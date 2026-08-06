Akcie Celsius klesli o 18 % 📉

Akcie spoločnosti Celsius Holdings v predobchodnej fáze klesli až o 18 % po tom, ako výrobca energetických nápojov zverejnil slabšie než očakávané výsledky za druhý štvrťrok. Investorov znepokojil najmä pokles predaja hlavnej značky Celsius a zhoršenie ziskovosti v dôsledku vyšších výdavkov na zľavy, reklamu a podporu predaja.
Celkové tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 11 % na 817,9 milióna USD, zaostali však za priemerným odhadom analytikov vo výške 872,6 milióna USD. Ešte výraznejším varovaním bol vývoj samotnej značky Celsius, ktorej tržby klesli o 12 %.
Spoločnosť vlastní aj značky Alani Nu a Rockstar Energy, ktorých výkon pomohol čiastočne vykompenzovať slabšie výsledky hlavnej produktovej línie. Pre investorov však zostáva kľúčové, či sa podarí obnoviť rast značky, ktorá bola v minulých rokoch hlavným motorom celej spoločnosti.
Firma zvyšuje výdavky na reklamu a promoakcie
Celsius sa snaží slabší dopyt zvrátiť vyššími investíciami do marketingu, promoakcií a úprav produktového portfólia. Vedenie chce zvýšiť efektívnosť ponuky a posilniť distribúciu tak, aby sa značka vrátila k udržateľnému rastu.
Vyššia podpora predaja však zhoršila marže. Hrubá zisková marža klesla na 48,1 % z minuloročných 51,5 %. Očistený zisk na akciu dosiahol 0,36 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 0,41 USD.
Výsledky tak ukazujú, že spoločnosť musí na obranu svojho trhového podielu vynakladať viac prostriedkov, čo krátkodobo obmedzuje ziskovosť.
Konkurencia v segmente energetických nápojov silnie
Segment energetických nápojov naďalej rastie rýchlejšie než tradičné kategórie, ako sú káva, limonády alebo iné nealkoholické nápoje. Zároveň sa však trh stáva čoraz preplnenejším.
Do odvetvia vstupujú ďalší výrobcovia nápojov aj maloobchodné reťazce so svojimi privátnymi značkami. Významným rizikom pre Celsius sa stal napríklad Costco, ktoré tento rok uviedlo vlastný energetický nápoj. Táto správa už skôr vyvolala výpredaj akcií Celsius.
Vedenie spoločnosti síce zdôrazňuje, že vzťahy s Costco zostávajú dobré, slabšie výsledky v takzvanom club channeli však prispeli k poklesu tržieb hlavnej značky.
Spotrebitelia viac šetria
Ďalšou prekážkou je zmena spotrebiteľského správania. Zákazníci sú pri nákupe drahších nápojov opatrnejší a menej ochotní míňať na prémiové produkty.
Spoločnosť navyše čelí vyšším nákladom na materiály a prepravu, ktoré súvisia s konfliktom na Blízkom východe. Kombinácia slabšieho dopytu a drahšej logistiky vytvára dvojitý tlak na marže.
Akcie Celsius boli už pred zverejnením výsledkov od začiatku roka nižšie približne o 36 %. Aktuálny pokles tak potvrdzuje, že trh má čoraz väčšie pochybnosti o tom, či spoločnosť dokáže obnoviť rast bez výrazného obmedzenia ziskovosti.
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