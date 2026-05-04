Ranné zhrnutie: Prinesie Project Freedom ďalšiu úľavu trhom❓ (04.05.2026)

- Trump spustil operáciu Project Freedom. Oznámil, že od pondelka začne „humanitárna“ evakuácia neutrálnych plavidiel z Ománskeho zálivu a Hormuzského prielivu. Zároveň varoval, že akýkoľvek pokus o narušenie konvoja sa stretne s „dôraznou“ reakciou.
- WSJ a americkí predstavitelia však spresňujú, že ide skôr o mechanizmus na koordináciu lodnej dopravy a poisťovní než o tradičné eskorty lodí americkým námorníctvom. CENTCOM zároveň do regiónu vysiela torpédoborce, viac než 100 lodí a lietadiel a 15 000 vojakov, čo fakticky zvyšuje riziko vojenskej konfrontácie.
- Irán reaguje ostro. Azizi, predseda parlamentného bezpečnostného výboru, označuje Project Freedom za porušenie prímeria. Varuje, že Teherán nedovolí USA určovať pravidlá plavby v Hormuzskom prielive.
- Vo vodách na trase Omán–Hormuz bol ropný tanker zasiahnutý neidentifikovanými projektilmi približne 78 míľ severne od Fudžajry. UKMTO hodnotí úroveň hrozby v prielive ako „kritickú“, hoci Američania zriaďujú „posilnenú bezpečnostnú zónu“ južne od iránskeho TSS.
- Kashkari z Fedu zdôrazňuje, že vojna medzi USA a Iránom a uzavretie Hormuzského prielivu zvyšujú riziko pretrvávajúcej inflácie. To znamená, že nemôže signalizovať znižovanie sadzieb a pripúšťa dokonca možnosť ich zvýšenia.
- Obchodovanie v Ázii je pre sviatky v Japonsku a Číne mimoriadne slabé. Hlavné menové páry sa pohybujú v úzkych pásmach. Po rannej volatilite USD/JPY pomaly rastie, čo odráža širšie oslabovanie jenu napriek nedávnej intervencii v hodnote približne 35 miliárd USD.
- Barclays sa domnieva, že posilnenie jenu po intervencii bude dočasné. Široký úrokový diferenciál medzi USA a Japonskom a vysoké ceny palív spôsobené vojnou v Iráne naďalej podporujú slabý JPY. Riziko ďalšej intervencie zároveň rastie, keďže USD/JPY sa vracia k úrovni okolo 160.
- RBA má zajtra oznámiť rozhodnutie o menovej politike. Trh oceňuje viac než 75 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na 4,35 %. CBA upozorňuje, že na jednej strane zostávajú inflácia a trh práce príliš silné. Na druhej strane slabšie dáta, vrátane nižšej jadrovej inflácie podľa trimmed mean CPI, horšej nálady a ochladzujúceho realitného trhu, robia z rozhodnutia tesnú voľbu.
- Dáta Melbourne Institute ukazujú, že inflácia CPI v apríli spomalila na 0,6 % medzimesačne, zatiaľ čo medziročne zostala stabilná na 4,3 %. To môže čiastočne zmierniť jastrabie očakávania. Prudký rast cien energií po uzavretí Hormuzského prielivu však naďalej tlačí RBA k reštriktívnemu postoju.
- Na devízovom trhu dnes z hľadiska relatívnej sily vynikajú antipódske meny. NZD je najsilnejšou menou v koši G-10, zatiaľ čo AUD zostáva slabší pred rozhodnutím RBA. Jen po intervencii umazáva časť strát, ale v širšom pohľade zostáva pod tlakom. USD mierne posilňuje pre rastúce obavy týkajúce sa sadzieb Fedu.
- Na ázijských akciových trhoch rastie JP225 približne o 0,8 % pri nízkej likvidite. Futures na hlavné americké indexy US100 a US500 aj európske indexy DE40 a EU50 mierne rastú. To signalizuje opatrný risk-on sentiment napriek geopolitickému napätiu.
- Energetický trh zostáva napätý. Ropa Brent a WTI po predchádzajúcich ziskoch mierne klesajú. Trh však oceňuje vysoké riziko ďalšieho rastu cien, ak by sa Irán pokúsil narušiť americké konvoje v Hormuzskom prielive. Zemný plyn rastie o viac než 2 %, čo odráža obavy o dodávky.
- Medzi drahými kovmi zlato mierne klesá a striebro zostáva slabšie. To možno vnímať ako dočasné upokojenie po úteku do „bezpečných prístavov“. Ďalší cenový vývoj však bude výrazne závisieť od toho, či Project Freedom povedie k ďalším incidentom v prielive.
- Bitcoin prvýkrát od konca januára prekonal hranicu 80 000 USD. Stáva sa jedným z mála jasných risk-on signálov seansy a priťahuje dopyt v prostredí, kde sú tradičné triedy aktív brzdené geopolitickými rizikami a jastrabími centrálnymi bankami.
- Na začiatku európskej seansy budú pre sentiment na trhoch kľúčové tieto faktory: prvá reakcia ropného trhu na operačné detaily Project Freedom, prípadné komentáre Iránu, ktoré by plán interpretovali ako skutočné porušenie prímeria, a finálne pozicovanie pred zajtrajším rozhodnutím RBA. To by mohlo vytvoriť precedens pre ďalšie rozhodnutia centrálnych bánk, ktoré zápasia s infláciou ťahanou vojnou. Z makrodát sa oplatí sledovať prichádzajúce indexy PMI vo výrobe z hlavných európskych ekonomík a objednávky tovarov dlhodobej spotreby z USA.
