vzrástli o 15,8 %. Ide o najrýchlejšie tempo od septembra 2025. Za celý prvý štvrťrok zisky medziročne vzrástli o 15,5 % oproti predchádzajúcim 15,2 %. Hnacou silou je boom v oblasti AI. Dovoz čipov vzrástol len v marci medziročne o 54 % a celkový export v Q1 o 15 %. Dáta naznačujú, že čínsky priemysel zvláda energetický šok lepšie, než sa čakalo. Slabá domáca spotreba však zostáva štrukturálnym rizikom.
• Čína môže zaznamenať prvý štvrťrok od roku 2021, v ktorom dovoz prevýši vývoz. Dôvodom je prudký rast dovozu AI čipov. Výrobné ceny sa po rokoch deflačných tlakov začali stabilizovať, čo firmám umožňuje obnovovať marže. Diverzifikovaný energetický mix a strategické ropné rezervy poskytujú Číne určitú ochranu proti šoku z Hormuzského prielivu.
• Centrálne banky čaká kľúčový týždeň. Rozhodnutie Fedu príde v stredu. Môže ísť o posledné zasadnutie Powella vo funkcii predsedu. Ministerstvo spravodlivosti zastavilo trestné vyšetrovanie, čím uvoľnilo cestu k potvrdeniu Warshe. ECB a BoE budú rozhodovať vo štvrtok. Očakáva sa, že sadzby ponechajú bez zmeny, ale nechajú otvorené dvere pre zvýšenie. Zasadajú aj BoJ a BoC. Dáta: americké PCE, GDP a ISM Manufacturing PMI.
• India podpísala dohodu o voľnom obchode s Novým Zélandom ako súčasť globálnej stratégie FTA premiéra Modiho.
AKCIOVÉ TRHY – WALL STREET, EURÓPA A ÁZIA
• S&P 500 a Nasdaq Composite uzavreli minulý týždeň na nových historických maximách. Apríl smeruje k silnému mesiacu zotavenia. S&P 500 rastie medzimesačne o viac než 9 %, Nasdaq o viac než 15 % a Dow o viac než 6 %. Rally pokračuje napriek napätiu na Blízkom východe a obavám z výdavkov na AI.
• Futures po otvorení klesli približne o 0,3 % po zrušení Witkoffovej misie do Islamabadu a pokračovaní blokády. Zlato rástlo a akcie klesali v klasickom pohybe risk-off. Sentiment sa otočil po zverejnení iránskeho mierového návrhu agentúrou Axios. Futures na S&P 500 sa vrátili do kladného pásma (+0,02 %) a futures na Nasdaq 100 rástli o +0,17 %. Trh prešiel do režimu „buy the dip“.
• Európske trhy by mali otvoriť mierne vyššie. DAX +0,3 %, CAC 40 +0,2 %, FTSE MIB +0,26 %, FTSE 100 bez zmeny podľa dát IG. Sentiment podporujú nádeje na diplomatický prielom napriek pokračujúcemu patu. Deutsche Börse má zverejniť tržby a z Nemecka prídu dáta spotrebiteľskej dôvery GfK.
• Nikkei 225 vzrástol o 1,24 % a vynikol na pozadí zmiešaných ázijských trhov. Hang Seng (CHN.cash) klesol o 0,34 %.
MENY
• Dolár otvoril ázijskú seansu silnejší, ale počas dňa otočil smer a výrazne oslabil. Index sily mien ukazuje USD ako najslabšiu hlavnú menu dňa. AUD a NZD sú naopak najsilnejšie. USDIDX klesá o 0,05 % k úrovni okolo 98,3.
• USDJPY klesol na 159,27 (-0,15 %). Jen posilňuje pred rozhodnutím BoJ v tomto týždni. Trh je na hrane. Očakáva sa, že sadzby zostanú bez zmeny, ale objavujú sa jastrabie signály smerom k júnu. EURUSD rastie o 0,18 % na 1,1725. GBPUSD pridáva 0,24 % na 1,3537. Libra je najsilnejšia za niekoľko týždňov.
KOMODITY
• Ropa začala týždeň rastom, ale časť ziskov vymazala po zverejnení iránskeho návrhu na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Brent rastie o 1,28 % na približne 101 USD. WTI pridáva 1,21 % na približne 95,90 USD. WTI ustúpila z denného maxima 96,68 USD k úrovni okolo 95,35 USD v reakcii na diplomatické správy. Prípadné otvorenie Hormuzského prielivu bez vyriešenia jadrovej otázky by mohlo vyvolať prudkú korekciu cien ropy.
• Zlato je prakticky bez zmeny (+0,01 %) na úrovni okolo 4 717 USD za uncu. Po zlepšení trhového sentimentu odovzdalo skoršie zisky. Striebro rastie o 0,21 %. Zemný plyn (NATGAS) pridáva 0,11 %.
SPOLOČNOSTI
• Týždeň tržieb „Magnificent Seven“ – päť zo siedmich najväčších technologických spoločností reportuje v poslednom aprílovom týždni. Ide o kľúčový test pre trh. S&P 500 a Nasdaq zostávajú na historických maximách a polovodičový sektor (SOXX) zaznamenal minulý týždeň 17 po sebe idúcich rastových seáns.
KRYPTOMENY
• Bitcoin klesá o 0,41 % a obchoduje sa okolo 78 000 USD. Sobotný krypto summit v Mar-a-Lago za účasti Trumpa, určený pre 297 najväčších držiteľov meme coinu $TRUMP, nedokázal vyvolať trvalé rastové momentum. Kryptomeny zostávajú pod tlakom širšieho sentimentu risk-off na začiatku týždňa. Sentiment sa však zlepšil po zverejnení iránskeho mierového návrhu.
ČO OČAKÁVAŤ OD DNEŠNEJ SEANSY
• Trump zvoláva stretnutie v Situation Room so svojimi hlavnými poradcami pre národnú bezpečnosť. Cieľom je vyhodnotiť pat v rokovaniach s Iránom a zvážiť ďalšie kroky. Akékoľvek správy z tohto stretnutia môžu otriasť trhmi, najmä ropou a futures kontraktmi.
• Iránsky mierový návrh je hlavným katalyzátorom dňa. Trhy reagujú pozitívne, ale Trump dal jasne najavo, že nehodlá zrušiť sankcie, kým Irán nepristúpi na jadrové ústupky. Biely dom uviedol, že „nebude vyjednávať cez médiá“ a prijme iba dohodu, ktorá trvalo zabráni Iránu získať jadrové zbrane. Patová situácia pokračuje.
• Kľúčový týždeň pre makroekonomické a firemné správy. Fed rozhoduje v stredu, možno pôjde o Powellovo posledné zasadnutie. ECB a BoE zasadajú vo štvrtok, ďalej aj BoJ a BoC. Dáta: americké PCE, GDP a ISM Manufacturing PMI. Tržby reportuje päť spoločností z „Mag 7“. Akékoľvek sklamanie pri súčasných valuáciách by mohlo vyvolať prudkú korekciu z historických maxím.
