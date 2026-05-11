Ranné zhrnutie: Iránsky mierový návrh je „NEPRIJATEĽNÝ“; trhy utrpeli zásah ❗💥

🌍 Geopolitika — Irán/Hormuz
- Trump odmietol iránsku odpoveď na mierový návrh. V príspevku na Truth Social ju označil za „ÚPLNE NEPRIJATEĽNÚ“. Irán prostredníctvom Pakistanu predložil protinávrh založený na trojfázovom pláne. Ten požaduje, aby USA — ešte pred začiatkom akýchkoľvek rokovaní o jadrových zbraniach — ukončili námornú blokádu, obnovili iránsky vývoz ropy, zrušili sankcie, rozmrazili aktíva, uznali iránsku suverenitu nad Hormuzským prielivom a považovali prímerie v Libanone za červenú líniu, ktorú nemožno prekročiť. Washington zastáva opačný postoj: najskôr jadrové ústupky, všetko ostatné až potom.
- Irán označil Trumpovu reakciu za úplne irelevantnú. Zdroj citovaný štátom napojeným médiom Tasnim uviedol, že Trumpova nespokojnosť bola „prirodzene lepšia“. To naznačuje, že Teherán nemá v úmysle zmierniť svoje požiadavky pod tlakom verejnosti. Iránske štátne médiá tiež zdôraznili nárok krajiny na suverenitu nad Hormuzským prielivom. Riziko úplného kolapsu rokovaní výrazne vzrástlo.
- Izrael a USA pritvrdzujú rétoriku týkajúcu sa iránskej jadrovej infraštruktúry. Premiér Netanyahu potvrdil, že odstránenie iránskeho jadrového materiálu zostáva aktívnou vojenskou prioritou. Nepotvrdené správy zároveň naznačujú, že Trump osobne informoval Netanyahua o svojom zámere zasiahnuť iránske jadrové zariadenia. Žiadne z týchto tvrdení nebolo nezávisle overené, ale ich šírenie posilňuje naratív eskalujúceho konfliktu.
🏛️ Globálna ekonomika
- Aprílová inflácia v Číne výrazne prekonala odhady a ukončila 41 mesiacov deflácie. PPI vzrástol o 2,8 % r/r — najviac od júla 2022 a výrazne nad konsenzom 1,6 %. CPI dosiahol 1,2 % r/r oproti očakávaným 0,9 %. Hlavným faktorom sú náklady na energie vyvolané vojnou v Iráne. Ceny ropy, plynu a neželezných kovov dosahujú na čínskych veľkoobchodných trhoch rekordné maximá.
- Nákladová inflácia v Číne je zlou správou pre PBOC aj globálne dodávateľské reťazce. Index nákupných cien vzrástol o 3,5 % a vytvoril najširší rozdiel voči predajným cenám od augusta 2024. Marže výrobcov sú pod tlakom. Ide o nákladovú infláciu, nie infláciu ťahanú dopytom. To výrazne obmedzuje priestor na agresívne menové uvoľňovanie zo strany PBOC, na ktoré investori spoliehali. Zároveň rastie globálne riziko stagflácie, keďže Čína je najväčšou továrňou sveta.
- PIMCO sa domnieva, že ropný šok spojený s Iránom vylúčil znižovanie sadzieb Fedu a že zvyšovanie sadzieb je opäť v hre. Vyššie ceny ropy podporujú infláciu v USA, čo posilňuje reštriktívnu menovú politiku. Tento týždeň ide o dôležitý kontext pre oceňovanie globálnych aktív ako celku.
- Kľúčové makrodáta z USA tento týždeň: inflácia CPI a maloobchodné tržby, plus summit Trump–Xi v Pekingu. Peking potvrdil Trumpovu návštevu Číny v dňoch 13.–15. mája na pozvanie Xi Jinpinga. Stretnutie získava na význame vzhľadom na centrálnu úlohu konfliktu v Iráne v globálnych energetických rizikách.
⛽ Komodity — ropa a plyn
Ceny ropy otvorili týždeň výrazne vyššie v reakcii na diplomatický pat medzi USA a Iránom. WTI rastie o viac než 5 %. Saudská Arábia, resp. Aramco, varovala, že aj keby sa Hormuzský prieliv okamžite otvoril, trhom by trvalo mesiace vrátiť sa k normálu. Riziková prémia je preto štrukturálna, nie dočasná.
- Spojené kráľovstvo a Francúzsko zvolávajú na utorok stretnutie ministrov obrany zo 40 krajín, aby prerokovali obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Francúzsko nasadilo jadrovú lietadlovú loď Charles de Gaulle, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo vyslalo torpédoborec HMS Dragon. Irán varoval, že akákoľvek zahraničná vojnová loď bude čeliť „okamžitej a rozhodnej reakcii“. Macron zdôraznil, že Francúzsko nikdy neplánovalo operáciu vo vnútri prielivu a že misia bude koordinovaná s Iránom. To vyvoláva otázky o skutočnom rozsahu a účinnosti plánovanej misie.
🌏 Ázijské trhy
- Ázijská seansa sa skončila zmiešane. Nikkei 225 vzrástol približne o +0,9 %. ASX 200 (-0,8 %) sa dostal pod tlak globálnych rizík.
- KOSPI je hviezdou ázijskej seansy — rastie o viac než +4–5 % a dosahuje nové historické maximá. Hlavným motorom je technologický sektor, najmä polovodiče: Samsung a SK Hynix. Korea Exchange aktivovala sidecar, teda 5-minútové pozastavenie algoritmického obchodovania, po 5% raste futures kontraktov na KOSPI 200. Revízie konsenzu EPS pre rok 2026 dosiahli od začiatku roka +265 % pre celý trh a +42 % bez Samsungu a SK Hynix.
💱 Meny (Forex)
- USD na začiatku týždňa posilnil vďaka vyšším cenám ropy a zvýšenej averzii k riziku po Trumpovom odmietnutí iránskeho návrhu. USDIDX (DXY) rastie približne o +0,25 %, zatiaľ čo USDJPY sa blíži k úrovni 157. Pri rizikovejších menách je viditeľné negatívne otvorenie: INR (-0,8 %), THB (-0,8 %), HUF (-0,8 %), ILS (-0,5 %).
- CNY, teda jüan, pozitívne vyčnieval voči ostatným rozvíjajúcim sa trhom. Jüan voči doláru posilnil až o 0,2 %, podporený silnejšími než očakávanými obchodnými a inflačnými údajmi z Číny. Export v apríli vzrástol o 14,1 %. PBOC však stanovila fixing USD/CNY na 6,8467 oproti trhovým odhadom 6,7988. To je mierne slabšie než očakávania a signalizuje opatrné riadenie kurzu zo strany centrálnej banky. CHF bol najsilnejšou menou G10 a voči SEK posilnil približne o +1,6 %.
🏢 Spoločnosti
- Apollo Global Management zvažuje predaj úverového fondu v hodnote 3 mld. USD, podľa WSJ, pod tlakom rastúcich defaultov a žiadostí o odkupy. Ide o skorý signál napätia v private credit. Tento segment po roku 2022 výrazne vzrástol a je citlivý na prostredie vyšších úrokových sadzieb a zhoršujúcej sa úverovej kvality v stagflačných podmienkach.
- Predaje áut v Číne klesli siedmy mesiac po sebe, ale exporty EV prudko rastú. Vysoké náklady na palivá vyvolané iránskym šokom poškodzujú domácu potrebu po tradičných autách. Zároveň podporujú globálny export čínskych elektromobilov. BYD a ďalšie značky ťažia z geopolitického posunu v nákupných preferenciách.
📅 Čo dnes sledovať
- Hlavným rizikovým faktorom je ďalší vývoj diplomatických vzťahov medzi USA a Iránom. Akýkoľvek náznak eskalácie, napríklad potvrdenie vojenskej akcie proti jadrovým zariadeniam, by mohol prudko zvýšiť ceny ropy a oslabiť akcie. V utorok sa uskutoční stretnutie 40 ministrov obrany k Hormuzskému prielivu. Oplatí sa sledovať ich vyhlásenia.
- Údaje o inflácii CPI a maloobchodných tržbách v USA tento týždeň ovplyvnia naratív okolo Fedu. PIMCO už signalizuje, že znižovanie sadzieb je mimo hry.
- Summit Trump–Xi v dňoch 13.–15. mája môže byť zásadným bodom obratu pre obchod, sankcie aj situáciu v Iráne. Trhy sa budú pozicovať vopred.
- Európske trhy pravdepodobne otvoria pod tlakom. Vyššie ceny energií, slabší globálny sentiment a geopolitické napätie tvoria negatívne pozadie pre DAX, CAC a Euro Stoxx 50. Futures na EU50 klesajú o -0,51 %.
