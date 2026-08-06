Graf dňa: DE40 pri historických maximách! Siemens a Deutsche Telekom prekvapujú výsledkami!

Kontrakty na nemecký DAX (DE40) sa udržiavajú pri historických maximách napriek korekcii v Ázii, pričom mierne poklesy majú skôr technický charakter. Sklamanie z výsledkov výrobcov pamätí (SanDisk, Western Digital) obnovilo tlak na spoločnosti spojené s AI, no európsku obchodnú reláciu naďalej podporujú solídne správy klasickejších domácich podnikov.
Technická analýza: DE40 (D1)
Kontrakty na DAX klesajú o 0,25 %, hoci spotový index dnes získava ďalších 0,1 %. DE40 zostáva v silnom rastovom trende a obchoduje sa nad tromi kľúčovými exponenciálnymi kĺzavými priemermi na intervale D1 (EMA10, EMA30, EMA100). Korekciu odôvodňuje ako prerazenie nového maxima na hranici v posledných mesiacoch typického pásma volatility (žltý obdĺžnik), tak aj prvý zásah RSI do oblasti prekúpenosti za mesiac. Kľúčovou podporou zostáva úroveň 23,6 Fibonacciho stiahnutia poslednej rastovej vlny (okolo 26 100), hoci skutočným testom pre trend by bol pokles k EMA10 (žltá). Zatvorenie nad týmito úrovňami by malo signalizovať upevnenú pozíciu býkov a pripravenosť brániť trend.
Zdroj: xStation5
Čo dnes utvára volatilitu na DE40?
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Objednávky v nemeckom priemyselnom sektore vzrástli v júni 2026 o 3,1 % m/m (+6,5 % r/r), poháňané veľkými kontraktmi v strojárstve (+12,7 %) a elektronike (+22,7 %). Po vylúčení veľkoobjednávok však ukazovateľ klesol o 0,5 % m/m. Domáci dopyt vyskočil o 7,8 %, zatiaľ čo objednávky z eurozóny klesli o 14,0 % a májové údaje boli výrazne revidované nadol z +1,9 % na +0,3 %.
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Deutsche Telekom (5. najväčšia spoločnosť v indexe DAX) prekonala trhové očakávania v 2. štvrťroku 2026, keď dosiahla upravenú EBITDAaL na úrovni 11,8 mld. EUR. V reakcii na trhovú volatilitu a dobré výsledky spoločnosť rozšírila program spätného odkupu akcií o 3 mld. EUR na celkových 5 mld. EUR. Okrem toho bol zvýšený výhľad voľných peňažných tokov na približne 20 mld. EUR, k čomu prispeli silné výsledky T-Mobile US. Napriek poklesu objednávok v T-Systems o 13,4 % akcie získavajú 5,5 % a dnes sa nachádzajú na čele ziskov spomedzi spoločností nemeckého indexu.
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Na druhej strane na vývoj DAXu tlačí najväčšia nemecká spoločnosť, Siemens (-5 %), ktorý klesá napriek dosiahnutiu rekordného štvrťročného priemyselného zisku aj objednávok (zisk: +25 % na 3,52 mld. EUR; objednávky: +13 % na 27,90 mld. EUR). Kľúčovým motorom rastu bol segment Digital Industries (+44 % zisku), poháňaný dopytom po priemyselnej AI v USA a Číne. Koncern v dôsledku toho zvýšil celoročný výhľad EPS na 11,20–11,50 EUR. Pokles akcií pramení pravdepodobne z realizácie ziskov po dosiahnutí historických maxím pri 290 eurách a zo záporného sentimentu okolo spoločností spojených s AI, ktorý dnes prevláda.
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