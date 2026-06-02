Agentúra Tasnim News Agency včera informovala o zastavení výmeny správ medzi USA a Iránom. Tento krok má byť podľa správ protestom Iránu proti pokračujúcim útokom Izraela na Libanon. Pravdepodobnosť rýchlej dohody medzi stranami klesá, čo zaťažuje trhový sentiment.
Takmer všetky hlavné európske indexy včera uzavreli v červených číslach.
- Nemecký DAX klesol o 0,4 %, francúzsky CAC40 o 0,5 %, britský FTSE 100 o 0,7 %, zatiaľ čo švajčiarsky SMI odpísal až 1,8 %.
Na americkom kontinente vyzerala situácia o niečo lepšie, čo je pre Európu pred dnešným otvorením pozitívny signál.
- S&P 500 (+0,3 %) aj NASDAQ Composite (+0,4 %) zamierili nahor. Rast ťahali technologický a energetický sektor.
🌍 Geopolitika
- Jednou z kľúčových pondelkových tém bolo pozastavenie sprostredkovaných rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Má ísť o iránsky protest proti krokom Izraela.
- Benjamin Netanyahu však pokračuje v útokoch proti Libanonu. Včera nariadil letecké údery na predmestia Bejrútu, hlavného mesta krajiny.
- Donald Trump medzitým vyslal protichodné signály. Uviedol, že „dohoda by mohla byť podpísaná do jedného týždňa“, ale zároveň povedal, že mu na rokovaniach „nezáleží“.
📈 Makroekonomické dáta
- Včerajšie dáta ISM Manufacturing PMI za máj dosiahli hodnotu 54,0. To je výrazne nad očakávaním (53,0) aj nad aprílovou úrovňou (52,7). Index zároveň vystúpil na najvyššiu hodnotu od mája 2022.
- Dôležité pre inflačný výhľad je, že index ISM Prices Paid nečakane klesol z 84,6 na 82,1. Stále však zostáva na historicky veľmi vysokých úrovniach.
- Na druhej strane dáta za nové objednávky (56,8) a zamestnanosť (48,6) prekvapili smerom nahor.
- Dnes nás čaká zverejnenie májových údajov o inflácii z eurozóny (11:00) a aprílová správa JOLTS o počte voľných pracovných miest na americkom trhu práce (16:00).
🌏 Ázia
- Sentiment na ázijských trhoch zostáva zmiešaný.
- Čínsky Hang Seng si pripisuje výrazné zisky (+2,3 %). Podporujú ho technologickí giganti – Tencent (+8,9 %) a Meituan (+8,5 %). Dobre si dnes vedú aj BYD (+6,5 %) a Alibaba (+5,9 %).
- Naopak japonský NIKKEI 225 (-0,8 %) a juhokórejský KOSPI (-0,5 %) sú v červených číslach.
💱 Meny
- V dôsledku všeobecného sentimentu risk-off vstúpil americký dolár do týždňa silnejší. Z hlavných mien si aktuálne vedie lepšie iba britská libra.
- Na chvoste je novozélandský dolár (-0,9 %), ktorý odovzdáva časť ziskov z posledných dní po jastrabom obrate RBNZ.
- Straty zaznamenávajú aj škandinávske meny, ktoré sú silno závislé od trhového sentimentu. Odpisujú približne 0,5 %.
- Medzi menami rozvíjajúcich sa trhov vyčnievalo kolumbijské peso. Včera zaznamenalo najsilnejšie jednodňové posilnenie za viac než 15 rokov. Pohyb je reakciou na prekvapivo silný výsledok Abelarda de la Espriella v prvom kole prezidentských volieb.
🛢️ Komodity
- Pre obnovené známky eskalácie včera rástli ceny ropy a LNG. Dnes sledujeme mierny pokles.
- Brent klesá o 0,8 % na približne 94 USD za barel, zatiaľ čo WTI odpisuje 1 % na 91 USD.
- Plyn na holandskej burze TTF zlacňuje o 0,2 % na 48 USD za MWh a NATGAS klesá o 0,3 % na 3,17 USD za MMBtu.
- Naopak drahé kovy posilňujú.
- Zlato rastie o 0,9 % na 4 525 USD za trojskú uncu, zatiaľ čo striebro vyskočilo o 2,5 % na 76,7 USD.
₿ Kryptomeny
- Kľúčové kryptomeny pokračujú v downtrende.
- Bitcoin dnes oslabuje o 1,4 % na približne 70 380 USD, zatiaľ čo Ethereum klesá o 0,8 % na 1 987 USD.
Denné zhrnutie: Technologický sektor drží ocenenia napriek riziku
Robinhood pod dohľadom Najvyššieho súdu
BREAKING: Irán pozastavuje rokovania 🚨
US OPEN: Technologický sektor rastie, rovnako aj ropa
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.