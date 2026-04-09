Ranné zhrnutie: Irán tvrdí, že USA porušili prímerie (09.04.2026)

- Brent crude sa odráža o 1,2 % na približne 97 USD za barel v reakcii na iránsku nedôveru voči postoju USA a pokračujúce izraelské útoky v regióne. Futures na americké indexy zostávajú bez zmeny.
- Predseda iránskeho parlamentu obvinil USA z porušenia prímeria, čím prehĺbil vzájomnú nedôveru. Teherán poukázal na izraelské nálety a incidenty s dronmi, najmä v Libanone — ten následne sľúbil využiť všetky prostriedky na zastavenie izraelských útokov. Washington tieto obvinenia odmietol, pričom JD Vance zdôraznil, že otázka Libanonu nebola súčasťou dohody.
- Trump uviedol, že americká armáda zostáva v regióne plne mobilizovaná, kým nebude dosiahnutá skutočná dohoda a otvorenie Hormuzského prielivu, a pohrozil Iránu, ak opustí rokovací stôl.
- Sentiment v Ázii je skeptický a opatrný. Po počiatočnom optimizme sa trhy zastavili pre pochybnosti o trvácnosti prímeria medzi USA a Iránom. Pretrvávajú obavy zo stále zablokovaného Hormuzského prielivu, rastu cien ropy a sporov o zahrnutie Libanonu do podmienok dohody. Najväčšie straty zaznamenali juhokórejský KOSPI (-1,8 %) a Japonsko (-0,7 %), zatiaľ čo v červených číslach zostali aj Čína (HSCEI: -0,3 %) a India (Nifty 50: -0,6 %).
- Podľa guvernérky RBNZ Anny Breman predchádzajúce zníženia sadzieb stále podporujú ekonomiku, zatiaľ čo riziko vyššej inflácie vzrástlo. Jej jastrabie komentáre podporujú rast novozélandského dolára, ktorý je aktuálne najvolatilnejšou menou skupiny G10 v rámci seansy (NZDUSD: +0,25 %, NZDJPY: +0,4 %, AUDNZD: -0,25 %).
- Okrem NZD je volatilita na devízovom trhu utlmená. Dollar Index (USDIDX) sa obchoduje bez zmeny a EURUSD zostáva na úrovni 1,166. Japonský jen oslabuje po slabších než očakávaných dátach spotrebiteľskej dôvery (USDJPY: +0,2 %).
- Zlato zostáva druhú seansu po sebe bez zmeny na úrovni 4 720 USD za uncu a vyčkáva v neistote pre krehké prímerie na Blízkom východe a jastrabie zápisnice z rokovania Fedu, ktoré boli pre ostatné udalosti z veľkej časti zatlačené do úzadia ako „zastarané“. Aj striebro sa obchoduje bez zmeny na úrovni 73 USD za uncu.
- Kryptomeny prevažne oslabujú, hoci volatilita zostáva obmedzená: Bitcoin stráca 0,7 % na 71 180 USD, zatiaľ čo Ethereum klesá o 1,2 % na 2 191 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.