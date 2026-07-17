🌐 Ranné zhrnutie: Pokračovanie výpredaja technológií a eskalácia konfliktu USA–Irán

07:51 · 17 júla 2026
📈 Akcie – Severná Amerika a Ázia
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Wall Street zakončila včerajšie obchodovanie miernym poklesom, pričom index S&P 500 stratil 0,5% a Dow Jones klesol o 0,2%. Najhoršie si viedol technologický sektor – Nasdaq prehĺbil straty a uzavrel deň približne 1,5% v mínuse.
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Spoločnosti spojené s umelou inteligenciou a polovodičmi boli opäť pod tlakom, a to napriek vynikajúcim finančným výsledkom taiwanského výrobcu čipov TSMC. Investori sa čoraz viac obávajú, že ocenenia firiem z oblasti AI sú príliš vysoké a masívne investície do rozvoja infraštruktúry umelej inteligencie nemusia priniesť očakávané výnosy, čo vyvolalo plošný výpredaj v technologickom sektore.
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Prudký pokles zasiahol výrobcov pamätí, čo sa prejavilo tým, že akcie Micron klesli o viac ako 5,5%, zatiaľ čo akcie SanDisk sa prepadli o viac ako 12%.
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Akcie Google boli pod tlakom po správach, že spustenie vlajkového modelu AI Gemini 3.5 Pro bolo odložené o niekoľko mesiacov z dôvodu nesplnenia interných výkonnostných cieľov. Tieto informácie prehĺbili obavy investorov, že Alphabet stráca tempo v pretekoch o dominanciu v oblasti umelej inteligencie.
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Výpredaj technologických spoločností súvisiacich s AI sa preniesol na ázijské trhy, kde sa akcie firiem z technologického sektora a sektora polovodičov ocitli pod silným tlakom, čo sa prejavilo poklesmi hlavných regionálnych indexov. Najväčšie straty zaznamenáva japonský Nikkei 225, ktorý klesá o viac ako 5,5%, a čínsky Hang Seng, ktorý padá o približne 2,5%, zatiaľ čo kórejský KOSPI zostáva zatvorený z dôvodu štátneho sviatku v Južnej Kórei.
🌍 Geopolitika
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Konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom sa opäť vyostruje po tom, čo americké ozbrojené sily šiestu noc po sebe podnikli letecké údery, pričom rozšírili údery na iránsku dopravnú a logistickú infraštruktúru vrátane mostov, železničných tratí a okolia prístavu Bandar Abbas. Washington taktiež potvrdil opatrenia zamerané na presadzovanie námornej blokády Iránu, vrátane zastavovania a znehybňovania plavidiel smerujúcich do iránskych prístavov, čo obmedzuje dopravu v Hormuzskom prielive.
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Irán odpovedal ďalšími útokmi na americké ciele v regióne a Islamské revolučné gardy vyhlásili, že cez Hormuzský prieliv nebude prepravovaná ropa ani zemný plyn tak dlho, kým budú prebiehať americké letecké útoky. Navyše sa objavili nepotvrdené informácie o útoku na Kráľa Fahda most spájajúci Bahrajn so Saudskou Arábiou, čo zvýšilo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu v Perzskom zálive.
🛢️ Komodity
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Geopolitické napätie podporuje rast cien ropy, vďaka čomu surovina smeruje k najväčšiemu týždennému rastu od apríla, keďže investori sa obávajú narušenia dodávok z Blízkeho východu – regiónu zodpovedného za značnú časť svetového exportu ropy.
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Termínové kontrakty na ropu zostávajú vysoko, pričom cena ropy Brent sa pohybuje okolo 84 USD za barel a ropa WTI sa obchoduje za približne 78 USD za barel.
🪙 Drahé kovy
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Trh drahých kovov zaznamenáva zmiešaný začiatok dňa, pričom zlato mierne rastie, no naďalej sa udržiava pod úrovňou 4 000 USD za uncu.
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Striebro naopak klesá a testuje okolie 55 USD za uncu.
🪙 Kryptomeny
- Trh kryptomien zostáva pod predajným tlakom, v dôsledku čoho Bitcoin stráca približne 1,9% a klesá pod úroveň 63 000 USD, zatiaľ čo Ethereum klesá o viac ako 2,5% a prepadá pod hranicu 1 830 USD.
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