Ranné zhrnutie: Nvidia a Microsoft dnes ráno elektrizujú trhy ⚡

🌍 Geopolitika
- Konflikt medzi USA a Iránom vstupuje do štvrtého mesiaca bez prielomu na dohľad. Trump uviedol, že s dosiahnutím dohody „sa nikam neponáhľa“. Varoval tiež, že vojenské akcie môžu pokračovať, ak rokovania zlyhajú. Na sieti Truth Social vyzval politikov k trpezlivosti a uistil ich: „Všetko sa dobre skončí.“
- Správy o rezignácii iránskeho prezidenta Pezeshkiana otriasli trhmi. Podľa informácií mal oznámiť najvyššiemu vodcovi, že IRGC prevzala kontrolu nad rozhodovaním. Prezidentský úrad sa tak stal skôr ceremoniálnou funkciou. Iránske štátne médiá správu odmietli ako „zahraničnú propagandu“, trhy ju však vzali vážne. USA totiž rokovali s iránskym civilným ministerstvom zahraničných vecí, ktoré nemuselo mať mandát IRGC. Akákoľvek dohoda je preto teraz spochybnená.
- USA a Irán sa navzájom obviňujú z nových útokov. Americká armáda vykonala „sebaobranné“ útoky na iránske radarové stanice a drony. Irán odpovedal útokom na leteckú základňu. Rubio rokoval s libanonským prezidentom Aounom a Netanjahuom o „postupnej deeskalácii“. USA však tvrdia, že Hizballáh dohodu zablokoval na príkaz Teheránu. Objavili sa aj správy o ďalšom pokuse zostreliť balistickú raketu pri základni Ali Al Salem v Kuvajte.
- Hormuzský prieliv: Americké námorníctvo v tichosti sprevádzalo približne 70 obchodných lodí počas troch týždňov, teda v priemere 3 denne. Pred vojnou pritom bežne prechádzalo viac ako 100 lodí denne. Lode plávali „pod radarom“. Ide o riadený minimálny tok, nie o návrat bežného obchodu.
📊 Ekonomika a centrálne banky
- Schnabelová z ECB signalizuje zvyšovanie sadzieb. Inflácia spôsobená konfliktom s Iránom je „príliš rozšírená na to, aby ju bolo možné ignorovať“. Už sa rozšírila mimo energií do celého dodávateľského reťazca. Schnabelová neuviedla horný limit počtu zvýšení sadzieb a dodala, že ECB sa bude riadiť dátami. EUR/USD mierne klesá na 1,1651 (-0,05 %).
- Fed: Trhy už oceňujú zvyšovanie sadzieb, nie ich znižovanie. Powell v nedeľu varoval pred „politizáciou Fedu“. Kashkari uviedol, že aj keby sa Hormuzský prieliv znovu otvoril, dodávateľské reťazce a inflácia sa môžu normalizovať oveľa pomalšie, než trh očakáva. Tento týždeň vystúpia Loganová, Hammack a Dalyová. Kľúčová správa NFP bude zverejnená v piatok 5. júna. Odhad: 85 tis. nových pracovných miest, nezamestnanosť 4,3 %.
- Japonsko: Kapitálové výdavky za Q1 dosiahli 0,0 % r/r oproti očakávaniu +4,0 %. To zvyšuje pravdepodobnosť revízie HDP smerom nadol. Japonský výrobný PMI v máji klesol na 54,5, zatiaľ čo výrobné náklady dosiahli 32-mesačné maximum. Guvernér BOJ Ueda vystúpi v stredu. Trh čaká na signály týkajúce sa možného zvýšenia sadzieb v júni, v rámci BOJ však zatiaľ nepanuje zhoda.
- Čína: Výrobný PMI Caixin/S&P Global v máji klesol na 51,8 z predchádzajúcich 52,2. Oficiálny PMI klesol na hranicu 50 bodov, keďže exportné objednávky sa znížili. Peking ďalej sprísnil pravidlá pre zahraničné investície, aby obmedzil prenos technológií a dát.
📈 Akciové trhy – futures a sentiment
- Futures na S&P 500 +0,29 %, futures na Nasdaq 100 +0,57 %. Wall Street vstupuje do júna na rekordných maximách. Index S&P 500 zaznamenal 9 týždňov rastu za sebou, čo je najdlhšia séria od konca roka 2023. V máji vzrástol o 5,2 %. Nasdaq v máji pridal viac ako 8 %.
- Sezóna tržieb za Q1 bola jednou z najsilnejších za posledné roky. Približne 85 % spoločností z indexu S&P 500 prekonalo odhady. Päťročný priemer je 78 %. Tržby prekonali očakávania o 16,7 %, čo je viac ako dvojnásobok historického priemeru 7,3 %.
🌏 Ázia
- Južná Kórea: Index KOSPI vyskočil o 1,31 % na rekordné maximum. Export polovodičov v máji vzrástol na rekordné úrovne. Celkový export zaznamenal najvyšší rast za viac ako štyri desaťročia. Samsung Electronics posilnil o 9,5 % a jeho trhová kapitalizácia prekročila 2 000 biliónov wonov. Rast podporili očakávania okolo stretnutia šéfa Nvidie Jensena Huanga s kórejskými predstaviteľmi.
- LG Electronics vzrástla o 28 % po správach, že Huang sa stretne s predsedom LG Group Koo Kwang-mom pre partnerstvá v oblasti AI a robotiky. Nvidia naplánovala počas veľtrhu COMPUTEX v Taipei akciu „Korean Partner Night“. Zúčastnia sa aj SK Hynix a ďalšie spoločnosti. Nvidia má kórejským firmám, vrátane Samsungu a Hyundai Motor, dodať viac ako 260 000 svojich najpokročilejších čipov.
- Nikkei 225 +0,17 %, Hang Seng +0,73 %, CSI 300 -0,32 %, ASX 200 -0,21 %, KOSDAQ -1,58 %. Sentiment v regióne je zmiešaný. Trhy sú opatrné pre absenciu prielomu v rokovaniach medzi USA a Iránom. SoftBank Group posilnila o 5 % po oznámení investície 45 mld. EUR do AI infraštruktúry vo Francúzsku počas piatich rokov.
💱 Meny
- AUD je zďaleka najsilnejšou menou dňa. Currency Strength Meter o 7:10 ukazuje AUD výrazne pred GBP, USD a EUR. NZD a CHF naopak výrazne strácajú.
- Americký dolár zostáva stabilný po týždennom poklese. Dollar Index (DXY) +0,04 % na približne 99,05, EUR/USD -0,05 % na 1,1651, USD/JPY +0,07 % na 159,44, GBP/USD +0,08 % na 1,3461. Jen je slabý. USDJPY sa pohybuje okolo 159,48.
- EUR/PLN +0,07 % na 4,2293, USD/PLN +0,10 % na 3,6297. Zlotý zostáva stabilný napriek geopolitickému napätiu.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy prudko rastú. WTI +1,69 % na 89,52 USD, Brent (OIL) +1,23 % na 92,95 USD. Rast prišiel po správach o ďalších izraelských vojenských útokoch v Libanone a odvetných úderoch medzi USA a Iránom. V máji pritom ropa zaznamenala najväčší mesačný pokles od apríla 2025, takmer -17 %, keď boli nádeje na dohodu vysoké.
- Zlato -0,63 % na 4 516,69 USD/oz. Striebro mierne rastie (+0,12 %) na 75,58 USD/oz. Zemný plyn +1,83 % na 3,34 USD.
🏢 Spoločnosti
- Nvidia + Microsoft = „nová éra počítačov“. Už budúci týždeň majú byť na veľtrhu COMPUTEX a konferencii Microsoft Build predstavené prvé počítače s Windows poháňané čipmi Nvidia na architektúre ARM. Výrobcovia: Surface, Dell. Microsoft zároveň vyvíja softvér pre lokálnych AI agentov.
- Nvidia oficiálne vstupuje na trh procesorov pre PC. Počas keynote na veľtrhu COMPUTEX v Taipei Jensen Huang predstavil nový čip N1X s architektúrou ARM, vyrábaný spoločnosťou MediaTek, a superčip RTX Spark. Ten kombinuje GPU Blackwell a CPU N1X so 128 GB zjednotenej pamäte. Vyrába sa 3nm procesom TSMC. Huang prirovnal túto zmenu k vynálezu smartfónu: „Ide o prvú úplnú premenu PC za 40 rokov.“
- Nvidia tiež oznámila, že jej dátacentrový CPU Vera je teraz v plnej výrobe. Vera generuje tokeny 1,8× rýchlejšie ako x86 a je kľúčová pre „AI továrne“. Podporuje inference agentov, ktoré si vyžadujú všeobecný výpočtový výkon CPU, nielen paralelné výpočty GPU. Huang označil Veru za „nový hlavný motor rastu“ spoločnosti. Medzi prvých zákazníkov patria OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle a CoreWeave. Dostupnosť začne na jeseň 2026.
- Samsung poslal zákazníkom vzorky čipov HBM4e a predbehol konkurenciu. Nvidia uzavrela exportnú medzeru. Ministerstvo obchodu USA zablokovalo tok čipov Nvidia a AMD do čínskych spoločností cez zahraničné dcérske firmy. Týmto kanálom sa za posledný rok mohli do Číny dostať stovky tisíc pokročilých čipov.
- Berkshire Hathaway kupuje Taylor Morrison za 8,5 mld. USD výlučne v hotovosti. To predstavuje prémiu 24 % oproti piatkovej záverečnej cene. Dokončenie transakcie sa očakáva v druhej polovici roka 2026.
🔐 Kryptomeny
- Bitcoin -0,52 %, obchoduje sa okolo 73 293 USD.
🔑 Čo dnes sledovať?
- Americký ISM Manufacturing PMI bude zverejnený popoludní. Odhad: 53,0 vs. predchádzajúcich 52,7. Ide o prvý významný makroekonomický údaj týždňa.
- Akékoľvek správy o situácii medzi USA a Iránom môžu spôsobiť prudké výkyvy cien ropy a finančných trhov. Analytici uvádzajú, že po prípadnej dohode je reálny scenár „sell the news“.
- Akcie Nvidie, Microsoftu, Samsungu a LG slúžia ako barometer sentimentu okolo AI a technológií počas veľtrhu COMPUTEX a stretnutí Jensena Huanga.
