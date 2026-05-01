Drahé kovy slabnú, trh sa obáva vyšších sadzieb 📉

- Zlato smeruje k týždennej strate okolo 3 %, pretože vyššia ropa podporuje obavy z dlhšie pretrvávajúcich vyšších sadzieb.
- Citi očakáva krátkodobý tlak na zlato s cieľom 4300 USD, ale v horizonte 6 až 12 mesiacov vidí potenciál k 5000 USD.
- Trh zaťažuje stagnácia diplomacie na Blízkom východe, slabší výhľad pre zníženie sadzieb Fedu a odlevy zo zlatých ETF.
Zlato smeruje k týždennej strate približne 3 %, pretože rast cien ropy zvyšuje obavy, že centrálne banky budú nútené držať úrokové sadzby vyššie dlhší čas. Vyššie ceny energií totiž môžu opäť posilniť inflačné tlaky, čo komplikuje prípadné uvoľňovanie menovej politiky. Pre zlato je takéto prostredie nepriaznivé, pretože nenesie žiadny úrok a v čase vyšších výnosov dlhopisov často stráca relatívnu atraktivitu voči úročeným aktívam.
Futures kontrakty na zlato v New Yorku klesli o 1 % na 4570,20 USD za trojskú uncu. Obchodovanie však bolo v piatok utlmené pre sviatky na kľúčových ázijských trhoch, čo mohlo zosilniť krátkodobé cenové pohyby a zároveň znížiť vypovedaciu hodnotu dennej zmeny.
V predchádzajúcej seanse zlato našlo určitú podporu vďaka oslabeniu amerického dolára. Japonský jen posilnil po tom, čo vládni predstavitelia signalizovali možnú intervenciu na podporu domácej meny. Slabší dolár zvyčajne pomáha zlatu, pretože ho robí dostupnejším pre investorov držiacich iné meny. Tento pozitívny faktor však tentoraz nestačil na výraznejší obrat, pretože hlavný tlak naďalej prichádza zo strany očakávaní sadzieb a geopolitickej neistoty.
Pod tlakom boli aj ďalšie drahé kovy. Futures na striebro klesli o 0,6 % na 73,61 USD za uncu, zatiaľ čo platina odpísala 0,8 % na 1977,80 USD za uncu. Slabší vývoj naprieč drahými kovmi naznačuje, že nejde iba o izolovaný pohyb zlata, ale skôr o širšie prenastavenie očakávaní investorov smerom k dlhšiemu obdobiu vyšších sadzieb a opatrnejšiemu postoju voči komoditám citlivým na makroekonomické podmienky.
Podľa Citi môže zlato zostať v krátkodobom horizonte pod tlakom, najmä ak budú ceny ropy ďalej rásť a zároveň dôjde k ďalšej korekcii akciových trhov. Banka ponecháva svoj cieľ pre najbližšie 0 až 3 mesiace na úrovni 4300 USD za uncu, čo naznačuje priestor na ďalší pokles oproti súčasným cenám. Krátkodobo tak Citi vníma zlato skôr ako aktívum, ktoré môže byť zasiahnuté výpredajmi spolu s rizikovými aktívami, než ako okamžite fungujúci bezpečný prístav.
Strednodobý výhľad je však podľa Citi výrazne priaznivejší. Banka očakáva, že v horizonte 6 až 12 mesiacov môže zlato posilniť až k 5000 USD za uncu. Dôvodom je predpoklad, že ak sa geopolitická neistota udrží a zároveň porastú riziká stagflácie, zlato začne opäť plniť úlohu bezpečného aktíva. Historicky sa totiž často stáva, že v ranej fáze výraznejšej trhovej korekcie zlato oslabuje spolu s ostatnými aktívami, ale neskôr sa od nich odpojí a začne ťažiť z dopytu po ochrane kapitálu.
Na cenu zlata negatívne pôsobí aj stagnácia diplomatických snáh o ukončenie vojny na Blízkom východe. Podľa analytika Simona-Petera Massabniho zo spoločnosti XS.com trh zaťažuje kombinácia geopolitického napätia, chýbajúcich výhľadov na skoré znižovanie sadzieb Fedu a výrazných odlevov z burzovo obchodovaných fondov krytých zlatom. Práve odlevy z ETF môžu byť pre cenu zlata dôležité, pretože signalizujú, že časť investorov v krátkom období znižuje expozíciu voči tomuto kovu.
Celkovo sa tak zlato nachádza v náročnej situácii. Na jednej strane ho podporuje geopolitické riziko, slabší dolár a dlhodobý dopyt po bezpečných aktívach. Na druhej strane však vyššia ropa zvyšuje inflačné obavy, čím odďaľuje očakávania menového uvoľnenia a drží výnosy na vyšších úrovniach. Krátkodobý výhľad preto zostáva opatrný, zatiaľ čo strednodobý scenár môže byť pre zlato stále pozitívny, ak sa naplno prejavia obavy zo stagflácie a pokračujúcej geopolitickej nestability.
Graf GOLD (H1)
Zlato sa nachádza v jasne negatívnom technickom nastavení. Cena sa po predchádzajúcom poklese pokúsila o krátkodobé zotavenie, ale rast sa zastavil v oblasti hornej vyznačenej zóny okolo 4630–4650 USD, kde trh narazil na silnejšiu rezistenciu. Následne prišiel prudší obrat nadol a cena sa aktuálne obchoduje približne na úrovni 4568,58 USD, teda pod oboma hlavnými kĺzavými priemermi. Kľúčovým negatívnym signálom je návrat ceny pod EMA 50, ktorá sa nachádza na hodnote 4599,92 USD, aj pod SMA 100 na úrovni 4615,07 USD. Oba priemery teraz pôsobia ako dynamická rezistencia a potvrdzujú, že krátkodobé momentum zostáva na strane predajcov. Zlato tak nedokázalo udržať predchádzajúci odraz a opäť sa približuje k nižším úrovniam, kde sa nachádza dôležitá podporná oblasť.
Najbližší support je viditeľný v dolnej vyznačenej zóne okolo 4510–4530 USD. Táto oblasť už predtým zastavila pokles a vyvolala odraz, preto bude pre ďalší vývoj veľmi dôležitá. Ak by cena túto podporu opäť otestovala a udržala, mohlo by dôjsť ku krátkodobej stabilizácii. Naopak jej prieraz by otvoril priestor na ďalší pokles smerom k oblasti 4400 USD a prípadne aj nižšie. Z technického pohľadu bude teraz rozhodujúce, či zlato dokáže spätne preraziť nad 4600 USD a následne nad 4615 USD, kde sa nachádza SMA 100. Až návrat nad tieto úrovne by oslabil aktuálny medvedí scenár a otvoril priestor na opätovný test rezistencie okolo 4630–4650 USD. Kým sa však cena drží pod kĺzavými priemermi, krátkodobý výhľad zostáva negatívny.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)
Zhrnutie trhov – Dáta potvrdzujú intervenciu BoJ. Čaká sa na americký ISM (05.01.2026)
Meď si drží silné zisky, ale trh brzdí sviatočné ticho v Číne 🟠
🎥 Štyri zasadnutia CB a reakcie na trhoch: fundamenty a technika
